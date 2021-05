Desnica prijeti da će otkriti tko stoji iza Tomaševića. Zasad znamo da je to oko 150.000 zagrebačkih birača

Subota 15. svibnja

Za sjećanja na žrtve nisu potrebne predstave nego molitva za njihov pokoj

Vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj, monsinjor Jure Bogdan, koji je ove godine na Mirogoju vodio molitvu za žrtve Bleiburga i Križnog puta, zauzeo se za to da se komemoracija usmjeri na “naše prostore” i da se dobro “promisli gdje, kako i na koji način” bi se održala. Možda se ta zamisao nekima neće svidjeti jer smo navikli na masovna i pomalo spektakularna hodočašća u Bleiburg, gdje su ponekad govori bili politička demonstracija, a često je bilo nevolja zbog nošenja ustaških obilježja. Kao u nijemosti sprovoda ili crkve, žrtava bi se trebalo sjećati i odavati im počast u tišini i dostojanstvu, komemoracije ne bi smjele biti nikakva predstava nego molitva za njihov pokoj. Kad su predstava, čini se kao da su žrtve naše nacionalno blago, naše dragocjeno nasljeđe koje po prigodi iskorištavamo. Ali nisu blago nego tragedija koju ćemo najrječitije izraziti tako da ne govorimo mi nego njihova nevinost koju naše riječi na komemoraciji zasjenjuju. Bleiburška i druga stradanja trebaju imati istaknuto mjesto u povijesti, udžbenicima, medijima, ali za mjesta tih stradanja i za grobove dovoljni su vijenci i molitva. Kolone su ratne slike koje nisu ni naš spokoj ni pokoj žrtava.

Nedjelja 16. svibnja

Kina je gospodarska sila, ali i zemlja puna bijede i nepravde

Hrvatski mediji sa zabrinutošću pišu o padu nataliteta u Kini koji bi mogao ugroziti težnju te zemlje da bude prva gospodarska sila svijeta. U zemlji, Hrvatskoj, koja je više od tristo puta manja (4 milijuna prema 1400 milijuna stanovnika!!!), nisam baš tronut tom kineskom nevoljom. Naše predodžbe o Kini zarobljene su gospodarskim rastom te zemlje i malo što drugo u njoj vidimo. Ondje stotine milijuna ljudi živi očajno, a radništvo i seljaštvo uvelike su žrtve nevjerojatne, u povijesti nepoznate sprege između komunističkih vlastodržaca i kapitalista. U našoj zemlji gotovo su neprimjetni tekstovi kao jedan u kojem piše kako se Karl Marx “okreće u grobu brzinom avionskog propelera” jer u toj komunističkoj državi “vlada najdivljiji oblik kapitalizma, izrabljivanje radnika i pohlepa za profitom kakvu Marx nije mogao vidjeti ni u svoje doba 19. stoljeća”. A na partijskim kongresima ima i sudionika, komunista, “teških” stotine milijuna dolara. Kina nas ne usrećuje svojim civilizacijskim postignućima, kulturnim i zabavnim vrijednostima nego samo gospodarskim rastom, premda vas vjerojatno nije oduševio nijedan kineski proizvod koji ste kupili. Kina – veliko gospodarstvo, ali i velika bijeda.

Ponedjeljak 17. svibnja

Vidjet ćemo Gdje će Tomaševićeva hobotnica pružati krakove

Tko ne voli ljevičare, u drugom krugu izbora za zagrebačkog gradonačelnika ostalo mu je uzdanje u Miroslava Škoru, ali može li “milo moje” stići i prestići Tomislava Tomaševića koji je u prvom krugu dobio gotovo četiri puta više glasova? Najvjerojatnije će popularnom pjevaču, nakon predsjedničke i premijerske fotelje, izmaknuti i gradonačelnička u metropoli. Jednostavno, u Zagrebu je većina lijevih birača, a ta većina je malo-pomalo rasla svih posljednjih godina. Možda su se mnogi birači rođeni u Zagrebu, uz tradicionalno lijeve, odlučili za Tomaševića jer je i on Zagrepčanec, pogotovo ako je u njihovoj odluci neku ulogu imalo uvjerenje da su desničari uglavnom “seljaci”, mnogi došljaci. Tom urbano-ljevičarskom senzibilitetu od “hadezeovca” Škore je njegov protukandidat u drugom krugu mnogo bliži. Zbog gotovo sigurne pobjede Tomaševića od svega je toga važnija njegova izjava: “Nedostaje nam još pola koraka da oslobodimo ovaj grad od korupcijske hobotnice”. Ta frazetina, koja ga čini sličnim svim izbornim pobjednicima, znači masovno smjenjivanje kadra u Zagrebu gdje god bude moguće, i masovno “naseljavanje” ljevičarskog kadra koji će činiti novu “hobotnicu”. Vidjet ćemo gdje će pružati krakove.

Utorak 18. svibnja

Izbori na kojima je većina naroda ostala doma

Jesu li lokalni izbori bili demokratski, je li birao narod ili pravila po kojima on gotovo i nije potreban? U Rijeci, na primjer, nije glasalo 62,4 posto birača, a glasalo je 37,6 posto. U drugi krug, kako su kolege izračunali, ušli su pobjednici s 11,35 i 6,05 posto glasova. Više od 60 posto birača ostalo je doma i u Puli, Zadru, Koprivnici... I u mjestima gdje je izlaznost bila veća u drugi krug pobjednici idu s manje od četvrtine glasova.

