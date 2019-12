Čuvat ćemo sve što je u Krašu dobro i dignuti tvrtku na novu razinu

Dan nakon isteka obvezne javne ponude Mesna industrija Braća Pivac i Kraš-ESOP sklopili su sporazum kojim je za 238 milijuna kuna vrgoračka tvrtka preuzela dionice radnika Kraša. Time je završila era radničkog dioničarstva u Krašu, koju je obilježila složnost zaposlenika kompanije koji su tvrtku u kojoj su radili i rade doživljavali kao dio svoje osobne imovine. Pivci su u tvrtku ušli polako i strpljivo i prve su dionice počeli kupovati prije deset godina tijekom kojih su gradili odnose s radnicima. Tako su često slali poruke da radničko dioničarstvo podržavaju i namjeravaju podržavati u interesu razvoja Kraša. U Krašu vide veliki potencijal i u kontekstu razvoja i u kontekstu kompanije koja bi mogla okupljati industriju, a ne odbacuju ni mogućnost novih akvizicija unutar sektora. Razgovarali smo s Ivicom Pivcem, predsjednikom uprave MI Braća Pivac, koji najavljuje da će iskoristiti potencijal Kraša te ga podignuti na višu razinu.

Najavljuje ulaganja u tehnologiju uz zadržavanje tradicije i kvalitete karakteristične za Kraš, ali i jamči radnička prava u idućim godinama. Ovim sporazumom MI Braća Pivac postaje jedna od najvećih kompanija u Hrvatskoj s gotovo 5000 zaposlenika i prihodima većima od 3,6 milijardi kuna. Njihove tvrtke vodi profesionalni menadžment, ali tvrtka ostaje u rukama obitelji Pivac. Kompanija koja danas broji nekoliko velikih mesnih industrija i ima veliki udjel u Krašu počela je kao mali mesarski obrt u Vrgorcu, a karakteristika ove poduzetničke obitelji je da su sve tvrtke kupovali na burzi, da imaju nisku razinu kredita i da reinvestiraju veći dio svoje zarade. Pivci rade ozbiljan posao, ali žive koncentrirani na svoju lokalnu sredinu za koju su jako vezani.

Nakon što ste potpisali sporazum s Kraš-ESOP-om, rekli ste da mislite da odabirom MI Braća Pivac “radnici nisu pogriješili”... Kako ćete im se odužiti na danom povjerenju?

Članovi Kraš-ESOP-a znaju da je Pivac uz ovu kompaniju već deset godina, otkad smo počeli kupovati dionice na vrlo transparentan i otvoren način, i svim smo svojim postupcima dosad pokazivali da nam je u fokusu daljnji razvoj Kraša i dobrobit radnika. Takav smo način djelovanja primijenili i u kompanijama koje su danas dio Grupe Pivac, u PPK karlovačkoj mesnoj industriji i čakovečkoj Mesnoj industriji Vajda. Ondje smo povećali proizvodnju i prihode, investirali znatna vlastita sredstva i sredstva europskih fondova u proširenje i modernizaciju proizvodnih, distributivnih i skladišnih kapaciteta, povećali plaće i unaprijedili radnička prava. To je formula po kojoj smo uvijek dosad djelovali i kad smo preuzimali druge kompanije i način na koji planiramo razvijati i Kraš, zajedno s radnicima i svim drugim dionicima. Apsolutno smo svjesni da bez zadovoljnih radnika nema uspješne kompanije i to nam je misao vodilja u svim poslovnim procesima.

Zaposlenici Kraša imaju primanja nešto viša od prosjeka u prehrambenoj industriji, a tvrtka je poznata i po kvalitetnim uvjetima za rad. Hoćete li zadržati tu razinu prava i primanja?

Treba imati na umu da na visinu primanja utječu brojni čimbenici i poželjno je raditi usporedbu plaća ponajprije na razini konditorske industrije na istom teritoriju umjesto na razini cijele prehrambene industrije u Hrvatskoj. Radnici Kraša svakako mogu računati na to da planiramo poštovati sve odredbe kolektivnog ugovora i dodatke tom ugovoru, što smo i potvrdili potpisivanjem sporazuma o socijalnom partnerstvu. Ne samo da smatramo da postojeća prava treba zadržati, nego ćemo, ovisno o poslovanju i profitabilnosti, nastojati ta prava i povećati.

Koji su prvi potezi koje ćete poduzeti nakon stjecanja većinskog udjela u Krašu? Hoće li biti strateških promjena u tvrtki?

Najprije ćemo sagledati stanje i izraditi detaljne analize poslovanja, uključujući i postojeće proizvodne linije i upravljačke procese, što će biti podloga za izradu kvalitetnog plana restrukturiranja i daljnjih ulaganja. Kraš je kompanija s golemim potencijalom koji smo prepoznali, no svi ćemo morati uložiti dodatne napore da bismo taj potencijal potpuno i ostvarili. Kompaniju će sigurno i dalje voditi ljudi koji će raditi u njezinu interesu te u interesu svih dioničara, radnika i potrošača. I dalje će na čelu biti profesionalni menadžment koji ćemo po potrebi dodatno ojačati dokazanim profesionalcima, stručnjacima iz industrije koji će donijeti svježe ideje te dati zamah rastu i ostvarenju poslovnih ciljeva. Naš primarni biznis ostaju i dalje meso i mesne prerađevine, a na čelu Kraša mora biti netko tko poznaje tržište i specifičnu industriju. Samo uz vodstvo profesionalaca koji poznaju potrošače te domaće i regionalno tržište Kraš može ići naprijed. Takvi su ljudi i dosad bili u Krašu, a na nama je da i njima i eventualnim novim snagama omogućimo još uspješniji rad.

