Zašto je centar odustao od djece? 'Trebali su ih oduzeti, no povukli su zahtjev'

Djeca su ostala kod svog oca, 54-godišnjeg Josipa Rođaka jer je Centar za socijalnu skrb zatražio da se obustavi već zatražena ovrha. To su potvrdili sa zadarskog suda ističući da je Centar za socijalnu skrb nakon tek nešto više od tri mjeseca promijenio svoj zahtjev za oduzimanjem djece supružnicima Rođak.

– Nakon svjedočenja o zanemarivanju i zloporabi prava i zanemarivanja najstarije kćeri iz majčina prvog braka Centar je proveo nadzor nad obitelji i u listopadu 2013. godine podnio zahtjev za izuzeće troje djece iz obitelji. No, već u veljači 2014. je taj zahtjev povukao. Ne znam je li to zbog nalaza psihijatra i navodne njegove tvrdnje da dijete treba ostaviti roditeljima jer nisam vidio spis. No, nakon nekog vremena unatoč odustajanja Centra za socijalnu skrb od izuzimanja djece, najstarija djevojčica je sama otišla – rekao je Denis Klarendić glasnogovornik zadarskog suda na kojem su supružnici Rođak i osuđeni 2017. godine zbog zanemarivanja i zloporabe prave djeteta na godinu dana zatvora uvjetno uz rok kušnje od tri godine. Sve to nije bilo dovoljno da djecu odvedu od manijaka koji je u međuvremenu dobio još dvoje djece.

Video: Izjava Denisa Klarendića glasnogovornik suda

I dok se najstarija kći majke spasila bijegom od očuha u dom, monstrum je četvero djece u dobi od tri do osam godina bacio s balkona, s visine od pet metara na betonski pod i majci još rekao da je ubio djecu, sjeo u auto i prijavio se policiji. Kako je moguće da su djeca ostavljena u toj obitelji, ravnateljica Centra za socijalnu skrb danasdanas u svom priopćenju nije direktno odgovorila i više je pisala o nefunkcioniranju sustava i o, kako je navela, licemjerstvu po pitanju skrbi društva o djetetu.

Video: Izjava zamjenika državnog odvjetnika Duška Berovića

Podrška djelatnika Centra

– Podsjećam da je riječ o četvero male djece koje je njihov otac bacio s prvog kata i tako ih pokušao ubiti. Kao odgovorna osoba, ali i kao socijalna radnica, tvrdim da nitko ne može predvidjeti ovakvo ponašanje pojedinca. Nema pokazatelja, informacija, dojava, spoznaja u komunikaciji s roditeljima koji bi upućivali na zanemarujući ili zlostavljajući odnos roditelja prema ovoj djeci u posljednjih godinu dana. Stoga odgovorno tvrdim da Centar za socijalnu skrb nije mogao prevenirati ovu tragediju svojim djelovanjem. Ovakav čin očajnog bezumlja nije moguće predvidjeti – istaknula je, među ostalim, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vesna Burčul dodajući kako Centar za socijalnu skrb ne može sam, kao ustanova, pomoći svakom djetetu ni svakom roditelju.

O njezinoj smjeni raspravljalo je danas Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb, a čija je predsjednica Marina Vuković Dujmović istaknula kako je dostavljen inspekcijski nalaz na 11 stranica i da je i zatraženo očitovanje ravnateljice Centra i u pisanom obliku.

Video: Upravno Vijeće Centra za socijalnu skrb u Zadru o smjeni ravnateljice

O tome će se raspravljati i u utorak, a uoči same sjednice upravnog vijeća više desetaka radnika izašlo je ispred Centra i dalo podršku ravnateljici Centra. O dugoj povijesti propusta, tragičnih pogrešaka, pa i kriminala u zadarskom Centru za socijalnu skrb koji se karakterizira i kao jedan od najgorih u Hrvatskoj, nije bilo ni riječi. Jedino su istakli da ostavka ravnateljice Vesne Burčul neće riješiti problem manjka ljudi, automobila i zatrpanosti djelatnika Centra papirologijom, istaknuli su sindikalisti i prebacili loptu odgovornosti na Zagreb, odnosno ministarstvo. U Zagreb će pak sljedećih dana na psihijatrijsko vještačenje biti prevezen Josip Rođak, te potom biti vraćen iza rešetaka zadarskog zatvora gdje će i dočekati, vjeruje se na zadarskom sudu, vrlo skoro, početak suđenja. Naime, DORH je, kako je potvrdio Duško Berović, zamjenik državnog odvjetnika i glasnogovornik DORH-a, naveo samo četvero svjedoka među kojima je i majka.

Oporavlja se i 7-godišnjakinja

Sljedećih dana očekuje se i nalaz testiranja na alkohol i droge Josipa Rođaka. Djeca koju je monstruozno bacao s balkona i još majci rekao da ih je ubio, srećom, oporavljaju se. Potvrdio nam je to Edi Karuc, zamjenik ravnatelja zadarske Opće bolnice. Istaknuo je da troje djece već izlazi pomalo iz bolnice u šetnju, ali da se očekuje da ostanu još neko vrijeme u bolnici.

S njima je majka i najstarija kći i svi se raduju informacijama da se oporavlja i najteže stradala sedmogodišnja kći koja je hospitalizirana u zagrebačkoj klinici. Hoće li djeca ostati s majkom i nakon izlaska iz bolnice, zamjenik ravnatelja zadarske opće bolnice Edi Karuc nije htio špekulirati. Tek je dodao da djeca imaju pomoć socijalne radnice u bolnici. Da su pomoć obitelji poslali u vidu potrepština, potvrdili su i u Gradu Pagu.

Video: Radnici dali podršku ravnateljici zadarskog Centra za socijalnu skrb

