Dio naših političara i njihovih snagatora uživio se u ulogu diktatora

Prije godinu dana s radom je započeo objedinjeni Državni inspektorat koji je objedinio poslove iz nadležnosti 17 inspekcija unutar osam ministarstava. Objedinjena je tržišna, sanitarna, veterinarska, poljoprivredna, lovna, šumarska, fitosanitarna, turistička, rudarska, inspekcija opreme pod tlakom, energetska, gospodarenja otrovnim kemikalijama, rada, građevinska, zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravna inspekcija. Glavnim državnim inspektorom tada je imenovan Andrija Mikulić, inače šef zagrebačkog HDZ-a, koji je i kao glavni državni inspektor i dalje ostao šef partijske organizacije! Nakaradno, ali tako je to u zemlji Hrvata! Kako god, Mikulić je tada kazao da inspektorat neće biti represivni aparat već partner gospodarstvenicima.

"Jedna od bitnih točaka i reformskih mjera Vlade spajanje je inspekcijskih službi. Imat ćemo centralizirani sustav i jednoobrazna postupanja, što će značiti veću efikasnost i funkcionalnost sustava, istaknuo je Mikulić. Dodao je da inspektorat želi biti partner poslodavcima. Naglasio je da će inspekcijski nadzori sada biti bolje koordinirani, efikasniji, funkcionalniji i racionalniji, a postupanje će biti jednoobrazno. Državni inspektorat, napomenuo je, neće biti represivan. Radit će se na edukaciji i prevenciji prekršaja. Najavio je je da će se za manje prekršaje davati rok gospodarstvenicima da stvar poprave. Mikulić je ocijenio da je tranzicija uspješno provedena te da je uspostava objedinjenog Državnog inspektorata jedna od glavnih reformi Vlade. Govoreći o budućem modelu rada, ponovio je da sustav neće biti represivan već će funkcionirati u partnerstvu s gospodarstvenicima.

Godinu dana kasnije, upravo ovih dana, Mikulićevi inspektori opet su pokazali koliko nisu represivni, koliko su partneri s gospodarstvenicima! Sve samo šuplja priča i mazanje očiju javnosti! Udruga Glas Poduzetnika, naime, tvrdi kako su u subotu obaviješteni za velik broj slučajeva u kojima su zatvoreni objekti zbog izdavanja hrane ispred objekata ili koja je odnesena u automobile. "Tužna je činjenica da smo postali sužanjski narod, koji kroz svoje nadzorne aktivnosti kažnjava male poduzetnike koji u situaciji bez presedana u modernoj povijesti pokušavaju održati radnu aktivnost i radna mjesta dok na isti način ostavlja svjetske korporacije da funkcioniraju putem drive-in objekata", poručuju iz te udruge.

I to je točno! Udruga konkretno misli na McDonald’sove objekte, čije McDrive usluge nisu uopće zabranjene, već uredno tjednima rade od ranog jutra pa gotovo do ponoći. I ne bi ništa u tome bilo sporno, da se na jednak način tretiraju i svi drugi, koji na taj način pokušavaju opstati u ovoj neviđenoj krizi. Umjesto da su donesena jedinstvena, jasna pravila za sve, Mikulićevi inspektori su ti koji na terenu određuju pravila, ne mareći uopće o situaciji u zemlji, o stanju u gospodarstvu, o borbi za svako radno mjesto. Oni dođu, zapečate objekt na 30 dana, kazne i firmu i gazdu, i radnike otjeraju na burzu! I to je onda partnerstvo s gospodarstvenicima? To je čista represija, i to od ljudi koji u životu nisu zaradili novac u realnom sektoru. Kakva osjetljivost, kakvo razumijevanje… Nije li trebalo dati neke preporuke, upozorenja, vrijeme prilagodbe, ako treba nešto ispraviti… Ne, nego se ponašaju diktatorski, baš kao što i sam Mikulić ima odbojan diktatorski stav, u stilu tko mi što može, ja sam bog i batina!

I to je ponašanje Mikulićevih snagatora u situaciji kad je drastično smanjen prihod državnog proračuna, i kad je svaka kuna postala dragocjena. Ali što to njih briga, ne zamaraju se oni situacijom u svijetu, u zemlji. Oni su tu samo da pišu kazne, posebno malima, i da zatvaraju. Ili možda misle da će proračun više profitirati od njihovih ispisanih kazni, nego od rada poslodavaca? U situaciji u kojoj se sad nalazimo, sva državna tijela trebala bi biti ekstremno na usluzi poslodavcima, svima koji se bore za svako radno mjesto, koji rade po zakonu. Ali jedan dio naših političara, i njihovih uguza, uživio se u ulogu diktatora. Oni uživaju u vježbanju strogoće nad građanima. Oni nisu nikad zaradili ni 100 kuna, niti razumiju odakle dolazi novac za njihove plaće i mnoge beneficije. Mikulićeva smjena bilo bi najmanje što premijer sad može učiniti, da si smanji političku štetu.