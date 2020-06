Bezbroj političara retoriku prilagođava onome što misle da se od njih očekuje

Bilo je to prije 20-ak godina. HDZ je izgubio vlast. Obilježavala se godišnjica smrti Franje Tuđmana s velikim predstavljanjem knjige o njemu, a među uzvanicima našla se i Jadranka Kosor, velika miljenica Tuđmana, koji ju je i lansirao u visoku politiku preko noći. Bio sam ondje kao novinar, i ljudi su oduševljeno pljeskali govornicima, ali ona baš i nije. To je stajalo i u mojemu izvješću. Drugi dan zvala je i ljutito negirala da nije pljeskala iako sam sve to vidio. No kako može biti da ne plješće na spomen svoga političkoga oca?

I onda je nastavila pratiti novog šefa stranke Ivu Sanadera. Činila se konzervativnom političarkom. Zatim je od Sanadera preuzela vođenje stranke i države. HDZ je ubrzo opet u oporbi, ona se nije izborila za šeficu stranke i na kraju je izbačena iz stranke. I tada se dogodila Kafkina preobrazba – prigrlili su je mnogi mediji, lijeva scena, postala je ugledna i tražena politička analitičarka, nemilice je lupala po bivšoj stranci, još više po bivšoj predsjednici, i uživa u toj ulozi mezimice ljevice i medija. Koja je to J. Kosor onda autentična, ona u politici ili ova nakon izbacivanja iz politike? Sasvim je jasno da je postala ona „prava“ kad se oslobodila okova politike, stranke, birača... Nije trebala više glumiti, nije trebala biračima prodavati maglu, neko drugo svoje „ja“, nije se trebala praviti konzervativnom. HDZ joj je omogućio politički uspon, osigurala je dobru mirovinu i nakon toga može raditi što ju je volja.

Zašto sve ovo? Jer nam se ovih dana dogodila J. Kosor broj dva u osobi bivše predsjednice. Javna scena jako se uskomešala nakon što je javno pokazala srednji prst Miroslavu Škori na njegove izjave oko žene i pobačaja, i tako se uključila u kampanju protiv njega s mnogim drugim ženama, ali ne baš s onima iz HDZ-a, jer ni jedna iz te stranke nije učinila nešto slično. Raspravlja se o tome kako je svojim postupkom napravila veliku štetu svojoj bivšoj stranci usred kampanje.

A bivša predsjednica, baš kao i J. Kosor, više ne osjeća pritisak stranke, politike, birača, ne treba se uvlačiti, glumiti, lagati, ne treba misliti što sad koristi ili ne koristi HDZ-u, ne treba slušati svakakve savjetnike... Bivša predsjednica sa srednjim prstom je Kolinda Grabar-Kitarović koju očito većina ne poznaje, a onima koji je znaju jasno je da njezin svjetonazor baš i nije u mnogočemu svjetonazor HDZ-a, posebno ne onog desnijeg, posebno ne Karamarkova i tome sličnog. I njoj je HDZ bio fina odskočna daska za političku karijeru, a sad kad je ona gotova, slobodna je od svih okova i može spontano pokazivati srednji prst i ne misliti hoće li se svidjeti to biračima HDZ-a ili vodstvu stranke.

Evo mali detalj za bolju sliku o bivšoj predsjednici, a to je tekst koji je upisala u spomen-knjigu za posjeta Nazaretu prije godinu dana, pola godine uoči borbe za reizbor na Pantovčaku: ”Na ovom svetom mjestu gdje je rođeno kršćanstvo i gdje je anđeo Gabrijel navijestio našoj voljenoj Gospi, Kraljici Hrvata, bezgrješno začeće, osjećam posebnu poniznost, zahvalnost za sve ovosvjetsko što nam je dao Gospodin Bog i nadu u zajedništvo i svijetlu budućnost hrvatskog naroda. Majko Božja, čuvaj nam Hrvatsku, čuvaj mi obitelj i zagovaraj sve nas kod Gospodina! Tvoja vjerna Kolinda.” Iz ovoga je jasno da ona ne zna što znači bezgrešno začeće, odnosno misli da se to odnosi na Isusovo začeće po Duhu Svetome, što je potpuno netočno. Ako si vjernik katolik, trebao bi u bilo koje doba dana ili noći odmah znati objasniti što je to bezgrešno začeće. Ona je tada po stavovima bila na tragu Željke Markić. Danas očito nikako nije!

I tako dolazimo do zaključka da bezbroj političara (ali i ljudi inače u životu) prilagođavaju svoju retoriku onome što misle da se od njih očekuje, a ne ono u što vjeruju. Kod političara je to posebno opasno, jer oni preuzimaju funkcije kako bi upravljali društvom i državom. No bez vizije u koju sam stvarno vjeruješ nema napretka ni za cijelo društvo. Srednji prst bivše predsjednice ne bi bio danas toliko sporan da je ona svoje prave stavove jasno artikulirala i ranije, kad je obnašala političke funkcije. To bi bilo zdravije i za nju i za nas. Možda tako ne bi ni izbore izgubila, bila bi predsjednica još pet godina.

