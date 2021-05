Bez Trumpa republikanci ne mogu pobijediti, ali s njim bi mogli i izgubiti

Donalda Trumpa zadnji smo put vidjeli kada se sramotno iskradao iz Washingtona uoči inauguracije Joea Bidena nakon što je nahuškao rulju na napad na Kapitol. Časno povlačenje u dostojanstveni zaborav nikada nije bila opcija za osobu koja je toliko narcisoidna i žudi za pažnjom. Stoga ne čudi da se Trump vratio u vijesti jer organizira početne faze svog političkog povratka.

Njegov je cilj ponovno potvrditi dominaciju unutar Republikanske stranke, prije svega, uništavanjem onih republikanskih političara koji su glasali za njegov opoziv ili su se usudili kritizirati njegovo ponašanje. Najvažniji među ciljevima mu je treće rangirana članica republikanskog vodstva u Zastupničkom domu, Elizabeth Cheney. Gđa Cheney ima besprijekorne republikanske vjerodajnice – gorljiva konzervativka, vanjskopolitički jastreb i kći bivšeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneya, ona je utjelovljenje establišmenta stranke.

Njen neoprostivi grijeh je taj što hrabro inzistira na tome da govori istinu da je Trump izgubio izbore 2020. i da je njegov kontinuirani napor da diskreditira rezultate prijetnja američkoj demokraciji. Trump zahtijeva da svi republikanci prihvate laž o ukradenim izborima. Više od 70 posto republikanskih birača vjeruje da su Trumpu zaista prevarom oduzeli pobjedu. Sami republikanski političari ne vjeruju u taj mit, ali znaju da se moraju pretvarati da vjeruju, a mnogi su se zaputili na hodočašće na Floridu kako bi se poklonili pred velikim čovjekom. To uključuje neke koji se nadaju da će se kandidirati za predsjednika u 2024., a koji se potajno nadaju da će Trumpova popularnost strmoglavo pasti do tada.

Postoji obilje dokaza da propast Elizabeth Cheney doista predstavlja volju odanih stranci. Senatora Mitta Romneya, republikanskog kandidata za predsjednika u 2012., nedavno su snažno izviždali njegovi kolege iz države Utah jer je glasao za Trumpov opoziv. Republikanci u Arizoni organizirali su ponovno brojanje glasova u ključnoj županiji koja je pomogla Joeu Bidenu da pobijedi u toj državi 2020. Provodi ga bez pravnog nadzora privatna tvrtka s Floride na čelu s otvorenim Trumpovim pristašom. Nije važno jesu li rezultati ponovnog brojanja vjerodostojni. Trumpov modus operandi nije utvrđivanje istine, već jednostavno poticanje sumnje i nepovjerenja.

Slično je to njegovim makinacijama u Ukrajini koje su dovele do njegovog prvog opoziva; vršio je pritisak na ukrajinsku vladu da ne iznosi dokaze o korupciji Joea Bidena i njegova sina, već da samo najavi istragu. Tajna Trumpova političkog uspjeha je u tome što on zna da njegovi lakovjerni pristaše žele vjerovati u maštarije koje on prodaje i za to mu treba vrlo malo dokaza. Zanimljivo pitanje jest kakve će biti političke posljedice Trumpova povratka na glavnu pozornicu. Republikansko vodstvo u Washingtonu očito je zaključilo da je njegova podrška neophodna za ponovno dobivanje kontrole nad Kongresom na parlamentarnim izborima u studenom 2022. Većina političkih analitičara vjeruje da je taj ishod vjerojatan, s obzirom na to da će demokrati braniti tijesnu većinu.

Međutim, nejasno je hoće li Trumpova formula postati recept za uspjeh na predsjedničkim izborima 2024. Anketa među republikancima pokazuje da je Trump i dalje jako nepopularan u neodlučnim područjima koja obično određuju ishod predsjedničkih izbora kod tijesne razlike u broju glasova. Ključni su birači iz predgrađa – neovisne žene i posebno republikanke – čija je antipatija prema Trumpu pomogla donijeti pobjedu Bidenu. Otuda i dilema republikanaca: ne mogu pobijediti bez Trumpa, ali s njim bi itekako mogli i izgubiti. Očekujem da će Trump, kako bi zadržao svoju apsolutnu nadmoć u stranci, jasno navesti svoju namjeru da se kandidira 2024., ali će konačnu odluku donijeti što kasnije. Ego mu možda jest golem, ali je iznimno krhak i neće riskirati drugi konačan poraz. Možda će i stavovi njegova prijatelja Putina također biti uzeti u obzir.

Uglavnom, Trump će se kandidirati ako predsjednik Biden bude izgledao ranjivo ili ako ustupi mjesto Kamali Harris koja izgleda pobjediva u 2024. Američki predsjednički izbori pobjeđuju se u centru i Biden mora i dalje imati na umu neodlučne birače čiju bi potporu potencijalno mogao izgubiti zbog kulturoloških pitanja ili pada zakona i reda. Činjenica da je 170.000 migranata iz Meksika prešlo u SAD u travnju, najviše u posljednjih 20 godina, pokazatelj je upravo one vrste problema čiju si eskalaciju Biden ne može priuštiti ako ne želi vidjeti Trumpa kao protivnika u 2024. – ili, ne daj Bože, nasljednika u siječnju 2025