Cjepivo protiv korone nije besplatno, kroz poreze će ga platiti građani

Godinama slušamo i čitamo žalopojke nekih ljudi za bivšom Jugoslavijom. Dobro, razumijem one koji su ostali ideološki Jugoslaveni, njima ništa drugo ne valja osim njihove propale Jugoslavije. No nostalgičari za Jugoslavijom najčešće u prvi plan stavljaju kao činjenicu da je u propaloj državi sve bilo besplatno, da je školstvo bilo besplatno, zdravstvo, pa čak i ljetovanja. I ljudi se uljuljkaju u takvu sliku povijesti, razočarani što i danas nije tako! Štoviše, tada je, kao, bilo i posla iako brojne firme nisu trebale tolike radnike, ali su ih svejedno zapošljavale. Jer je takva bila politika. Stoga se ne treba čuditi zašto su mnoge firme kasnije propale i zašto je toliko ljudi ostalo bez posla! Ekonomska politika bivše države bila je skroz promašena, pa dugoročno ni takva ekonomija nije mogla opstati, a bome ni takva država! Je li tada sve to i toliko bilo besplatno? Taman posla! Bila je to socijalistička utopija koja traje do danas! Kako je školstvo moglo biti besplatno, ili zdravstvo? Valjda su školski i zdravstveni radnici dobivali plaće. Valjda su se plaćali režijski i drugi troškovi. Valjda se nekako financirala gradnja novih objekata.

Odakle? Iz različitih proračuna. Osim što su proračune punili građani plaćanjem poreza i doprinosa na svoja primanja, Jugoslavija se zapravo godinama financirala na dug! Tito je dobivao ogromne kredite ili bespovratna sredstva, ili svakakve donacije, u prvome redu sa Zapada, kako bi ga se držalo na distanci od Moskve. Tito je perfidno koristio tu situaciju i financirao svoj režim i državu. Sve to mi još i danas plaćamo, sve te promašaje! Ili, kako se trebala sagraditi bolnica u zagrebačkome Blatu? Samodoprinosima građana. No još ni danas nema te bolnice, a novci građana odavno su negdje netragom isparili. Ili kako se gradila autocesta do Karlovca? Isto dobrim dijelom uplatama građana. Dobro, ona je barem završena. Hoću reći, ništa nije besplatno! Sve to mi plaćamo iz svojih džepova! Sve promašaje Titove ekonomije još i danas debelo plaćamo neizravno, ali bome plaćamo i mentalno. Jer kao da se ništa nije promijenilo u ovih 30 godina otkako smo navodno raskrstili sa socijalizmom. Povod za ovo nedavna je izjava ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka da građani cjepivo protiv korone neće plaćati iz svojih džepova jer da će cjepivo platiti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje! I tako Capak pokaže kako je zastao u socijalizmu, i kako uopće ne shvaća što je rekao. Jer tko plaća HZZO-u? Tko puni njegov proračun? Valjda građani, zaposlenici. Koliko poslodavci mjesečno samo na račun plaća zaposlenika uplaćuju doprinosa za zdravstveno osiguranje? To je sve iz džepova građana! Jer je to njihov novac. Ne samo onaj koji sjedne na tekuće račune kao neto plaća, nego i svi porezi i doprinosi, sve to ide u masu plaća. Na kraju, i Capak iz svog džepa plaća, a kao da uopće toga nije svjestan.

I nije to samo Capak. Koliko godinama slušamo objave naših političara – imamo besplatan vrtić, besplatan prijevoz, besplatne obroke, besplatne udžbenike... I svašta je besplatno, kao da sve to političari financiraju iz svojih džepova! I mnogi na to nasjedaju i nagrađuju ih na izborima. Jer ništa nije besplatno, ponavljam! Sve to mi plaćamo, do zadnje lipe! Sve to mi plaćamo kroz državni i lokalne proračune! Političarima su takva lažna obećanja samo „mokri snovi“ kako bi pridobili što više naivnih birača! Istina jest da je ljudima u tome trenutku lakše što ne moraju nešto platiti, recimo udžbenike za djecu. Ali dugoročno svi mi to plaćamo iz svojih džepova jer proračun se mora napuniti. Još nisam čuo ni vidio ni jednog političara koji je za tu neku besplatnu svrhu u proračun uplatio svoja sredstva. Nego se razmeću našim novcem i, kao, poklanjaju nam besplatno ono što je već naše i što smo platili ili ćemo platiti. I tako godinama, i tako u krug, i tako se ljudi neprestano dovode u zabludu! Možda bi za sve bio najbolji način osvješćivanja, što to znači navodno besplatno, kad bi radnici na svoje račune dobivali bruto plaće. Znači, da im poslodavac isplati cijelu masu plaće, a da radnik sam izabere što će i koliko i kad od poreza i doprinosa platiti. To bi bome bilo samo takvo otrežnjenje! Jer bi tada svatko od nas shvatio kojom masom novca raspolaže, u što ga je sve utrošio, što je uplatio, što je od toga dobio. Ovako hrpa ljudi i dalje živi u uvjerenju da je svašta dobila besplatno, uljuljkana u lažnoj stvarnosti. Socijalistički mentalitet nikako da ostane iza nas!