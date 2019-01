Da, predsjednica je zaskočila suce, no niti jedan Huanito nije zaslužio zatvor

Da, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je zbog Huanita preskočila, požurila pravosuđe. I time ih spasila velike sramote u kojoj bi se naši suci našli da su 41-godišnjeg teškog bolesnika Luksetića zbog samoliječenja uljem od marihuane strpali na dvije godine iza rešetaka.

Svatko onaj koji, bilo u svojoj obitelji, bilo u krugu prijatelja i znanaca ima nekog tko boluje od multiple skleroze ili karcinoma, pogotovu onih u terminalnoj fazi, iz prve ruke zna da ulje od marihuane na te bolesti ima blagotvorni efekt. To više čak i nije predmet dvojbi jer se i većina hrvatskog liječništva složila da to ulje pomaže.

Treba pretpostaviti da i suci koji su Huanitu namijenili zatvor razumiju da je to ulje za bolesnike lijek. No, očito su bili zbunjeni količinom marihuane koja je kod Huanita prije nešto više od četiri godine pronađena u podrumu obiteljske kuće. Zaključili su da je jedanaest biljaka, ali i 15 kilograma marihuane količina koja znatno premašuje njegove medicinske potrebe, te su smatrali da je bila namijenjena za prodaju.

To jest velika količina iz koje je Huanito mogao rafinirati vjerojatno i litru spasonosnog ulja, no koliko se zna iz istrage, u priboru koji je koristio nije nađena nikakva vaga što bi onda automatski značilo da tu drogu i rasparčava. Netko je izračunao da bi mu ta količina bila dovoljna za četiri godine samoliječenja.

Opet, svi koji poznaju nekog tko zbog teške bolesti spas pronalazi u ulju još uvijek zabranjene biljke znaju s koliko muke ga i za koliko mnogo novaca bolesnici na crnom tržištu nabavljaju. Znaju isto tako da, premda je u Hrvatskoj legalizirana uporaba indijske konoplje u medicinske svrhe da se ona službeno jako teško ili nikako ne nabavlja zato što ili liječnici bolesnicima ne žele prepisati taj recept ili su u ljekarnama preslabi preparati ili ih više niti nema, a ako ih ima cijene su im astronomske.

Zna se isto tako da Hrvatska, premda još uvijek nije legalizirala uporabu marihuane i u "rekreativne" svrhe, ne spada u one zemlje koje žestoko progone uživatelje, nego ih ili kazne novčano, a država, očito žmiri kad bolesnici nabavljaju bočice ulja od marihuane na crno.

Huanito i njegova majka, koja je naravno sinu priskočila u spašavanju života, tvrde da je on spas našao u vlastitoj proizvodnji jer nije imao novaca za nabavku u ilegali, te je to razlog zašto je stokirao tolike količine. Ne znamo je li predsjednica baš do u detalje bila upoznata s cijelom ovom pričom i je li i ona ima neko osobno iskustvo s osobama poput Huanita, ali je činjenica da je reagirala prva i konkretno rekla da će iskoristiti svoje ovlasti i pomilovati ga.

Naši higijeničari na tome će joj odmah zamjeriti jer da je trebala poštivati proceduru i čekati da joj redovnim putem dođe zahtjev za pomilovanjem, te je ovako poslala navodno krivu poruku sucima jer im je trenutno poništila njihov sud. Formalno su higijeničari ovdje u pravu, no u stvarnom životu predsjednica je donijela dobru odluku. A što je trebala?

Čekati da Huanita nakon mjeseci ili koje godine očaja u iščekivanju poziva u zatvor prvo zatoče, pa da ga onda ona u dugoj proceduri pomiluje? Pa riječ je o teško bolesnom čovjeku kojem takvi šokovi samo dodatno narušavaju zdravlje. Drugi joj pak higijeničari zamjeraju što taj akt milosrđa nije odradila u tajnosti, poslavši poruku Huanitovom odvjetniku, a ne da je javno "zatvita" cijeloj naciji.

Grabar Kitarović nije mecena. Ona je političarka i učinila je ovdje ono što se od političara i očekuje, da javno promovira svoj potez. Kako će mnogi i odobriti njezin potez, jasno je da će to i predsjednici dobro doći kad otpočne izborna kampanja.

No, da se sada ne troši energija na raspravama o tome je li to pretjerani ili opravdani populizam, ovu bi tragičnu priču s izglednim hepiendom za Huanita trebalo iskoristiti kao signal za raspravu o tome da treba mijenjati ortodoksne i zakone koji su sada već ispod naše civilizacijske razine.

Raspravu koja bi trebala dovesti do zaključka da Hrvatska više ne može pripadati u onaj krug zemalja gdje teški bolesnici zbog samoliječenja ovim opijatom završavaju u zatvoru jer su sami uzgajali marihuanu.

Čovjek kad je bolestan učinit će sve za svoj spas, pa će tako, sjetimo se premda je to bilo davno, piti i neprerađenu naftu ili čisti petrolej jer se pročulo da to liječi rak. Kako je i znanstveno dokazano da ulje od marihuane usporava i blokira simptome, čak i teške boleštine, valjda je civilizacijski opravdano dopustiti liječenje tim uljem.

Mnogo je zemalja u svijetu i Europi koje više ne rade probleme niti onima koji marihuanu koriste u rekreacijske, kamoli medicinske svrhe. A što s Huanitom, osobom čiji slučaj pomiče granice naših ortodoksnih umova i zakona – pa on je, valjda, zaslužio živjeti.

