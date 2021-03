Crne brojke i dalje će rasti ne bude li kazni za neodgovorne

Krajem prošle godine bili smo najgori u EU po broju oboljelih od koronavirusa. Dok su druge zemlje uvodile lockdown, u Hrvatskoj se tad ležerno živjelo bez nekih strogih mjera. A onda je vrag odnio šalu, brojke zaraženih dosezale su gotovo 5000 dnevno, iz dana u dan bilježio se sve veći broj umrlih od korone pa je Stožer ipak morao uvesti lokcdown, ali ne tako strog kao na početku pandemije.

Zatvoreni su ovaj put bili kafići, restorani, teretane, rekreacijski centri, samo određene skupine školaraca pohađale su nastavu u školama. Čak su za Božić bile uvedene i propusnice koje su ukinute nakon katastrofalnog potresa na Baniji. I broj zaraženih u Lijepoj Našoj počeo se smanjivati pa smo od najgorih u međuvremenu postali jedni od najboljih u Europi. No čim je taj blaži lockdown bio uveden odmah su Stožer počeli propitivati kad će se i te mjere ublažiti.

Pritisak ugostitelja bio je pogotovo snažan. Iz dana u dan su pritiskali, prosvjedovali pa čak i prijetili da će otvoriti svoje kafiće unatoč zabrani rada. I onda se dogodilo i to. Stožer je podlegao tim pritiscima pa je Hrvatska popustila mjere dok su se drugi u EU još strože zaključavali. Kad je dopušten rad ugostiteljima, jasno je rečeno da gosti mogu biti samo na otvorenim teresama, da razmak među stolovima mora biti tri metra… Određena su i stroga pravila kako se ponašati u fitness centrima, da nema kontaktnog sporta u zatvorenom…

No sve je to ostalo uglavnom samo mrtvo slovo na papiru. A to dokazuje i znatan rast novooboljelih nakon popuštanja mjera. Za to su odgovorni i građani i ugostitelji i vlasnici fitness centara jer se veliki broj njih ne pridržava propisanih mjera. Dovoljno je prošetati se primjerice Zagrebom i primijetiti da je na većini terasa kafića razmak među stolovima puno manji od tri metra, natkrivene terase, ograđene staklom ili pleksiglasom pune su gostiju koji se ondje natiskaju i ne nose maske, iako je ondje posluživanje zabranjeno.

U nekim teretanama svaku večer može se vidjeti veliki broj ljudi, nitko ne drži razmak od dva metra, nitko ne nosi maske. I nitko ne reagira na sve to. U Stožeru za to znaju, ali samo blago upućuju svim tim neodgovornima prijekor. No to nije dovoljno. Ne budu li se kažnjavali prekršitelji ili se ne uvede novi lockdown, crne brojke i dalje će rasti.