Bidenova popularnost na krilima plana oporavka od 1,9 bilijuna dolara

Mjesec dana predsjedanja Joea Bidena trenutak je za oprezni optimizam. Prema anketama, novi je američki predsjednik relativno popularan. Njegov plan gospodarskog oporavka vrijedan 1,9 bilijuna dolara vrlo je popularan. Izgledno je da će ga usvojiti i Kongres. Neki ekonomisti boje se da će on odvesti zemlju prema ozbiljnoj inflaciji ili polustečaju, ali ostali misle da bi on zapravo mogao potaknuti ekonomski procvat nakon završetka pandemije korone. Raste i optimizam po pitanju pandemije, unatoč tome što su Sjedinjene Američke Države premašile pola milijuna umrlih od korona virusa.

Optimizmu pridonosi i činjenica da će velik postotak Amerikanaca biti cijepljen u sljedeća tri-četiri mjeseca. Vijest o oslobađajućoj presudi u Senatu bivšem predsjedniku Trumpu na suđenju za opoziv nije bila iznenađenje. No činjenica da se sedam republikanskih senatora pridružilo 50 demokrata u glasovanju da ga osude vrijedna je pažnje. Za osudu je bila potrebna dvotrećinska većina u korist, što znači da je tužiteljstvu nedostajalo samo 10 glasova od 67 potrebnih za sankcioniranje Trumpa i trajno oduzimanje dozvole da se kandidira za predsjednika. Oduvijek su me fascinirali motivacija i ponašanje profesionalnih političara.

Kao profesionalni diplomat ne promatram politiku kroz stranačku prizmu, već koliko ona služi nacionalnim interesima. Naučio sam poštivati zanat političara kad sam radio za pokojnog glavnog tajnika NATO-a, Manfreda Wornera, koji me je jednom oštro ukorio nakon što sam ga pohvalio za pobijanje neopravdanih kritika NATO-u od članova opozicije Kongresa. “I ja sam nekad bio član opozicije”, zagrmio je, prezrevši moj kompliment. Mislio je na to da nisam uspio shvatiti ciničnu, ali svojstvenu prirodu politike, čije je prvo pravilo preživjeti – da bi se pobijedilo na sljedećim izborima.

Dobri političari traže i pronalaze načine kako služiti samome sebi i zemlji. Rijetki velikani stječu pravo da ih nazivaju državnicima – i to obično tek budući naraštaji. U slučaju republikanskih političara u Kongresu, oni se moraju suočiti sa stvarnošću da njihovi vlastiti birači većinom podržavaju Trumpa. To se možda ponešto smanjilo nakon opsade rulje Kapitola 6. siječnja, ali ne do te mjere da većina njih smatra da se može upustiti u rizik da im Trump postane neprijatelj koji bi se nesumnjivo osvetio podrškom njihovom protivniku na sljedećim preliminarnim izborima.

Čelnik republikanaca u Senatu, Mitch McConnell, koji nije državnik, već samo izuzetno pametan političar, suočio se s nedoumicom prije Trumpova suđenja za opoziv. Gnušajući se bivšeg predsjednika, možda je želio podržati njegovo osuđivanje i uklanjanje iz politike, ali, vjerojatno znajući da ne može prikupiti potrebnih 17 glasova republikanaca, odlučio se za drukčiji pristup. Umjesto toga, dao je paravan republikancima da glasaju za oslobađajuću presudu argumentirajući to tehničkim razlozima da Ustav ne dopušta da predsjednik bude osuđen nakon odstupanja s dužnosti. Sedam republikanaca koji su glasali za osudu (s 10 republikanaca koji su prethodno glasali za Trumpov opoziv u Zastupničkom domu) pokazalo je iznimnu političku hrabrost – to jest, državničko ponašanje.

McConnell je svoj glas za oslobađanje popratio razornim govorom u kojem je optužio Trumpa za osobnu odgovornost u pobuni na Kapitolu, što mu je predvidljivo donijelo brz uvredljiv i tipično bezobzirni napad bivšeg predsjednika. Ishod suđenja jest da je Trump preživio i ostat će iznimno utjecajan u republikanskoj politici u budućnosti. Njegova je aura donekle umanjena, što otvara prostor potencijalnim suparnicima, poput bivše veleposlanice Ujedinjenih naroda, Nikki Haley, koja ga se nedavno usudila kritizirati. No sigurniji put za republikanske predsjedničke kandidate 2024. bit će ostati u Trumpovoj milosti u nadi da će njegova popularnost ili apetit za još jednom kandidaturom izblijedjeti u nadolazećim godinama.

Na međunarodnom planu, predsjednika Bidena ubrzo očekuju teške odluke. Prva uključuje odnose s Iranom, pri čemu svaka strana inzistira da ona druga bude prva u smislu povratka poštivanju nuklearnog sporazuma iz 2015. Druga uključuje Afganistan, gdje su Sjedinjene Države potpisale sporazum s talibanima da uklone svih svojih preostalih 2500 postrojbi do 1. svibnja. Biden je suočen s mučnim izborom između poštivanja sporazuma i odluke da ga odbaci, što bi sigurno obnovilo neprijateljstva između SAD-a i NATO snaga i talibana. Za predsjednika Bidena, poništavanje ostavštine svog prethodnika može biti primjereno i nužno, ali neće proći bez svoje cijene i posljedica.

