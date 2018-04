Bi li Josipović, Glavašević i Beljak danas ponovili i Titove zločine?

Subota 7. travnja

Barjaktari HDZ-a sad su vođa Srba i ljevičari

Ni prije trideset, ni prije dvadeset, ni prije deset godina nitko u hrvatskoj javnosti nije mogao zamisliti da će jednoga dana HDZ otići tako ulijevo i pasti tako nisko. Najglasniji i gotovo jedini koji mu plješću jesu čovjek koji Oluju smatra zločinom koji se “ne može slaviti” i koji nikad nije osudio agresiju na Hrvatsku, Milorad Pupovac, i neki izrazito lijevi autori u izrazito lijevim medijima kao što je Novi list sa stavovima sličnim Pupovčevim.

Pupovac se drži kao da je upravo on pozvan sređivati stanje u HDZ-u pa na pitanje o sukobu između Stiera i Plenkovića kaže da ta “svađa samo pokazuje da se u političkom životu događaju procesi koji su se morali dogoditi” i da se “moralo početi razjašnjavati što je što i tko je tko”. Kao da je rekao – “moralo se” jer ja to zahtijevam! A riječki Novi list u povodu Plenkovićeve namjere da ratificira Istanbulsku konvenciju piše kako je “ovo važan, možda i prekretnički politički trenutak”. A to znači raskid HDZ-a s tradicijama i vrijednostima stranke i hrvatskog naroda. Sjećate li se onog mnoštva barjaka na Prvom općem saboru HDZ-a? Sad su barjaktari HDZ-a vođa Srba u Hrvatskoj i ljevičari!

Nedjelja 8. travnja

Veseli me što pravaši prelaze izborni prag

Razveselio me podatak iz najnovije ankete CRO demoskopa da koalicija koju zovu pravaškom – Neovisni za Hrvatsku-HSP AS-HKS – prelazi izborni prag i dobiva 6,1 posto glasova. A nisam ravnodušan ni prema činjenici da je HDZ pao dva posto, ili od proteklih izbora do danas ukupno osam posto, te da je Andrej Plenković bez konkurencije najnegativniji političar, koji, kako misli čak 77 posto ispitanika, zemlju vodi pogrešnim smjerom. Sjećamo se da je Hrvatska stranka prava svojedobno imala osam zastupnika u Saboru, a da joj se rejting u anketama nakon Sanaderove objave tzv. akcijskog plana za otkrivanje i uhićenje Gotovine penjao preko 15 posto! Čini se da sada konzervativci ponavljaju taj uspjeh HSP-a (kojeg su poslije uništili Đapić i Sanader) zahvaljujući i Istanbulskoj konvenciji koja je neka vrsta Plenkovićeva “akcijskog plana”. Još kad bi pravaši ideološkim temama dodali one koje su za Hrvatsku presudnije – gospodarske, potpora birača sigurno bi im rasla. Za Hrvatsku je najpogubniji njezin položaj kolonije koju financijski i gospodarski iscjeđuju moćne zemlje EU. Otpor takvom stanju to više je zadatak domoljubnih stranaka što svojom sluganskom politikom Plenković vodi Hrvatsku u još dublji gospodarski, socijalni i demografski ponor.

Ponedjeljak 9. travnja

Orban je našao protuotrov za EU

Tako reći cijela europska javnost “glasovala” je protiv Viktora Orbana, no na jučerašnjim izborima mađarski narod nije “poslušao” Europu pa je Orban od 199 mjesta u parlamentu osvojio čak 133! Kako se od ideoloških magli koje su puštali ljevičari i liberali slabo ili nikako nije vidjela stvarnost Orbanove preporođene Mađarske, ponovimo jednu stidljivu rečenicu iz izvještaja o mađarskim izborima u kojoj se kaže kako su mu “birači zahvalni zbog veoma niske nezaposlenosti (3,8 posto) i dinamičnog rasta (4 posto u prošloj godini)”.

Zacijelo Orbanovo “natražnjaštvo” zbog kojeg je stalna meta zlobnika u Europskoj uniji ne bi bilo dovoljno za pobjedu na izborima da iza njega ne stoje gospodarski uspjesi, rast standarda građana i zaposlenosti. A kad se vodstva slabijih zemalja počnu brinuti o nacionalnim interesima i interesima svojih građana, počne i paljba iz Bruxellesa. I to iz vrlo jednostavnog razloga – države EU budzašto su u tim zemljama pokupovale banke, a narodne banke pretvorile u svoje servise, zatim i velike državne tvrtke te su “kupile” i uvozne lobije koji prodaju njihovu robu. Kad je riječ o hrani, često i otrovnu. Orban je našao protuotrov!

