Dosad sam na kraju godine mnogim javnim osobama na ovome mjestu slao čestitke, sricao im želje ili žalce, pa to činim i sada. Krenuo sam s nekoliko dvostiha, pa mi se to svidjelo te sam tako odlučio napisati cijeli tekst. Ne znam hoće li vas nešto iz njega zabaviti, ali svi u ovo vrijeme zaslužujemo malo opuštanja, pa makar u pokušaju.

Želim Vam sretnu novu godinu, pa se vidimo u novim zanovijetanjima.

Dakle...

Predsjednica Kolinda – Lijevo, desno, nigdje moga stava, politiko tako si prljava. Premijer Plenković – Uspaljena škopi muda svaka, zemlja neće imat potomaka. Predsjednik Sabora Jandroković – Kažem sve što sveti Andrej želi, obuzeo život mi je cijeli. Potpredsjednik Sabora Brkić – Ponosni sam Hercegovac život cio, da mi Plenki dade i Hrvat bi bio.

Ministrica Obuljen – Dragog bracu uvalih u HAKOM, još ću morat vidjet gdje ću s bakom. Ivan Vrdoljak – Idu na me i puškom i minom, pa mi dođe ugušit ih plinom. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić – Kad nestane, to pomislim često, bit će stranka gdje joj je i mjesto.

Predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš – Jedan posto, sudbina to mi je, al’ s toliko šarma nitko nije! Povjesničar Ivo Goldstein – Od ustaša živi al’ sve ih je manje, sam ih zato marno i sije i žanje. Povjesničar Tvrtko Jakovina – Kad ustaša nemam, nije tajna, uberem ih kod Ive Goldsteina. Predsjednik HSS-a Krešo Beljak – Sada provaljujem i u ljude, nit’ alarma ima nit’ mi sude.

Predsjednik Živog zida Sinčić – Crvene smo pretekli za stopu, sad HDZ, NATO i Europu! Predsjednik Mosta Božo Petrov – Nikad više vlasti, reći treba, a ostao ego sve do neba.

Bivši predsjednik RH Stipe Mesić – I meni će ipak vrijeme doći, kad iz zemlje više neću moći.

Zlatko Hasanbegović, potpredsjednik Neovisnih za Hrvatsku – Za njih zločinac sam, ali znadem i to, to sam da zločinac ne bude im Tito. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić – K meni, k meni – poruka je svima, ja sam prazan, za sve mjesta ima.

Kardinal Bozanić – Oče Franjo, Stepinca se sjeti, vrijeme je da nam bude sveti. Papa Franjo – Kardinale, strpite se, evo, bit će na Sveto Nigdarjevo.

Bivši nogometaš i izbornik Igor Štimac – Kad ljevica taktiku mu pravi, Hajduk gubi a Orjuna slavi. Bivši nogometni izbornik Ćiro Blažević – Nasljednika imam, hvala Bogu, sad i k Franji dragom otić mogu. Sadašnji nogometni izbornik Zlatko Dalić – Ponuda je dosta, hvala dragom Bogu budi, patriotski čekam što mi Šuker nudi. Svjetska prvakinja u bacanju diska Sandra Perković – Kad-tad svakom neuspjesi sviću, ništa zato, manekenka bit ću. Pjevač Thompson – Zabrane me, baš mi jučer sine, kada polude od jugovine. Predsjednik IDS-a Boris Miletić – U nevolji kad si, Istro mila, tad bi rado Lijepa naša bila. Rječki gradonačelnik Vojko Obersnel – Kad me ovdje zadnji mandat hiti, u Koreji savjetnik ću biti. Međimurski župan Radimir Čačić – Plenkovića volim, kaj da velim, s njime prezir za HDZ dijelim. Ministar financija Zdravko Marić – Takvog nismo imali do sada, zadužuje zemlju a dug pada. Ministar državne imovine Goran Marić – Hercegovcu ostvario se san, svu je državu dobio na dlan. Umirovljeni profesor Zdravko Tomac – Svu sam svoju prošlost dao Titu, sad pak imam Kristovu zaštitu.

Predsjednik HAZU Zvonimir Kusić – Petokraku slavim pa bih HAZU mogao pretvoriti u JAZU. Čelnik stranke Pametno Ivica Puljak – Nismo Božji, reći se ne stidi, pa po njemu to se jasno vidi. Milorad Pupovac, vođa Srba u Hrvatskoj – Svuda vidim protusrpske grbe, al’ vlast volim više nego Srbe. Viktor Ivančić, Boris Dežulović, Marinko Čulić i drugi novinari srpskih “Novosti” – Sve prekrio je crn ustaški mrak, tek iz budžeta svijetli love trak.

Voditelji političkih razgovora, Dnevnika i drugih emisija na HTV-u – Svakog desnog ja ljevicom tučem, pred moćnima do gola se svučem. Joško Lokas, voditelj HTV-ova kviza “Šifra” – Gledatelja malo, al’ ustrajem, da k’o nekad tek tjedan ne trajem.

Pisac i kolumnist Ante Tomić – Mrzim kad se neki pretvore u druge, bijah i ostadoh podoficir Juge. Pisac i kolumnist Jurica Pavičić – Lijevi drek ili desno zlato? Znaj, izabrat ću miris a ne sjaj. Andrej Plenković još jednom – Dogodine zaposlenih bit će više, popis svojte i rodbine već se piše. Predsjednica Kolinda još jednom – Kog ću sada grlit, bol me para, kad sportaša nema ljevičara.

Umirovljeni kolumnist Večernjeg lista Milan Ivkošić – Daj već jednom gubicu začepi, prošetaj se, koji dan je lijepi!