Cjepivo je svjetlo na kraju tunela, ali tek smo na sredini

Lijepo je neki dan rekao predsjednik Epidemiološkog društva dr. Miroslav Venus – previše smo se fokusirali na cjepivo kao svjetlo na kraju tunela, a pritom zaboravili da smo tek na sredini tog tunela. Na to nas gorko podsjećaju informacije koje sustižu jedna drugu. Iz dana u dan opet nam raste broj novozaraženih i udio pozitivnih nalaza u dnevnim testiranjima, ovoga tjedna imamo 26% više oboljelih nego prethodnog.

Padamo na ljestvici zemalja EU po incidenciji, gdje smo se neko vrijeme držali vrha u društvu s Danskom i Finskom. Jučer smo na toj ljestvici bili sedmi, dan prije toga šesti – pad se ubrzava. Nakon porasta broja zaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sada imamo i u Primorsko-goranskoj više manjih žarišta, sve obiteljska i prijateljska okupljanja, očito su ljudi ohrabreni prethodno padajućim brojkama i zatvaranjem COVID odjela zbog smanjenog priljeva bolesnika. Nakon procjepljivanja gotovo 240 tisuća mahom starijih i bolesnih, zamjetno je da među novooboljelima ima manje starijih od 65, ali se istovremeno veći broj djece zarazio koronavirusom SARS-CoV-2 pa su opet čitavi razredi u samoizolaciji.

Najnovija studija seroprevalencije koju je proveo HZJZ utvrdila je ne samo da je četvrtina stanovnika Hrvatske do početka veljače već bila u kontaktu s virusom i uglavnom stekla antitijela već i da je podjednak broj djece starije od devet godina isto tako bio u kontaktu s virusom. U prvom valu vidjelo se da virus većinom zaobilazi djecu, no otkad su se pojavili novi sojevi, uočeno je da su im djeca podložnija, kao i da su te nove varijante brže šireće, a prije dva dana objavljeni su i rezultati britanske studije koji dokazuju da je britanski soj i smrtonosniji. Sve skupa nije dobro, ako se uzme u obzir da se djeca do 16. odnosno 18. godine i ne mogu cijepiti, odnosno da cjepiva koja su u upotrebi za njih nisu ni predviđena.

Međutim, ni sa samim cjepivima nije onako kako smo očekivali. Naprotiv. Dok smo željno iščekivali cjepivo, malo tko je računao s problemom proizvodnje i distribucije milijarda doza po svijetu, a to sad ispada veći problem od samog otkrića formule za cjepiva. Najrazvijenije zemlje svijeta brutalno grabe većinu raspoloživog cjepiva sa svjetskog tržišta, dok je Europa ostala usamljena u naumu solidarne raspodjele. Njezine članice zbog toga trpe posljedice – pandemija se opet razbuktava Europom, s čijeg je teritorija odaslano tridesetak milijuna doza spasonosnog cjepiva u druge zemlje, pa i one koje drugima ne daju ni dozu. Sve su glasnije stoga kritike, a osim velikog broja žrtava, ostat će zapisana teško poražavajuća činjenica da su se cjepiva prvo domogli jači i bezobrazniji, dok su dosljedni ostali ne samo kratkih rukava već i na meti ogorčenih građana. Jedan gadan civilizacijski poraz.

Usred grozničavog nastojanja da se cjepivo nabavi i napetosti oko isporuka, dogodilo se tridesetak uznemirujućih slučajeva tromboembolije kod osoba cijepljenih oxfordskim cjepivom, neki i sa smrtnim ishodom, pa su neke zemlje privremeno suspendirale korištenje tog cjepiva. Jučer je čak 30 posto starijih i bolesnih odbilo primiti to cjepivo pa liječnici na terenu od zdravstvenih vlasti traže da bolje komuniciraju s javnošću. Oni pak poručuju da takvih slučajeva kod nas nije bilo, a ufaju se u obećane veće isporuke cjepiva u drugom kvartalu, čime misle ipak doseći željenih 50% procijepljenosti do ljeta. Da, tunel je još dug pa i dalje trebamo paziti na sebe i one oko sebe.