Utorak 10. travnja

Goli je otok bio okrutniji od Jasenovca

Na Twitteru o 10. travnju, danu osnivanja NDH, pišu Ivo Josipović, Bojan Glavašević i Krešo Beljak. Naravno, za svu trojicu bila je to zločinačka i izdajnička tvorevina, kvislinška država koju su osnovali Hitler i Mussolini, a u tim tekstovima ili inače u javnom životu suprotstavljaju joj – antifašizam. No njihovi antifašisti poubijali su puno više ljudi nego ustaše. Njihov Goli otok bio je okrutniji od Jasenovca. Represija njihovih prethodnika prema “neprijateljima socijalizma” u Jugoslaviji (otimanje imovine, zatvori, ubojstva...) bila je jednako stravična kao i ustaška. Njihov “vodeći antifašist”, diktator Tito, bio je veći zlikovac od Pavelića, a njegova država bila je jednako totalitarna i fašistička kao i NDH. Ako slave takve antifašiste, znači li to da odobravaju njihove zločine i da bi ih i oni danas ponovili kad bi bili u prilici? To pitanje Josipović, Glavašević i Beljak sami o sebi postavljaju, i po tome se od njih i sličnih razlikuju sve brojniji povjesničari i drugi znalci koji govore i pišu istinu o NDH, drukčiju od njihovih laži, a da pri tom ne opravdavaju i ne odobravaju ustaške zločine kao oni antifašističke. Na toj razlici nastaju tzv. podjele u društvu, koje su zapravo podjele na činjenice i krivotvorine.

Srijeda 11. travnja

Jest, na djelu je obračun s istinskim domoljubima

Kad je Mirjana Hrga došla na televiziju RTL, srpske Novosti napisale su da je to “najveće medijsko samoubojstvo u povijesti Hrvatske”. Hrga je tužila nakladnika, Srpsko narodno vijeće, kojemu je na čelu Milorad Pupovac, a on kao izdavač i potpisuje list. Sad je na suđenju poznata novinarka rekla da je “u Hrvatskoj na djelu nova vrsta fašizma” te je “neoprostivo reći da si Hrvatica i katolkinja”. Ta “vrsta fašizma” zaista postoji, protagonisti su mu, istina, malobrojni, ali mu je sadašnja HDZ-ova vlast omogućila da se razmaše. Pupovac je toj vlasti koalicijski partner, ona iz proračuna financira i Novosti i još neke medije sličnih stavova. Financira i obilje filmova koji su neka “vrsta fašizma” što se urotio protiv hrvatstva i katolicizma. I obilje nevladinih udruga koje žigošu najnormalnije domoljublje te ga i u nas i u svijetu opanjkavaju. A građani financiraju HRT na kojem se, pod ravnanjem glavnog direktora Kazimira Bačića, koji je HDZ-ov izbor, rehabilitira četništvo tvrdnjama o “građanskom ratu” i sličnima. Upravo ta “vrsta fašizma” ohrabruje vodstvo HDZ-a za obračun s istinskim domoljubima i katolicima u vlastitoj stranci, što se, kako “naređuje” Pupovac, “moralo dogoditi” da se vidi “što je što i tko je tko”.

Četvrtak 12. travnja

Kad si poslušna kolonija, uvijek si na dnu ljestvice

Koliko god moćnicima EU omogućuje da država u Hrvatskoj bude servis njihovih profitera, koliko god im pokazivao svoje sluganstvo zamjeranjem Rusima, koliko god im se ulizivao ratifikacijom Istanbulske konvencije, koliko god ga Juncker štipao za stražnjicu – Plenkovića u Europskoj uniji malo tko, ili gotovo nitko, ne želi za partnera. Pokazala je to anketa o koalicijskom potencijalu država u prošloj i u nekoliko prijašnjih godina među stručnjacima i u javnosti svih zemalja EU, poslije koje je napravljena studija Europskog vijeća za vanjsku politiku. Kriteriji su bili: najčešće kontaktirana država, zajednički interesi, spremnost na odgovor, vanjska, razvojna, sigurnosna, obrambena, ekonomska, socijalna i fiskalna politika te spremnost na dublju integraciju. Zauzeli smo 25. mjesto, daleko ispred nas su i Poljska, i Slovačka, i Estonija..., čak i Grčka, a o Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj... da i ne govorimo. Iz karaktera ankete je očito da bismo puno bolje mjesto na ljestvici imali s razvijenim gospodarstvom i većom uključenošću u bitne europske tokove i poslove. Ovako, kad si poslušna i jadna kolonija, na svakoj si ljestvici na jadnom mjestu.

Petak 13. travnja

Puljakov javni mit iz političkog ništavila

Kad biste pred 100 Hrvata doveli Ivicu Puljaka da ih snubi za svoja uvjerenja, prišla bi mu najviše dva. Tako kaže najnovija anketa u kojoj njegova stranka Pametno dobiva 1,6 posto glasova (bit će da ostatak od 98,4% čine glupani). Unatoč tome, mediji ga prenose, citiraju, stavljaju u naslove na istaknutim mjestima... Jedan je od onih ljevičara koji nemaju “baze” u narodu, ali imaju posebno umijeće – znaju od sebe napraviti javni mit i urednici ga uporno izvlače iz njegova političkog ništavila. Puljak rekao ovo, Puljak napao onoga, Puljak predlaže, Puljak traži ostavke... Sada je, ne bi li preduhitrio odluku, u povodu nagađanja da bi bivši ministar Radovan Fuchs mogao biti imenovan voditeljem ekspertne skupine za reformu školstva, “zaprijetio” ministrici Divjak: “Ako je to točno, to je potpuni i konačni poraz ministrice”. Fuchs je na kraju imenovan za premijerova savjetnika za reformu školstva, a natječaj za voditelja je poništen. Je li napravljen neoprostiv grijeh što Puljak, koji je sudjelovao u slavnom otkriću Higgsova bozona, nije poslušan, što nije prihvaćen kao hrvatska Božja čestica bez koje je nemoguća bilo kakva druga hrvatska pamet kao što bi bez te čestice bilo nemoguće postojanje svemira? Ali Puljak je ionako ateist.