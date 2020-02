Bernardić u borbu protiv korupcije s presudom Povjerenstva

Kako se bliže parlamentarni izbori, političarima su puna usta borbe protiv korupcije. U unutarstranačkoj kampanji ovu temu koriste oba tabora koja se bore za prevlast u HDZ-u, a beskompromisni obračun s tom pošasti najavljuje i Davor Bernardić.

Predsjednik SDP-a obećava da će njegova stranka nakon izbora počistiti nered i vratiti povjerenje u institucije. No, povjerenje u institucije mogu vratiti samo oni koji predano rade na tome da se one osnaže i osamostale, a što je Bernardić do sada pokazao na tom planu?

Ne tako davno, šef SDP-a našao se pod udarom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je zaključilo da je povrijedio zakonska načela primajući stipendiju visoke poslovne škole Cotrugli u iznosu od 263.000 kuna. Stipendiju, utvrdilo je Povjerenstvo, Bernardić nije dobio na temelju objektivnih kriterija. Nije ju dobio kao stručnjak, jer se tada već godinama nije bavio znanstvenim radom, nego kao političar, na temelju diskrecijske procjene škole, kojoj se zauzvrat obvezao biti promotor i ambasador. Političaru koji drži do prevencije korupcije bilo bi potpuno jasno da u ovakav aranžman s privatnom školom nije smio ući i nakon odluke Povjerenstva javno bi se posuo pepelom. Bernardić se, međutim, uvrijedio i zaključio da se radi o nepravdi.

“Ni u snu nisam mogao znati da će stjecanje novih znanja u Hrvatskoj biti okarakterizirano kao sukob interesa”, bio je komentar prvog SDP-ovca na ovu odluku Povjerenstva. Nakon takve reakcije postavlja se pitanje je li Bernardić uopće svjestan važnosti prevencije korupcije, koliko razumije da je upravo sukob interesa mjesto na kojem se rađa korupcija i da bi političari, žele li zaštiti vjerodostojnost svojih funkcija i institucije kojima su na čelu, morali funkcionirati po principu “ne uvedi nas u napast”.

Ovakvom reakcijom šef SDP-a pokazao je otprilike jednak senziblitet za ovo područje kakav je pokazao Andrej Plenković kada je na zaključak da je trebao deklarirati kumstvo s veleposlanikom kojeg je poslao u London Povjerenstvo uzvratio optužbom da je Povjerenstvo politički instrumentalizirano. To definitivno nije put kojim se gradi povjerenje u institucije.

VIDEO Ivan Vilibor Sinčić o korupciji