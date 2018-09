Bill Maher – politička nekorektnost humora bez kompromisa

Da se kojim slučajem situacija s jogurtom dogodila Donaldu Trumpu (ili da je Kolinda Grabar Kitarović predsjednica Amerike, već kako hoćete), Bill Maher imao bi jedan od svojih boljih dana.

Sva je prilika kako bi pronašao uvreda za cijeli dan, a pitanje je bi li stao i tada. Jer, s druge strane, da netko ovdje ismijava hrvatsku predsjednicu kao što to Maher čini Donaldu Trumpu, vjerojatno bismo imali ne neke nove šatore, nego bismo imali potpunu blokadu.

Primjerice, svojedobno je ponudio da će u dobrotvorne svrhe uplatiti pet milijuna dolara ako netko donese rodni list Donalda Trumpa koji bi dokazivao kako ovaj nije nastao iz parenja s orangutanom. A to je učinio jer je Trump isto tražio od Baracka Obame.

Samo, malo se zeznuo, jer Trump je doista donio svoj rodni list pa zatražio da pokaže novac i onda ga tužio, no nakon dva mjeseca od tužbe je i odustao. Nemoguće je što sve Bill Maher izgovori na račun sadašnjeg američkog predsjednika, ali nije toliko neočekivano.

Prvo, njegov se talk show, koji se vrti na HBO-u već nekoliko godina, zove Politički nekorektno, a drugo – pa navikli smo se. Ali to ne znači da svaki put kada Bill Maher nastupa ne sjednemo ispred televizora ili barem ne pogledamo reprizu. Bill Maher onaj je tip čovjeka kojega će pogledati i oni koji ga vole kao i oni koji ga nikako ne mogu smisliti. Ljudi poput njega, i nekoliko drugih, poput Johna Olivera ili Trevora Noaha, dokaz su kako ni Donald Trump ne može tako lako rašiti šavove američkog društva, ali i da je današnje američko društvo znatno naprednije od 99 posto ostatka svijeta.



Pogotovo kada oduzmemo vanjsku politiku. Svi bi trebali imati nekog Billa Mahera, nekoga tko će bez krzmanja izreći ono što o nekima i treba izreći, ali su, eto, svi tako jako pristojni pa neće. E, pa Bill Maher hoće. Primjerice – u nekom trenutku posljednjih 20 godina ljevica se pomakla u centar, a desnica se pomaknula u mentalnu instituciju. Ili – ako imate pištolj, možete opljačkati banku, ali ako imate banku, možete opljačkati svakoga. Ako imate nekoliko stotina sljedbenika i dopustite da neki od njih maltretiraju djecu, onda vas zovu vođom kulta. A ako ih imate milijardu, onda vas zovu papom. I tako dalje i tako dalje. Vulgarnost nije strana komičaru koji po svjetonazoru pripada krugu lijevog centra, liberalnim demokratima. Iako, kada ga slušate i upoznate se s njegovim vokabularom, mogli biste lako zaključiti da je riječ o nekom krajnjem desničaru kojemu tu i tamo dopuste nastup na Fox Newsu.

Nema kompromisa, pa tako nije rijetkost da sam sebi skoči u usta, često nakon nekoliko godina, i to tako da mišljenje promijeni za 180 stupnjeva. I ništa. Njegov se show koji je imao na Comedy Centralu nije zabadava zvao Politički nekorektno, jer Maher je sam takav, britka jezika i munjevita uma, bez dlake na jeziku. Omiljena mu je meta religija koju vidi kao jedno od glavnih zala u svijetu. Tu ima posebno stanovište – naziva se apateistom, znači ateistom kojega ta tema uopće ne zanima. Ipak, ovaj katolik, Irac, koji je rođen od majke Židovke, no ipak odgajan u očevoj vjeri, koristi gotovo svaku priliku kako bi ismijao vjernike, bilo da se radi o islamskim fundamentalistima ili neukom kršćanskom puku.

