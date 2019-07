Briga pape Franje za Međugorje vidi se na Mladifestu

Ono što u posljednjih godinu dana nazivamo “novom erom Međugorja” svoju je jasnu sliku s one najviše crkvene razine dobilo upravo ovih dana u najavi programa za ovogodišnji Mladifest, koji će se od 1. do 6. kolovoza održati u Međugorju pod geslom “Idi za mnom”.

Naime, nakon što je papa Franjo u svibnju dokinuo zabranu svećenicima organiziranja hodočašća, taj je njegov potez širom otvorio vrata i kardinalima i biskupima da hodočaste u Međugorje, pa će ove godine na Mladifestu biti dvojica kardinala, tri biskupa i četiri nadbiskupa (s mons. Henrykom Hoserom, apostolskim vizitatorom za Međugorje) za oltarom u služenju euharistije i kroz svakodnevne kateheze koje će slušati nekoliko pedesetak tisuća mladih iz cijeloga svijeta. To je više nego jasna poruka kako Crkva u budućnosti računa na Međugorje.

Njihov sastav, također, otkriva mnogo. Primjerice, na otvaranju Mladifesta svečanim euharistijskim slavljem predsjeda kardinala Angelo De Donatis, papin vikar rimske biskupije. Šaljući kardinala De Donatisa u Međugorje, papa Franjo podsjetio je na jednu od poruka s početka svoga pontifikata, koju su možda mnogi zaboravili, a to je da je on prije svega biskup Rima. Pokazao je to upravo prvim gestama obilazeći na skroman i jednostavan način upravo rimsku biskupiju, stavljajući naglasak na taj dio svoje službe. A sada svoga rimskog vikara šalje u Međugorje na otvaranje Mladifesta!

Večernju misu zatvaranja Festivala mladih predvodit će nadbiskup Rino Fisichella, predsjednik Papinskog vijeća za novu evangelizaciju. Osim što je poznato da su svetišta upravo smještena u to vijeće, poznat je i izrazito pozitivan stav pape Franje o novoj evangelizaciji, koji će se, prema nekim najavama iz travnja ove godine, vidjeti u rekonstrukciji i reorganizaciji rimske kurije, gdje će upravo spomenuto vijeće s Kongregacijom za evangelizaciju naroda biti istureno kao vodeće, dok će npr. Kongregacija za nauk vjere, sad prva po važnosti tada dospjeti na treće mjesto. Šaljući u Međugorje, na završetak Mladifesta, mons. Fisichellu, papa Franjo očito šalje poruku da mu je do Međugorja itekako stalo i da na njega računa u budućnosti upravo u obogaćenoj formi nove evangelizacije.

Uz spomenutog kardinala i nadbiskupa tu su i apostolski nuncij u BiH, koji se već udomaćio u Međugorju, pa to očituje trajnu prisutnost Svete Stolice u Međugorju, zatim kardinal Vinko Puljić, kao vodeća figura Katoličke crkve u BiH, a zatim i jedan francuski biskup te nadbiskup Trsta i mons. Vlado Košić, kao biskup iz Hrvatske, koji je u svoju biskupiju prije mjesec dana “uvezao” i prvi inaugurirao Mladifest u Hrvatskoj po uzoru na onaj međugorski, naravno.

Sve to govori upravo o velikoj brizi pape Franje za Međugorje, što će se zacijelo nastaviti potvrđivati i u sljedećim njegovim odlukama, od imenovanja novog mostarsko-duvanjskog biskupa do proglašenja Međugorja “pontifikalnim svetištem”, kao što je najavio vatikanist Andrea Tornielli. I na koncu, priznanja samih ukazanja.