Dođite u RH jeftinih radnika i skupih političara

Europska komisija inzistira na strukturnim reformama i racionalizacijama u zdravstvu, javnoj upravi, mirovinskom, socijalnom i obrazovnom sustavu, na porezu na nekretnine...

Zaokupljen domaćim udarcima s desna, koji ga očigledno bole, ustvrdivši kako se reforme provode i kako ne trebamo nasjedati na priče da reformi nema, Plenković nam je nehotice time zahvatio i priče koje svako malo čujemo iz EU o neprovođenju ili sporom provođenju reformi. Čekamo li najavljenu novu recesiju!? I umjesto da oporba iskoristi loptu nabačenu na volej, SDP se bavi Davorom Bernardićem i samouništenjem.

O političkom trenutku i socijaldemokraciji u Hrvatskoj puno govori to što je gotovo bez ikakve reakcije ostao premijerov gaf. Polazeći od toga da je trošak rada u Hrvatskoj dva i pol puta niži od prosjeka EU, a 3,2 puta nego u Njemačkoj, ustvrdio je kako je naš cilj da plaće budu veće “ali trenutno, to je ako ulagač bira, svojevrsna komparativna prednost”. Obećavajuća poruka za hrvatsku mladost. Samo vi učite i usavršavajte se, bit ćete jeftina radna snaga. I to je Plenković izgovorio baš u Slavoniji koja, znamo kako, reagira na tu našu “komparativnu prednost”.

Kad bi u nas bilo političkog izbora, Plenković bi zažalio zbog te izjave, strepeći kakva će biti reakcija kad “hrvatski birači biraju”. Ovako može govoriti što ga je volja. Je li normalno da premijer takvo što izgovori, a da politika i mediji to gotovo prešute. I to dok Hrvatska udruga poslodavaca, zbog toga što se nalazimo u vrlo ozbiljnom položaju zbog nedostatka radne snage na tržištu, apelira na nužne porezne promjene usmjerene na rasterećenje troškova rada kako bi mogli dodatno ulagati u rast plaća. Čemu obrazovna reforma ako će nam kadrovi odlaziti u inozemstvo? Je li se oko toga čulo oporbenog glasa?

S pravom im je Gordan Jandroković bacio rukavicu u lice, kazavši kako se od političkih konkurenata ne čuju “nikakvi konstruktivni i pametni prijedlozi” upitavši ih imaju li “osim svjetonazorskih tema” kakve programe za reforme. Predsjednica GLAS-a i saborska zastupnica Anka Mrak-Taritaš i IDS-ov zastupnik Giovanni Sponza ocijenili su kako je došlo vrijeme da se kaže dosta pa su se prošli tjedan obratili javnosti. Mrak Taritaš je u dramatičnoj objavi iz Hrvatskog sabora poručila: “Rehabilitacija ustaštva gotovo pa je uspješno provedena”.

U redu, možda je to prvi put javno ustvrdila pa je s obzirom na važnost koju daje sebi i Glasu, imalo smisla da to izgovori u uzvišenoj, službenoj, gotovo državničkoj formi u prostorijama Hrvatskog sabora. Ali, ruku na srce, što je tu novo!? Pa o tomu da je u Hrvatskoj na djelu “rehabilitacija ustaštva” uporno tvrdi srbijanski vrh, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić... Jedino, s obzirom na to da je za Mrak Taritaš to skoro pa gotova stvar, ispada da najveći dio hrvatske javnosti neopravdano burno reagira na te uvrede iz Srbije. Tako stvari stoje ako je ispravna teza Mrak Taritaš, Vučića, Dačića... A što ako nije?

To prepustimo njezinoj i savjesti njezinih birača. Možda i u politici vrijedi, tko ne riskira, ne profitira. U svakom slučaju, ako je istina da je rehabilitacija ustaštva gotovo pa uspješno provedena, zar dio odgovornosti za to ne snosi i Glas, IDS... i sve ostale “progresivna snage u društvu”. I, kako vjerovati da će nas baš te snage koje su dopustile da “rehabilitacija ustaštva” bude gotovo pa uspješno provedena biti “čvrsta protuteža radikalizaciji društva”, kako je svečano obećao IDS-ov Sponza. Kap koja je prelila čašu strpljenja za Mrak Taritaš je bilo glasovanje triju HDZ-ovih europarlamentarki koje su bile protiv izvješća o Mađarskoj. Zbog toga je zaključila: “Hrvatska je okrenula leđa modernoj Europi i stala uz diktatora”.

Pri tomu nije smatrala potrebnim obrazložiti zašto je današnja Mađarska kao članica EU diktatura, a Viktor Orban diktator. Ona to očito smatra notornim. Impresivno je s kakvom je lakoćom to izgovorila, iako je prije samo godinu dana do zadnje kapi krvi bila spremna braniti, osobito s gledišta današnje Europe, svjetski poznatog diktatora Josipa Broza Tita, protiveći se promjeni naziva trga koji je nosio njegovo ime.

Tada je govorila: “Isključivost nikada nije dobra. I nikada ne dovodi do nečeg dobrog. Ona nije dobra ni s jedne ni s druge strane. Apsolutno sam protiv isključivosti”. Što je ono bila presudna tema za budućnost Hrvatske? Aha, novi slogan za privlačenje investicija: Dođite u zemlju jeftinih radnika i skupih političara!