– Sumnjičavost je jedina prikladna reakcija za ljudska bića – jednostavno je polazište od kojeg Maher počinje svoje obračune s religijama. Jer one, naravno, u svoje dogme ne sumnjaju i isto očekuju od svojih vjernika. U svojem filmu Religulous snimljenom 2008. otputio se oko svijeta kako bi razgovarao sa štovateljima različitih religija o škakljivim temama homoseksualnosti, postojanju Isusa, islamskom ekstremizmu. Što je od toga ispalo, lako se zaključuje ako znamo kako je nastalo ime filma – Religulous je kovanica od religious i ridiculous, religiozno i redikulozno. Uvijek će se negdje u nekom trenutku njegovih emisija pojaviti obračun s organiziranom religijom za koju komičar smatra da čini svijet opasnim mjestom jer potiče fanatizam, a zanemaruje znanstvene dokaze.

“Religija je ludilo potvrđeno konsenzusom. Gola je činjenica da religija mora umrijeti kako bi ljudski rod preživio. Jedna od prednosti ateizma je što uzima jako malo vremena; religija je definirana kao vjerovanje i štovanje moći, a ateizam je upravo suprotno. Volim Isusa, samo ne volim kršćane koji ne vjeruju u ono što on kaže”, samo su neki od citata koje je Maher do sada izrekao u različitim emisijama u kojima nastupa osim u svojem Real Time with Bill Maher, a gdje čak nije ni primjenjivao previše svojeg prepoznatljivog sarkazma. S prijateljem Michaelom Mooreom objavio je da će snimiti film koji će se zvati Kraljevi ateizma. A zovu ga posvuda. Nema američkog domaćina talk showa kod kojeg nije bio nekoliko puta: Jay Leno, David Letterman, Larry King, Jimmy Kimmel, pa Piers Morgan...

Jasno je i da je Bill Maher promicatelj legalizacije kanabisa. Zašto? Pa zato što je na fakultetu prodavao to za dosta dobar džeparac pa se ne stidi redovito istaknuti kako je u životu doista bio diler. Zalaže se i za prava životinja, godinama je sjedio u upravnom odboru organizacije PETA. Isto je i s pravom na istospolni brak. Ima svoju zvijezdu na hollywoodskoj Stazi slavnih, 2005. godine dospio je na 38. mjesto 100 najvećih komičara svih vremena kanala Comedy Central. Show koji ga je promovirao u američkog “opinion makera”, Politically Incorrect with Bill Maher, funkcionirao je kao širi talk show s četiri gosta iz američkoga društvenog života. Prava koncepcija za Mahera koji u takvom okruženju, nakon osobnog monologa na temu, može pokazati svu moć svojeg intelekta.

Još jedan veliki američki komičar Jerry Seinfeld, koji redovito gostuje u Maherovoj emisiji, izjavio je kako ga je ta emisija umnogome podsjećala na slične emisije iz 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća kada su gosti među sobom komunicirali podjednako onoliko koliko su komunicirali s domaćinom. Slično je s današnjim Real Time with Bill Maher, sve funkcionira na istom principu, pa još i bolje. Jer, show je do sada zaradio deset nominacija za nagradu Emmy, šest je puta nominiran za nagrade Writer’s Guild. Dobio je nagradu za najbolje produciranu emisiju. Maheru neskloni američki web-portali napravili su siže situacija u kojima on gubi vjerodostojnost.

Znao je on poklopiti i islam ni s kim drugim nego Richardom Dawkinsom te poslati k vragu njihovu kulturu, pa je usporedio hendikepiranu djecu sa psima, pa ga je prepao porast pojavnosti imena Muhamed u Americi itd. Sasvim točno, kao i u primjeru Donalda Trumpa i pet milijuna s početka teksta. No Maher je zauzeo takvu javnu poziciju u kojoj mu se prašta sve jer kritizira sve. I gleda se.