Najavili ste da će Kraš u srednjem roku biti još jača tvrtka... Hoćete li širiti portfelj tvrtke, imate li na umu neke akvizicije?

Fokusirat ćemo se na jačanje učinkovitosti distribucijskih kanala Kraševih proizvoda na tržištima na kojima su već prisutni, ali i na novim tržištima da bismo osigurali daljnji rast. Pred nama su zasigurno i aktivnosti kojima ćemo povećati operativnu efikasnost i produktivnost, osuvremeniti tehnološke kapacitete, razmotriti postojeći proizvodni asortiman i uvesti nove proizvodne linije, a sve s ciljem optimizacije proizvodnje nužne da bi se postigao rast i zadržala kvaliteta, tradicija i prepoznatljivost vrhunskih Kraševih proizvoda. Naravno, maksimalno ćemo iskoristiti i unaprijediti postojeće kapacitete i dostupne resurse, čuvat ćemo sve ono što je u Krašu dobro, a toga ima puno, i nastojati to podići na još višu razinu. Neki se ljudi pitaju i kakve veze ima naš osnovni biznis, a to je meso, s konditorskom industrijom, a ja zaista vidim puno prostora i mogućnosti za razmjenu znanja i iskustava, i u osnovnoj djelatnosti prehrambene proizvodnje i u pratećim poslovnim procesima. Koliko god se te dvije industrije činile različite, obje se bave proizvodnjom hrane i samim time imaju puno više zajedničkog nego što se na prvi pogled čini. Kao što sam napomenuo, iskoristit ćemo početno razdoblje, pretpostavljam od otprilike dvije godine, za analize, strateške planove i optimizaciju poslovanja, s konačnim ciljem da kompaniju dovedemo na razinu profitabilnosti ostalih konditorskih proizvodnih kompanija u EU. Ovisno o tim procesima, vidjet ćemo koji će biti prijedlozi uprave Kraša o sljedećim poslovnim potezima, uključujući i potencijalne daljnje akvizicije i širenja portfelja. U ovom trenutku o njima možemo samo nagađati, a to bi bilo neozbiljno s naše strane.

Kraš i borba za njegove dionice pokazala se kao jedna od najvećih burzovnih priča u posljednjem desetljeću. Kako ste doživjeli pokušaj Nebojše Šaranovića da vam preotme Kraš?

S obzirom na to da smo mi potencijal Kraša prepoznali prije deset godina i otad kupovali dionice na burzi, sasvim nam je razumljivo da je bilo i drugih investitora koji su ulazak u Kraš vidjeli kao dobru poslovnu priliku. S naše strane bilo je važno djelovati u skladu sa svim zakonskim obvezama i procedurama koje definira regulator i tako smo i postupali u svim fazama. U konačnici su to prepoznali i članovi Kraš-ESOP-a, što smatramo velikim poticajem i obvezom da Kraš nastavimo razvijati na korist svih radnika, kao i drugih dionika. Sad nastavljamo naprijed, s glavnim ciljem jačanja Kraša koji je svim dioničarima, neovisno o udjelima koje imaju, zajednički. Sa svima njima želimo surađivati i zajedno raditi na jačanju kompanije. Partnerski ćemo se odnositi prema svima onima koji mogu i žele pridonijeti uspješnosti Kraša.

S obzirom na to da Kappa Star Limited, iza koje stoji Šaranović, ima najmanje 27 posto udjela u kompaniji, a on pak najavljuje da će biti aktivan mali dioničar, kako ćete surađivati u budućnosti?

Upravo onako kako sam rekao. Svi koji Krašu žele dobro, koji žele nastaviti razvijati kompaniju, koji su usmjereni na radnička prava i njihovo zadovoljstvo, koji žele pridonijeti razvoju kompanije kvalitetnim idejama, planovima i strategijama – više su nego dobrodošli. Sa svima njima gradit ćemo i održavati partnerske odnose kojima ćemo dati dodatnu snagu kompaniji i omogućiti njezin daljnji rast, a tko će na takav način željeti s nama surađivati, vrijeme će pokazati.

Šaranović vas je optužio za zajedničko djelovanje s Kraš ESOP-om, a tvrdio je i da je njegova ponuda bila izdašnija. Kako biste mu na to odgovorili?