U Zagrebu je uvjerljivo pobijedio Tomislav Tomašević, ali samo s oko 22 posto ukupnog broja zagrebačkih birača, što može biti neka utjeha za desničare. Ali ovi izbori nisu posebni po malom odzivu na birališta, još je bilo i bit će takvih. I to ne samo kad je riječ o lokalnim ili nacionalnim glasanjima. Za ulazak Hrvatske u Europsku uniju na referendumu se odlučilo oko 29 posto birača – više od dvije trećine Hrvata nije sudjelovalo u grijehu ulaska u taj savez, jedan od onih u povijesti koji su odgovarali samo političkim elitama, ne osobito domoljubnim. Da referendum ne bi propao, mijenjao se Ustav – u Uniju smo ušli zahvaljujući nasilju nad najvišim zakonom u zemlji. I pobjede s desetak posto na lokalnim izborima nasilje su nad demokracijom.

Srijeda 19. svibnja

Hod za život u Slavonskom Brodu u kojem je ubijeno najviše hrvatske djece

Za subotu, to jest za dan kad izlazi ova stranica, u Slavonskom Brodu najavljen je prvi Hod za život, koji za taj grad i za Hrvatsku ima iznimno značenje. Koordinator slavonskobrodskog Hoda Martin Martinović kaže kako se posebno veseli i ponosi što će se prvi put u tom gradu hodati za život, za nerođenu i rođenu djecu, majke, očeve, bake i djedove, za obitelji i Hrvatsku. I podsjeća – u Slavonskom Brodu za vrijeme Domovinskog rata ubijeno je “samo u jednoj godini, 1992., čak 27 djece na pragu svoga doma, a 65 ih je ranjeno, za što do danas nitko nije odgovarao.” Ljevičari su se svojedobno žestoko rasrdili kad sam taj podatak suprotstavio neprekidnom isticanju i mitologiziranju hrvatskog ratnog grijeha zbog smrti srpske djevojčice Aleksandre Zec i ustrajnom prešućivanju zločina nad desecima hrvatske djece. I to, kako ističe Martinović, zločina za koji nitko nije odgovarao, a tu činjenicu danas je gotovo zabranjeno spominjati kako se ne bi dirnulo u dobre hrvatsko-srpske odnose u Lijepoj Našoj. O tom “nemaru” prema procesuiranju srpskih zločina u Hrvatskoj počesto se, makar rubno, govori i drugdje, posebno u Vukovaru, gdje silovane žene na ulici sreću svoje silovatelje.

Četvrtak 20. svibnja

Tko ne stoji iza Škore, Hasanbegovića, Peternela...

Škoro, Hasanbegović, Peternel... otkrivaju ili će otkriti tko (u inozemstvu) stoji iza Tomislava Tomaševića, čelnika stranke Možemo! koji je s neusporedivo najviše glasova ušao u drugi krug izbora u Zagrebu. Svi su mi oni bliži i draži od Tomaševića, ali nemam dovoljno mašte da zamislim tko to iza njega stoji niti mi oni mašti daju krila. Zasad znam da iza njega stoji oko 150 tisuća zagrebačkih birača koje Domovinski pokret, Škoro i drugi nisu umjeli osvojiti, a on je umio. Ljutnja, gnjev, srdžba, teorije urote... nikome nikad u politici nisu pomogli. Desne stranke i njihovi čelnici u Zagrebu su na koljenima te neka dobro razmisle što se to u posljednjih tridesetak godina događalo u Zagrebu da su lijevo-zeleni marginalci postali građanima tako privlačni. U tom razmišljanju može im se pridružiti i SDP kojemu su Tomašević i društvo i oteli najviše birača. Zagreb nije ni Odra ni Mrežnica ni Dobra ni Korana ni neka druga mala, mirna, ljupka rijeka nego Dunav s opakim virovima i ćudljivim tokom koji nespremne može kojekuda odnijeti. Velike stranke nisu u trideset godina u Zagrebu uspjele stvoriti nijednu iznimnu osobu jaku kao taj tok. Bio je to samo Bandić i sada je Tomašević.

Petak 21. svibnja

Pjesma Eurovizije – oproštaj ni od čega, a ne gubitak nečega

Nacija tuguje, nismo se kvalificirali za finale... Sugledateljici polufinalnog eurovizijskog pjevačkog natjecanja nakon nekoliko pjesama kažem: – Ovi pjevači i pjevačice misle da će se više svidjeti ako su im pokreti gluplji, a pjevanje bezveznije. Zbog toga sam neuspjeh naše Albine, koja je otpjevala najprepoznatljiviju pjesmu, doživio kao oproštaj ni od čega, a ne kao gubitak nečega. I kad je na red došlo proglašenje deset pjesama koje idu u finale, kad su počela veselja prozvanih i napeto iščekivanje ostalih, stekao se dojam da svi mogu ići dalje i da svi mogu otpasti. Dobre pjevače i skladbe i u zabavnoj glazbi pamtimo po razlici, po nekoj posebnosti, po nekom “svjetonazoru” kojim pjesma osvaja. U Rotterdamu te razlike kao da nije bilo, kao da su svi bili isti, isto skakanje na sve strane, isti divlji ples pet-šest skakutavaca oko pjevačice ili pjevača, ista dernjava, isto iskakanje iz vlastite kože kako bi se doskočilo do dojmljivosti, ista Europa bez ideje i ljudske svrhe... Netko će reći – pa to je zabavna muzika. Ali nema zabave bez neke priče u pjesmi, bez dobre glazbe i dobroga glasa. Zabava nije nasilje nad našim vidom i sluhom nego usklađenost zabavljača i osjećaja zabavljanoga.