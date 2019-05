Bi li neki hrvatski Strache dao ostavku na sve dužnosti, a Plenković postupio kao Kurz?

Možete li vjerovati svojim ušima, očima, da se u Austriji raspala koalicijska Vlada desnice, i da odmah idu novi parlamentarni izbori, što je brže moguće? Da, tako je to u zdravoj, razvijenoj demokraciji. Nakon što je u petak u medije procurila snimka iz 2017. godine, u kojoj dojučerašnji austrijski vicekancelar Heinz-Christian Strache, do jučer i predsjednik koalicijske krajnje desne Slobodarske stranke Austrije (FPÖ), obećava političke protuusluge navodnoj ruskoj bogatašici ako ona pristane kupiti najtiražniji austrijski dnevni list i pomoći njegovoj stranci dobiti izbore, brzopotezno je taj isti Strache podnio ostavku na sve državne i stranačke dužnosti, a austrijski kancelar Sebastian Kurz odmah je raspustio Vladu i najavio nove izbore.

Stracheu nije samo presudio video nego i kancelarova tvrdnja da s FPÖ njegova vladajuća Austrijska narodna stranka ne može provesti planirane reforme. Je li ta snimka već ranije postojala, je li tek sad namjerno gurnuta u medije da bi se srušio Strache i FPÖ izbacio iz Vlade i dobila kombinacija za novu Vladu nakon novih izbora, ostaje dakako otvoreno pitanje.

Kako god, nakon takvog skandala nije bilo druge opcije – ostavka, raspuštanje Vlade i novi izbori. Još kad smo čuli da Strache u tom snimljenom razgovoru za Hrvatsku govori da je “jedno veliko sranje”, onda je samo još naše veće zadovoljstvo da je odstranjen iz austrijske politike. Iako je sigurno veliko razočarenje za naše desne populiste, koji su ga veličali, i za kojega su u Austriji sigurno dali i svoje glasove. Pokazao se u pravom svjetlu, kakvi su to desničari, suverenisti. Sve samo za svoj džep, čast iznimkama. Jer i kod nas ima hrpa njih koji udaraju na hrvatstvo, galame, drže ruku na srcu kad se pjeva “Lijepa naša”, a tu istu državu debelo potkradaju i uništavaju.

Što mislite, kako bi sve to prošlo u Hrvatskoj? Bi li Andrej Plenković postupio kao Kurz, ili bi našao opravdanje za svog vicekancelara, u smislu da je to njegov problem, da treba njega pitati, da je to bilo prije ove Vlade, da je to samo tehničko pitanje, da nema tu kaznene odgovornosti… Jer takvim je riječima često branio svoje ministre kad su se našli u problemima, i čiji bi kolege u zapadnim zemljama dali ostavke. Ne samo to, bi li taj naš vicekancelar opstao? Nego, bi li Plenković raspisao nove izbore?

Taman posla! I na ovom primjeru vidimo da je Plenković podvojena politička osobnost. S jedne je strane grlati europejac, debelo se zalaže za europske vrijednosti, a kod kuće gaji balkanske vrijednosti, ortakluk i autokraciju. Sve za stabilnost, a stabilnost samo znači da imaju vlast pod svaku cijenu!

Sjetimo se samo kako je to bilo s Mostom. Kad je Plenković Most izbacio iz koalicije, ako s njima nije mogao raditi, provoditi reforme, legitimno je bilo razići se, ali i potvrdu novog, ili starog smjera potražiti na novim izborima. Umjesto toga, lagali su javnost, ponajviše Ivan Vrdoljak i njegov HNS, da ne dogovaraju nikakvu novu koaliciju s HDZ-om, a onda su preko noći sklopili tu novu koaliciju. Bila je to vrhunska prijevara birača i demokracije. Ne može biti izgovor da se izborima ne bi ništa promijenilo. Tko to zna? Pa da se i ne promijeni, birači su ti koji trebaju odlučiti što i kako žele. Tako je postupio Kurz. To su europske vrijednosti. Volja birača treba se poštivati.

Naša demokracija ide u suprotnom smjeru. I opet HNS u tome prednjači. Sad kažu iz te strančice, koja u anketama ima popularnost na razini statističke pogreške, da ne bi trebalo ići na referendum oko mirovinske reforme. Oni bi opet izigrali demokratsko izjašnjavanje građana, kao što su to već učinili. I opet imaju prozirna objašnjena, da će referendum biti skup, i da bi bilo bolje da se za taj novac sagrade novi vrtići i škole. Kao, hajdemo se dogovoriti. Koga briga za potpise građana na peticiju za referendum. To je njihova dogovorna demokracija.

Možemo se mi slagati ili ne s referendumskom inicijativom “67 je previše”. Ali ako je prikupljeno više od 700.000 potpisa, kako kažu organizatori, tko je taj politički moćnik da to može ignorirati? Znači, ljudi traže samo jedno, da se o pitanju mirovinske reforme odluči na referendumu. Traže demokraciju! Kako god se to kome svidjelo ili ne, i kakav god bio ishod referenduma. Nitko nema pravo osporiti takvu volju građana, i zahtijevati dogovornu demokraciju. Pa nismo valjda u socijalizmu, u diktaturi… Jesmo li za europske ili balkanske vrijednosti?