Ponavljam, mi smo od samog početka radili u skladu sa zakonskom regulativom te smo nakon isteka javne ponude pristupili Kraš-ESOP-u s konkretnom inicijativom za kupnju dionica. Radnici okupljeni u Kraš-ESOP-u odlučili su prihvatiti našu inicijativu i prodati nam dionice. Nemam informacija o tome je li Kraš-ESOP primio ikakvu drugu konkretnu ponudu, od koga i u kojem iznosu, to biste ipak morali provjeriti s njima. Ja za takvu ponudu nisam ni čuo. Treba istaknuti i da mi tijekom procesa javne ponude nismo mogli ništa komentirati vezano za Kraš zbog pravila regulatora, a za to su vrijeme u javnosti bile objavljivane svakakve informacije koje ne moraju nužno biti točne te bi bilo dobro kad bi se provjerile.

Preuzimanjem većinskog paketa u Krašu Mesna industrija Braća Pivac postaje jedna od najvećih domaćih i regionalnih tvrtki u sektoru. Pokazali ste svoju ambicioznost ulaganjem i širenjem biznisa. Tko vam je iduća meta?

Tako je, Grupa Pivac postala je jedan od najvećih proizvodno-prehrambenih subjekata u jugoistočnoj Europi s gotovo 5000 zaposlenika. Naš je cilj nastaviti širiti i jačati poslovanje svih kompanija koje su u sastavu Grupe. O novim akvizicijama trenutačno ne razmišljamo. Ove smo godine bili snažno fokusirani na završetak nekoliko važnih investicija u našem izvornom biznisu. Sagradili smo najveću pršutanu u ovom dijelu Europe, u kojoj ćemo moći proizvoditi više od 300.000 dalmatinskih pršuta zaštićenih oznakom zemljopisnog podrijetla te više od 2200 tona dalmatinske pancete, kraškog vrata i dalmatinske pečenice. Vrijednost prve faze te investicije iznosi 15 milijuna eura, a sljedeće godine nastavljamo s drugom fazom vrijednom gotovo 20 milijuna eura koja obuhvaća novi proizvodni pogon i distributivni centar, sve u Gospodarskoj zoni Ravča pokraj našeg Vrgorca. Završili smo i investicijski ciklus u PPK karlovačkoj mesnoj industriji vrijedan dva milijuna eura, a u Vajdi smo u posljednjem ciklusu uložili sedam milijuna eura. U Vajdi nas čekaju i daljnje investicije u 2020. godini s novih tri milijuna eura ulaganja. Sve te investicije povećavaju nam produktivnost, povećavaju vrijednost kompanijama, optimiziraju poslovanje i stvaraju moderne tvrtke koje su ujedno i poželjni poslodavci.

Mesna industrija Braća Pivac obiteljska je tvrtka iz Vrgorca koja se prometnula u veliki biznis. Koje su prednosti poslovanja u manjoj sredini?

Nama je Vrgorac jako važan, neovisno o tome je li poslovanje u manjoj sredini prednost ili nedostatak. Naša je obitelj snažno vezana za Vrgorac i vrgorski kraj. Morate imati na umu da je cijeli današnji biznis potekao iz malog mesarskog obrta koji su razvijali naš djed Ante, otac Milenko i majka Mila, da bismo se kasnije braća i ja uključili i nastavili graditi kompaniju zajedno sa svojom djecom. Vrgorac nam je pružio puno toga i nastojimo mu što više vratiti na različite načine, pa u konačnici i odlukom o realizaciji investicije u gospodarskoj zoni pokraj grada. Trenutačna gradska vlast prepoznaje potrebe poduzetnika što se najviše vidjelo u projektu gospodarske zone Ravča, gdje su shvatili da moraju maksimalno pojednostaviti procese i djelovati potpuno transparentno kako bi privukli investitore. Tako su na kraju privukli i nas, a mi ćemo nastaviti s ulaganjima u naš kraj razvojem poslovanja i zapošljavanjem novih radnika. Ima jedna zanimljivost vezana za poslovanje kompanija iz malog kraja, a to je da takva poduzeća mnogi najčešće podcjenjuju. Mi smo to pretvorili u prednost i takav nas je stav uvijek gurao naprijed, a vjerojatno će nas gurati i dalje. Pokazali smo da život u manjoj sredini ne znači uvijek manje kvalitetan, manje ispunjen i manje uspješan život, baš naprotiv.

Vaša je tvrtka karakteristična i po tome da niste kupovali tvrtke privatizacijama, nego na burzi, i to većinom vlastitim sredstvima. Takav poslovni model nije karakterističan za domaće tržište...

Na svakom tržištu, pa tako i u Hrvatskoj, ima tvrtki koje imaju transparentan poslovni model i onih koje ga nemaju. Mi smo već nekoliko puta dokazali da poslujemo transparentno, a tako je bilo i u slučaju Kraša. Dionice smo kupovali godinama, javno i u skladu s regulativom, pod svojim imenom. Time smo pokazali svim zaposlenicima Kraša da nam mogu vjerovati kad je riječ o planovima za boljitak kompanije i radnika, što je od iznimne važnosti u daljnjim poslovnim suradnjama. Mnogi naš način poslovanja ocjenjuju konzervativnim, a ako konzervativno znači oprezno, realno i u skladu sa zakonom i financijskim mogućnostima, ja se s njima slažem.