Čeka nas ljeto s koronom, ali ipak uz manje napetosti

U ljeto ulazimo s više opreza nego u ono prošlo, kada se mislilo kako je koronavirus nestao pa su se svi opustili i tako počeli širiti zarazu, nakon čega je uslijedilo novo zatvaranje.

Sada je postalo jasno kako bez cjepiva ipak nema potpunog otvaranja i slobode kretanja. Nakon što se većina građana cijepila, situacija se poboljšala, odnosno smanjilo se širenje zaraze. Talijanska vlada dogovara smanjenje restrikcija od 24. svibnja. Primjerice, početak policijskog sata pomaknut će se s 22 na 23 sata.

Da, to je samo jedan sat, ali znači mnogo jer će se moći komotno vraćati s večera (još uvijek samo na terasama, ali će se uskoro moći jesti i u zatvorenim prostorima restorana) ili iz kazališta, kina... koji će se također otvoriti. Od 15. lipnja doći će do daljnjih otvaranja, pa onda opet od 1. srpnja.

Ulazi se, dakle, u normalnije stanje, a u ljeti će biti još slobodnije, posebno kretanje među europskim zemljama. Italija je do sada cijepila oko 28 milijuna osoba, što je važno i za dobivanje tzv. zelene karte, odnosno potvrdu s kojom će se moći kretati unutar EU. Green pass će imati valjanost od devet mjeseci za one koji su dobili samo jednu dozu cjepiva i godinu dana za one s dvije doze.

Imat će valjanost ne samo za kretanja unutar države, iz regije u regiju, već za odlaske, recimo, na svadbe, koncerte, u diskoklubove kada budu otvoreni. Zelenom kartom će se dokazati da ste cijepljeni ili da ste preboljeli COVID-19, dakle da imate imunitet. Europska komisija u srijedu je pozdravila novi protokol kojim će se olakšati ponovno pokretanje turističkog sektora tijekom ljetne sezone i promicati EU kao turističko odredište.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je kako je pandemija poremetila turistički ekosustav, prouzročila gubitak prihoda i ugrozila milijune radnih mjesta. Istodobno, zaštita zdravlja i sigurnosti i dalje je velik problem za građane koji žele na godišnji odmor nakon dugotrajnog boravka u domovima. No, ipak se nešto mijenja i ovo bismo ljeto mogli provesti u vedrijem stanju od ovog u kojem se nalazimo sada.