Dilanje umjetnina unosno je kao droga. Van Gogha su pronašli kod mafije

Moje pravilo broj jedan bilo je: govori pametno, budi hladnokrvan, imaj brz automobil i nikada, nikada ne dodiruj nikoga. A pogledaj ovoga. Oprema mu čak nije profesionalna. Ako si pravi profesionalac, onda ćeš biti odjeven od glave do pete u crno. A on je odjeven u traper i još na nogama ima Nike tenisice. Pomalo s podsmijehom govorio je Octave Durham lani u svibnju dok je s novinarkom New York Timesa gledao videosnimku iz jednoga nizozemskog muzeja. Bila je to snimka krađe jedne slike Vincenta van Gogha iz Singer Laren Museuma, a na njoj se jasno vidio počinitelj koji je velikim čekićem razbio staklena vrata muzeja, a ubrzo nakon toga iz njega išetao s van Goghovom slikom pod rukama.