Dizajner o novom imidžu predsjednika Sabora: Bradom se želi svidjeti buntovnim biračima

Dok u svijetu ne prestaje debata o tome jesu li brade i dalje u modi ili ne, predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković prošle godine odlučio ju je pustiti. To mu je bio prvi iskorak u promjeni imidža, nakon što se godinama držao nepisanog pravila koje se odnosi na stilski izričaj visokih dužnosnika i političkih figura: obvezno odijelo i kravata, ali i glatko obrijano lice.

Vizualni pečat muškarca

Iako Jandroković nije prvi političar koji se odlučio prekršiti to pravilo, njegova stilska evolucija postala je predmet brojnih rasprava. U jednom intervjuu rekao je samo kratko da je bradu pustio na ljetovanju, njegovoj ženi se svidjelo kako izgleda i odlučio ju je zadržati. Tada je negirao da kreće u izbornu kampanju i tvrdio da je jedini važan faktor u toj odluci bilo upravo mišljenje njegove supruge.

Kako bismo proučili tu odluku, za mišljenje smo pitali modnog dizajnera Ivana Alduka, koji nam je pobliže objasnio trend brade u svijetu.

– Brada je oduvijek bila vizualni pečat na licu muškarca koji tako izgledaju ozbiljniji, stariji i iskusniji, kako privatno tako i poslovno. Nekad je označavala prelazak iz djetinjeg u mladenačko razdoblje života, odrastanje, no danas je ona više dio osobnog imidža i modnih trendova. A oni su posljednjih godina takvi da je brada doista postala trend i kult koji za sobom vuče brijačnice, stilove, pripadajuću kozmetiku i slično. Statistički gledano, sigurno 50 posto muškaraca ima bradu. Dokazano je da i žene to vole, da su im muškarci s bradom privlačniji. Pretpostavljam da je i predsjednik Sabora Jandroković bio vođen tom mišlju – pokazati određenu životnu zrelost bradom kao metaforom svoje političke zrelosti te se dopasti što širem krugu birača, onih mlađih koji u tome mogu vidjeti sličnost sa sobom i pomalo buntovnost s obzirom na to da brada nije toliko česta u političkom svijetu, ali i onih ljepšeg spola koji su vrlo vjerni glasači. No možda se i varam! Možda je doista riječ o plošnoj promjeni u stilu “žene mijenjaju frizure i torbice, a muškarci puste bradu”, u trenutku kada želi nešto promijeniti u svom životu i karijeri - kaže Alduk dodajući:

Brada medijska top-tema

– Kako god, brada gospodina Jandrokovića postala je medijska tema i premda je isprva njome izazivao podsmijeh javnosti, mislim da mu sasvim dobro pristaje i da s njom izgleda mudro. Vara li izgled ili ne, ostavljam na prosudbu svakome osobno jer je politika tema o kojoj svatko ima svoje mišljenje na osnovi subjektivnih dojmova, uglavnom nepovezanih s realnim stanjem politike koja je uvijek višeslojna.

Zanimanje javnosti koje je potaknuo Jandrokovićev novi izgled možemo usporediti sa zanimanjem za bradu glumca Jima Carreya koji je nakon godina čistog, obrijanog lica, odlučio pustiti bradu.

U showu Jimmyja Kimmela 2017. godine kazao je da je njegova brada publici intrigantnija od njega samoga te je tvrdio da su ljudi gdje god se kretao primjećivali samo dlake na njegovu licu.

Brijanje je odbacio i televizijski voditelj David Letterman. Nakon što je odlučio napustiti voditeljski posao i nakon što je godinama svoju emisiju “Late Night with David Letterman” vodio u odijelu i obrijan, na prvim fotografijama paparazza objavljenim nakon završetka karijere na TV mreži NBC, svi su primjećivali samo njegovu dugu bijelu bradu. Voditelj nikada nije otkrio zašto je pustio bradu, no njegov dugogodišnji prijatelj, glazbenik Paul Shaffer rekao je da je Letterman toliko tvrdoglav da što ga više ljudi nagovara da se obrije, on to više želi zadržati bradu.

