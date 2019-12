Bozanić "odriješio" Tuđmana zbog grijeha struktura, ali koga sada upozorava da ne vara narod?

Prije 22 godine Josip Bozanić, netom imenovan od Pape za zagrebačkog nadbiskupa i tada ne još kao kardinal održao je prvu božićnu propovijed, koja je ušla u povijest.

"Nagle promjene političkog i gospodarskog sustava omogućile su brzo bogaćenje pojedinaca i sve veće siromašenje brojnih građana. Na djelu je grijeh struktura što su ih omogućili zakoni i propisi, kojima prvotni cilj nije bio opće dobro čovjeka i zajednice". Te su njegove riječi u Tuđmanovoj oporbi tada dočekane kao savezničke i dokaz da trebaju promjene.

Ove je godine uslijedila i nova propovijed kardinala Bozanića o Tuđmanu, iz koje se vrlo jasno iščitava kako za njega Tuđman nije bio taj grešnik, niti je on kriv za tadašnje grijehe struktura. On lijepo kaže da je Tuđman bio samo čovjek sa svojim manama i grijesima, u kojem s vremenskim odmakom "jasnije vidimo njegovu suradnju s Božjim Duhom". Kaptol je u svim tim godinama nakon te prve Bozanićeve 1997. uglavnom ostao politički najskloniji davanju potpore tom izvornom Tuđmanovom HDZ-u.

Danas, kada se HDZ naočigled cijepa i kada postoje nove političke snage koje tumače kako su i one na pravom Tuđmanovom putu, to komplicira situaciju i na Kaptolu. Kako se ovdje očito radi o Miroslavu Škori i njegovom pozivu simpatizerima i članovima HDZ-a da glasaju za njega, jer će on biti njihov predsjednik, u onom "originalnom", sada Plenkovićevom HDZ-u nastoje i u aktualnoj Bozanićevoj poslanici pronaći kritiku Škori. Pronašli su je u dijelu u kojem kardinal kaže da se "narod ne dopušta lako prevariti, no uvijek je moguće pokušati zavesti ga, zlorabiti ga, davati mu lažna obećanja".

Bozanić ne želi nesigurnost i neizvjesnost, kaže da od vodstva države traži razboritost, državničku mudrost "koja se neće poigravati nepromišljenim eksperimentima i hvaliti nerealnim obećanjima". U HDZ-u, dakle, u tim mislima prepoznaju upozorenje da se ne podliježe Škorinim obećanjima, dok drugi ne vide da je ovdje riječ o Škori, odnosno drže da se Bozanićeve riječi mogu odnositi i na aktualnu državnu vlast čija se mudrost i izostanak eksperimentiranja ovdje priziva. Jedino je potpuno razvidno da Bozanić apelira na zajedništvo i protiv je pojačane nezdrave radikalizacije hrvatskog društva.