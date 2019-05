Bi li Kuščević i da je u oporbi gledao na Povjerenstvo kao na vlasti?

Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa jedan je od najvažnijih antikorupcijskih alata u Hrvatskoj. U dosadašnjem radu to je Povjerenstvo odigralo važnu ulogu u detektiranju i kažnjavanju, onoliko koliko je u njegovoj moći, sukoba javnog i privatnog interesa državnih dužnosnika. Odluke Povjerenstva dovodile su do padova najmoćnijih političara, poput bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Javno objavljene imovinske kartice političara na vlasti, državnih dužnosnika i čelnika javnih tvrtki jedan su od bitnijih mehanizama za kontrolu onih koji upravljaju javnim i državnim novcem. No Zakon o sprječavanju sukoba interesa ipak je potrebno mijenjati, u tome se slažu i vladajući i članovi Povjerenstva. Postojeći Zakon je u nekim odredbama apsurdan.

Tako čelnike državnih tvrtki tretira kao državne dužnosnike, pa kad ih se želi imenovati u neku drugu državnu tvrtku, to nije moguće jer kao državni dužnosnici ne smiju godinu dana od dana prestanka dužnosti postati članovi uprava državnih tvrtki!? Tu bi odredbu trebalo korigirati samo u tom segmentu, ali potrebno ju je ostaviti te i dalje onemogućiti da se, primjerice, ministri, njihovi zamjenici ili pomoćnici odmah nakon prestanka dužnosti mogu zaposliti u nekoj državnoj tvrtki, i to iz njihova dosadašnjeg resora, bilo u upravi ili na nekom od niže rangiranih, direktorskih mjesta. Političarima treba zaprijetiti i puno većim novčanim kaznama.

Ministar uprave Lovro Kuščević najavljuje da će novi zakon biti donesen vrlo brzo, do ljeta. Pri tome napominje da će se tim zakonom bitno poboljšati rad Povjerenstva.

Prema njegovu mišljenju, Povjerenstvo se sad bavi trivijalnostima, a nakon donošenja novog zakona počet će se baviti bitnim stvarima i neće više biti samovolje u njegovu radu nego će procedura biti jasno propisana. Na rad Povjerenstva žale su svi oni koji su na vlasti. Stoga bi bilo zanimljivo čuti što bi Kuščević kao oporbeni zastupnik mislio o radu tog Povjerenstva koji propitkuje sukobe interesa njegovih političkih oponenata koji su na vlasti. Bi li i sa te pozicije smatrao da se Povjerenstvo bavi trivijalnostima?

