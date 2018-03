Do sada za osvajanje vlasti mijenjali naciju, a sada će moći i spol

Avangardnost, koje nerijetko ima u BiH, ne primjećuje se zbog političkih dimnih zavjesa. A mnogim potezima BiH prednjači u Europi i šire. Malo je kome izvan ove zemlje poznato kako je BiH prva od 14 zemalja regije koja je usvojila standarde za utvrđivanje proizvodnje i obilježavanje hrane proizvedene bez GMO-a.

Stječe se dojam kako je u BiH porezni kaos, a među prvima je uvela fiskalne blagajne. Medijske slobode uređene su najmodernijim zakonom u Europi, a samoregulacija tiskanih i online medija uspostavljena je znatno ranije nego u drugim zemljama regije. BiH je među prvima u svijetu s novom generacijom putovnica koja ispunjava četiri uvjeta: lasersku personalizaciju, online akviziciju podataka, polikarbonatsku stranicu s podacima i fotografiju u boji.

I tako bi se još dugo moglo nabrajati o naprednoj BiH. Čak i u politici. Uspostaviti vlast znači koalirati s najmanje trima vodećim nacionalnim strankama i jednom građanskom. U prijevodu, to bi izgledalo kao da su u Hrvatskoj zajedno u koaliciji HDZ i SDP plus Most i Živi zid. Ili još slikovitije; kada bi Hrvatska, Slovenija i Srbija kao jedna država trebale uspostaviti vlast (Vučićev SNS, Plenkovićev HDZ i Cerarov CMC). Nemoguće? U BiH je takvo što itekako moguće. U koaliciji su i ovoga puta nacionalne stranke - Izetbegovićev SDA, Karadžićev SDS i Čovićev HDZ.

Bh. narode i građane radikalnima, zajednički neuspješnim, čini struktura države. Iz nje izrastaju sve (ne)prirodne koalicije, svi (ne)prijatelji, sve ljubavi i mržnje. Jedni žele u miru osvojiti ono što nisu uspjeli u ratu, drugi sačuvati ratni plijen, a treći opstati. U toj političkoj ratničkoj areni ne može ni zarez u zakonu proći ako se sumnja da može oslabiti nacionalnu poziciju. Za sve drugo, lakše nego drugdje, pronalazi se konsenzus. Tako je, uz mnoge druge međunarodne, izglasovana i Istanbulska konvencija o kojoj se u Hrvatskoj vode žestoke rasprave. Vladajućim nacionalnim strankama u BiH ona nije opasnost. Bitno je da na izborima nemaju kao konkurenciju spolne stranke. Osim toga, muškarcima omogućava lakše oteti mandate koji su u kvoti žena. Kao što neki sada, bez srama, kradu nacionalne mandate. Predstave se da su Hrvati, a oni su Mujo, Suljo, Stevica...

Na ovogodišnjim listopadskim izborima ne smiju se kršiti i odredbe Istanbulske konvencije. Konačno žene na njima imaju priliku popuniti zadane kvote. Muškarci će im u tome sigurno pomoći. Kada zasjednu na njihove pozicije, nitko im neće smjeti provjeravati spol. Nemojte se čuditi ako se tada Bošnjak Miralem bude predstavljao kao Hrvatica Marija, Srbin Aleksandar kao Bošnjakinja Almira ili Hrvat Ivan kao Srpkinja Jovanka. Možda ova nova generacija “žena” uspije izroditi ideologiju koja će riješiti nacionalna pitanja. A spol? Ionako će Istanbulsku konvenciju rušiti novi zastupnici čim uspostave Parlament. I to promatrajte kao avangardnu BiH.