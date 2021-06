Digitalizacija je super, ali ima jedna caka

Eksponencijalni razvoj digitalne tehnologije u sve je većem raskoraku s etičkim razvojem čovjeka, slaže se većina filozofa današnjice, a takva situacija u konačnici bi mogla rezultirati kapitulacijom liberalnog humanizma kao prevladavajuće religije zapadnog svijeta unazad gotovo stotinu godina. Razvoj ljudske civilizacije oduvijek je usko vezan uz razvoj tehnoloških rješenja, ali nikada u povijesti tehnološka oruđa nisu imala sposobnost izravnog utjecaja na ljudsku svijest. Danas digitalni alati sve više odlučuju umjesto nas.

Na stranu teološki diskurs u kojem se pokušaji poboljšanja bioloških sposobnosti čovjeka proglašavaju bogohulnima. Mogućnost da algoritmi usmjeravaju ponašanje ljudskog bića vodi isključivo maksimizaciji profita onih koji te tehnologije posjeduju. Svaka društvena mreža već danas bez većih problema može bilo kojeg svog aktivnog korisnika navesti na kupnju određenih cipela, odabir boje automobila, tipa kućanskog aparata ili dizajna kuhinjskog namještaja. Zagovornici umjetne inteligencije tvrde da je ljudski um također algoritam, ali puno sporiji i nesavršeniji. Algoritmi koje razvijaju velike tehnološke korporacije, temeljem karakteristika i iskustva svakog čovjeka koji im te podatke daje svakodnevno koristeći aplikacije i društvene mreže, odluke donose u djeliću sekunde. Na nama je samo da ih poslušamo. Ako ih prihvatimo kao svakodnevne alate koji olakšavaju život – kao što smo nekada usvojili koplje, čekić i parni stroj – oslanjat ćemo se na njihove proračune, kao što već dugo vjerujemo jednostavnom ručnom kalkulatoru kada treba na brzinu izračunati korijen nekog broja. Tada nije nemoguće da umjetna inteligencija umjesto nas odabere koji proizvod kupiti ili posao prihvatiti, u kojem gradu živjeti, za koga na izborima glasati pa čak i s kime zasnovati obitelj.

Zamislite se kao prosječnog potrošača koji u nedoumici stoji pred izlogom dućana i dvoji koje tenisice kupiti. Algoritam će temeljem prethodno prikupljenih podataka o našim navikama u prijašnjim online kupnjama, kretanjima, emocijama, ukusima, težnjama i ambicijama, koje smo mu dali putem Facebooka, Googlea, Instagrama ili bilo koje internetske trgovine, odlučiti bolje od nas samih. U tom trenutku nećemo razmišljati o tome da je netko već unaprijed znao na što ćemo potrošiti novac i to svoje znanje dobrano naplatio. U nekoj bližoj budućnosti nećemo se morati ni prošetati do trgovačkog centra – to će za nas obaviti naš robot ili, ne daj bože, klon.

Što je tu loše, zapitat će se prosječni konzument. Pa nije li čovjek kroz povijest koristio tehnologiju kako bi osmislio alate za podčinjavanje prirode svojim potrebama i željama i na tome gradio društvene i ekonomske odnose te u konačnici ostvario civilizaciju po mjeri čovjeka, temeljenu na kapitalističko-liberalnim principima? Čekić, malj, sjekira, lopata i plug kroz stoljeća su nas doveli do traktora, bagera, zrakoplova i drugih sofisticiranih strojeva koji su život učinili komfornijim. Pa ipak, sva su ta oruđa određivala čovjeka kroz vjekove i unatoč uvijek prisutnoj dehumanizaciji u ekonomskim odnosima doprinijela konačnom ustoličenju danas prevladavajuće humanističke ideologije u čijem je središtu individua – kako je zapisao profesor Yuval Noah Harari – glasač koji najbolje zna za koga glasati i kupac koji je uvijek u pravu.

Za razliku od drevnih alata i strojeva kojima se svakodnevno služimo, današnja digitalna tehnologija u rukama je malog broja korporacija, koje su u stanju na daljinu usmjeravati ponašanje milijarda ljudi diljem svijeta. Dovoljno je samo da se spoje na internet. Amazon, Google i Facebook, kao i aplikacije za komunikaciju poput WhatsAppa i Vibera nisu ništa drugo nego baza za pohranu osobnih podataka svih vrsta i stoga danas imaju moć kakvu u povijesti nije imala ni jedna državna organizacija. Pravi je problem u tome što ih je tek nekolicina, a praktički monopol koji grčevito drže omogućava im razne nestašluke. Tržišno orijentirani Amerikanci tek su lani shvatili opasnosti takvog tehnološkog monopola pa su pokrenuli veliki proces protiv korporacije Facebook u nadi da će je raspačati na više sastavnih dijelova. Ishod tog procesa je, dakako, neizvjestan, ali pokazat će jesu li vlade sposobne tehnološku revoluciju staviti u funkciju čovječanstva. Čak i u najrazvijenijim demokratskim društvima vlade i parlamenti izabrani od naroda trebaju korektive, kamoli ne i privatne korporacije.