Dio usluga u zdravstvu neće vječno moći biti besplatan

Od iduće godine pacijenti u Hrvatskoj znat će što sve mogu dobiti sa zdravstvenom knjižicom. Dotad će, najavio je na konferenciji Večernjeg lista Budućnost hrvatskog zdravstva resorni ministar Milan Kujundžić, biti gotov katalog usluga dostupnih u našem zdravstvu.

Cijela je struka angažirana na tomu i ovo je jedan u nizu pokušaja stvaranja takozvane košarice. Njezino stalno odgađanje uvijek je stvar političkog izbora jer je jasno iz tolikih najava da će neizbježno nešto na što su pacijenti naučili uskoro morati (nado)platiti. Pacijenti i plaćanje nikad nisu dobra kombinacija u istoj rečenici, ali to je očito nužnost koja slijedi i u kojoj je “traženje krivca” gubljenje vremena. Jer istina jest da novca neće biti više i da trenutačno 4,3 milijuna ljudi ima zdravstveno, a uplaćuje ga oko 1,5 milijuna uz poznatu demografsku situaciju te prognozu.

Istodobno starenje stanovništva i dulji životni vijek garantiraju porast troškova za liječenje i nadalje. U Danskoj su to registrirali još davno i odlučili riješiti problem. Na spomenutoj konferenciji to je opisao Hans Erik Henriksen iz tamošnje zdravstvene organizacije; Danci su uredili svoje zdravstvo prvenstveno teritorijalnim preustrojem. Smanjili su broj općina i regija te svakome “propisali” koje su im obveze unutar zdravstvenog sustava. Deset godina kasnije, imaju isti broj zaposlenika, tri puta manje bolnica i učinkovitiji sustav. Henriksen je mimo službenoga govora rekao da se takvo što može učiniti samo političkim konsenzusom i da zdravstvo mora urediti struka. Njima je to uspjelo pa se danas fokusiraju na prevenciju, sprečavaju bolesti, rano ih pronalaze i stoga manje ulažu u liječenje. Oni imaju, ali i provode svoj plan za dijabetes, a nama milijarde cure za liječenje komplikacija te bolesti! Kod nas je, primjerice, (iz)lječenje raka debelog crijeva i rektuma najgore u EU, a istodobno je odaziv na preventivni program praktički nikakav. O prevenciji treba razgovarati, ali rezultata nema ako se ne provodi.