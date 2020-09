Bombe u kanalima, poljima, parkovima... Pa dokad?

Protupješačka mina pronađena je u dvorištu vrtića “Zvončić” u Čepinu nadomak Osijeka u četvrtak oko 11.20 sati. Policija je kasnije utvrdila kako djeca ipak nisu bila u životnoj opasnosti jer je riječ o “nenaoružanoj mini”, odnosno onoj bez upaljača. Naravno, u trenutku kada su djeca znatiželjno gledala u eksplozivnu napravu, a tete s grčevitim strahom okretale broj policije, ta je informacija bila još uvijek nepoznata.

Teško je i zamisliti kakav su preneražen izgled lica imale i kakva ih je nelagoda obuzela kada su ih razigrana djeca, nesvjesna do kraja takve opasnosti, pozvala i pokazala im “uljeza” u vrtićkom dvorištu. Ma tko se to usudio toliki šok prirediti odgojiteljicama, mališanima i, u konačnici, roditeljima tog vrtića koji polazi čak oko 200 mališana! Tko se usudio igrati s njihovim živcima i s cijelom javnosti, jer na djecu smo i na njihovu sigurnost najosjetljiviji! Ako je to djelo huligana, pitanje je opet kako je i u njihove ruke došla mina, a potpuno je nevažno je li naoružana ili ne. Ako ju je u vrtićko dvorište postavila odrasla osoba, kakvu li je reakciju htjela izazvati, kakav li je to bunt?

Na ta pitanja, sasvim je sigurno, odgovore traži i policija. A gotovo da nema dana kada službenici PU osječko-baranjske izlaze na teren na dojavu o pronalasku oružja, bombi ili metaka u kanalima, u poljima, vrtovima, parkovima...

Ukupno 78 takvih intervencija odradila je policija od 1. siječnja do 31. kolovoza ove godine, a u 21 navrat morala je uništavati takva sredstva na mjestu pronalaska, radi sigurnosti, i vlastite i drugih građana. Usporedbe radi, zabilježeno je istodobno 115 dragovoljnih predaja oružja i minsko-eksplozivnih sredstava. Najvećim su dijelom zaostala iz Domovinskog rata. Konstantan je to problem s kojim se ova PU bori godinama iako nema apsolutno nikakvog logičnog objašnjenja zašto naši građani, i četvrt stoljeća nakon završetka rata, čuvaju u svojim domovima prave arsenale oružja, često i nadohvat ručica svojih mališana. Krajnje je vrijeme, stoga, da se i braniteljske udruge, i građani i cjelokupna javnost angažiraju u rješavanju zaostalog oružja kako ne bismo i u miru imali žrtve rata.