Branka i Stjepan, dva lica Hrvatske u jednoj maloj porušenoj Glini

Mi nismo samo narod, mi smo interventna postrojba, pokazalo se i ovoga puta kada je Hrvatsku zapljusnuo val dobrote nošen rijekom solidarnosti za područje Banovine pogođeno potresom koja je ujedinila navijače, branitelje, kuhare i sve ljude velikog srca koji su se sjurili u porušene gradove i sela, kao i one koji su odvojili od mršavih mirovina i plaća šaljući pakete pomoći potrebitima ili pak uplatili na račune otvorene za humanitarnu pomoć.

A onda se, kako to obično u nas biva, rijeka solidarnosti počela povlačiti, iza sebe ostavljajući mulj koji je pak ogolio našu najsnažniju tekovinu, a to su podjele. Onu na učinkovite volontere i neučinkoviti sustav, na chefove koji kuhaju sa srcem i stotine kuhara na državnim jaslama koji su potres prespavali, na one koji grabe kontejnere premda žive u kućama sa zelenim naljepnicama naspram onih koji i dalje provode noći ispod cerada, na one koji jure na Banovinu nasuprot onih koji jure na Baniju, što ih, prema besposlenim internetskim jezikoslovcima, smješta među one koji podrivaju državu koju, uostalom, nisu ni željeli!

No, sve je to dječja igra u usporedbi s muljem koji je isplivao, onaj koji je razgolitio ratno profiterstvo, istinu o tome kako je netko koncem 90-ih, čim su utihnuli topovi, tijekom obnove štedio na betonu i građevinskom materijalu, pa su se tako obnovljene kuće urušile i popadale po glavama njihovih stanara. Prema informacijama iz medijima, kuća u kojoj su poginuli otac i sin, upravo je jedna od takvih i za to netko mora odgovarati. Umjesto dirljivih priča o stradalima i onima koji im nesebično pomažu, u eteru se sve češće čuju izjave poput one da navijači piju i tuku se, čuje se o tome kako po besplatne obroke dolaze i oni kojima to ne treba, kako volonteri samo prave gužvu, i sve do jedne stižu iz usta predstavnika stranke na vlasti, sa svih razina. Istini za volju, gradonačelnik Gline, HDZ-ov Stjepan Kostanjević, jedan je od onih koji ni jednu spornu izjavu nije dao.

Naime, dan nakon potresa javio se u emisiju “Dobro jutro, Hrvatska” i nakon toga mu se gubi svaki trag. I nije to, ispostavilo se, bilo prvi put. Njime se pozabavila emisija Provjereno Nove TV još 2018., kada su se stanovnici Gline požalili novinarima da gradonačelnika jednostavno nema. Ni u upravi ni na terenu. U ovoj medijskoj potrazi za nestalim gradonačelnikom sudjelovao je i jedan od nezavisnih vijećnika koji je izjavio kako mu građani govore da Kostanjevića često znaju viđati po Petrinji i Velikoj Gorici, po kladionicama, tijekom radnog vremena. Ispostavilo se da ima gomilu putnih računa, a kako često putuje, uz postojeća dva automobila, gradonačelnik si je u to vrijeme kupio i novi, vrijedan nešto manje od 200.000 kuna.

Istodobno, nezavisnoj dogradonačelnici Branki Bakšić Mitić Grad nije htio dati službeni auto da razvozi ljudima pomoć, pa je sama kupila auto na kredit, terenac, kako bi mogla doći i do teško dostupnih sugrađana. Šira javnost za nju je prvi put doznala kada je digla graju jer je neki zlotvor koncem 2019. u selu kod Gline ukrao 56 božićnih poklona za djecu i pakete za siromašne obitelji prikupljene u humanitarnoj akciji, koju je inicirala. Danas, njezino je uplakano lice dok drhti zbog porušenih domova i izgubljenih života, zahvaljujući medijima, ušlo u svaki dnevni boravak.

Branka i Stjepan dva su lica Hrvatske u jednoj maloj porušenoj Glini, to su lica koja prepoznajemo u svakoj sredini koja podjednako vrvi neradničkim uhljebima i onima koji vlastite interese podređuju dobrobiti zajednice. Uistinu, mulj koji je prekrio Banovinu izbacio je i svakojakih spoznaja, i to ne mora nužno biti loše. Ako ima išta dobroga u katastrofi koja je potresla taj kraj, onda je to fokus na potpuno zaboravljenu, zapuštenu regiju koja je naposljetku stigla do medija i dobila priliku za novi početak, regiju čija će budućnost, kada ih uskoro svi zaborave, ovisiti o ljudima koji će se za nju morati boriti lavovskim srcem. Kada je riječ o Glini, treba li na prvom sljedećem glasačkom listiću zaokružiti Stjepana ili Branku? Izbor ne bi trebao biti pretežak.