Bošnjaci, pokažite na djelu da vam Hrvati mogu vjerovati

Pred nama su osmi opći izbori u BiH, koje su hrvatski politički predstavnici iznova ocijenili presudnima za budućnost hrvatskoga naroda u toj zemlji.

Premda tako dramatične ocjene služe u prvom redu za mobilizaciju birača, ove izbore ipak možemo ocijeniti specifičnijima od prethodnih. Ponajprije zato što se provode prema starom Izbornom zakonu, koji legalizira čistu izbornu manipulaciju jer Bošnjaci, kao većinski narod u Federaciji BiH, ponovno mogu nametnuti hrvatskoga člana Predsjedništva BiH.

Naime, dva od tri člana toga tijela, bošnjački i hrvatski, biraju se u FBiH, a svaki birač sam odlučuje o tome za kojega će glasovati. Kako su Bošnjaci triput brojniji od Hrvata, prostor za manipulaciju vrlo je velik. Vidjelo se to na izborima 2006. i 2010., kad je SDP-ov kandidat Željko Komšić izabran za hrvatskoga člana Predsjedništva glasovima Bošnjaka. Apsurdno je to da u državi – koja nije ustrojena kao “građanska”, nego kao država “triju konstitutivnih naroda” – Hrvati ne mogu izabrati svoga predstavnika pa makar na birališta izišli u rekordnom broju. I apsurdno je to što se takvi izborni rezultati priznaju kao legalni iako je na djelu eklatantno kršenje Ustava!

Toliko o pravednosti izbornog sustava u BiH i o dobrim namjerama političara koji ga odbijaju mijenjati. U takvoj situaciji odgovornost Bošnjaka i njihovih predstavnika kudikamo je veća nego odgovornost Hrvata. Jednostavno zato što su u zajedničkom entitetu – većinski narod. Kao većina, oni imaju jače poluge moći nego Hrvati te najviše o njima ovisi položaj manjinskoga naroda. Umjesto pogubne politike kojoj su Hrvati i dalje neprijatelji, umjesto prikrivenog plana da ih pretvore u nacionalnu manjinu, Bošnjaci bi se napokon trebali okrenuti budućnosti i politici dobrosusjedstva. Ako im je istinski stalo do suživota i europskog puta, na djelu bi trebali pokazati da im Hrvati mogu vjerovati. A onda očekivati isti odnos s hrvatske strane. Ovi su izbori prvi veliki test za novo savezništvo dvaju naroda.