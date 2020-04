Bernardić je u zamahu korone na Trgu ljubio Zagrepčanke

Subota 4. travnja

Hoće li Europska unija preživjeti pandemiju?

U vrijeme koronavirusa “nedostatak je solidarnosti smrtna opasnost za Europsku uniju”, kaže bivši predsjednik Komisije EU Jacques Delors. “Duh zajedništva u Europi danas je slabiji nego što je bio prije 10 godina”, kaže bivši talijanski premijer Enrico Letta. Austrijski čelnik Kurz ogorčen je jer “sami se moramo boriti da krene kamion s hitno potrebnim zaštitnim maskama koji stoji na njemačkoj granici i ne smije dalje voziti, a istovremeno se kritizira naša kontrola prema Italiji“. Tvrdi se – dok je Italija stajala osamljena unutar razjedinjenog EU, Rusija i Kina uletjele su kao spasonosne uzdanice. “Svaka kriza do sada je smanjila povjerenje među državama članicama i unutar cijelog sistema i to je stvarni problem”, kaže bivša savjetnica u EU Heather Grabbe. Je li koronavirus “posljednji čavao u lijesu EU”, kako reče netko? Jedno je očito – pandemija je članice EU vratila u negdašnje vrijeme u kojem su stoljećima brinule svoje brige, a u takvom stanju Unija je više prepreka nego pomoć. I vjerojatno bi solidarnost u Europi bila veća da EU ne postoji – susjed će susjedu više pomoći kad je od njega nezavisan, tada ću mu pomoći kao čovjek, kao kršćanin, a ne pod prisilom zajednice.

Nedjelja 5. travnja Isuse

Tvoji učenici odmagliše daleko...

Danas je Cvjetnica, početak Velikog tjedna. Premda su mise “zabranjene”, ispred jedne crkve u Splitu okupili su se vjernici, policija ih je zamolila da se raziđu, a svećenik je priznao da ih je na misu on pozvao, jer i u crkvi ljudi mogu biti na propisanim razmacima. I to pokazuje snagu vjere koja je probila bedem pandemije podignut pred cijelim građanstvom. Ima jedna predivna pjesma sjajnog hrvatskog kršćanskog pjesnika Rajmunda Kuparea napisana u slavu priprostih kakvi su splitski vjernici i njihova spasitelja Isusa. Naslov joj je Cvjetnica, pa je pročitajmo. Još i danas jašeš na živini da lakše čuješ neusiljene usklike djece i priprostih. Tvoji učenici odmagliše daleko u novim kolima. Vremena se mijenjaju, sreća da se ne mijenjaš Ti, ni pogled Tvojega magarca.

Ponedjeljak 6. travnja ‘Filofašist’ Orbán skrbi o svojoj zemlji, a Picula ne

Tonino Picula jedini je hrvatski europarlamentarac koji je ostao u Bruxellesu nakon što je proglašena pandemija koronavirusa. Tako i treba! Pokorna Hrvatska mora u Bruxellesu imati čuvara Europske unije koja se, kako kažu mnogi njezini bivši i sadašnji dužnosnici i europski državnici, u epidemiji dosad najopasnije zaljuljala. Ako su u Hrvatskoj poklonici jednog od najvećih ubojica 20. stoljeća, Tita, štitili Jugoslaviju sve dok se nije raspala, trebaju štititi i Jugoslaviji sličnu Europsku uniju. Istina, Picula takvima ne pripada, u ratu je časno branio Hrvatsku, ali zadržao je vjernost Titu pa, dakle, i njegovoj državi koju sada prenosi na EU. Tako državnika koji vodi “domovinski rat” protiv Bruxellesa, mađarskog premijera Orbána, mrzi kao najcrnjeg ustašu – svojedobno ga je nazvao filofašistom, a sada ga je, zbog ovlasti koje ima u Mađarskoj u vrijeme koronavirusa, optužio da je “zabio posljednji čavao u lijes demokracije”. Ne sjećamo se da je Picula, za razliku od Orbána koji je obuzdao profitere u EU koji su pustošili Mađarskom kao što još uvijek pustoše Hrvatskom, ikad ustao protiv izrabljivačkog ponašanja nekih moćnih zemalja EU prema Hrvatskoj. Čuva se da ne ispadne filofašist.

Utorak 7. travnja

Jedite i pijte što želite, samo ne upadajte u grijeh

Čitam kako nam svjetski poznati hranoslovci preporučuju da nam svinjska mast bude izbor odmah iza maslinova ulja. Desetljećima su je nutricionisti, liječnici i drugi stručnjaci progonili kao nezdravu hranu, a namazana na kruh jela se širom Hrvatske – u Dalmatinskoj zagori, na primjer, posipala se šećerom ako ga je tko imao, u Slavoniji mljevenom crvenom paprikom, a služila je kao začin za gotovo sve. I jedna zanimljivost – “čvrljci” (čvarci) koji bi ostali nakon pravljenja masti ili nakon što bi se začinila raštika ili što drugo, bili su hra- na za sirotinju, ukusan sirotinjski simbol, a danas im kilogram već doseže 150 kuna. Selo je od davnina imalo što grad sada otkriva. I o drugim vrstama hrane, pića i napitaka dugo su vremena sijani negativni mitovi – o špeku, kruhu, ljutoj hrani, o vinu irakiji, o kavi... Uvelike zato što su se stručnjaci bili otuđili od prirodnog izbora jela, od znanja i iskustva predaka stjecanog stoljećima i tisućljećima. I danas svaki dan ima savjeta u stilu – što ne jedu kardiolozi, što jesti za zdravlje različitih organa, što je sve kancerogeno itd. Moj je savjet – jedite baš sve što želite, samo ne upadajte u peti smrtni grijeh – u neumjerenost u jelu i piću.

Srijeda 8. travnja Radnici na minimalcu i u koroni poslije korone

U javnosti se piše manje-više samo o koronavirusu, a gleda i sluša samo Stožer civilne zaštite – Beroš, Capak, Markotićka, Božinović... Tek se na marginama objavljuju podaci o tisućama otkaza, o 300.000 radnika na minimalcu i drugim nevoljama u koje sirotinja sve više upada. No ima odricanja u ime radnika koja se na sve strane hvale, a radnicima najmanje koriste. Minimalac je u velikom Pevexu 4000 kuna, a baš ne služi ugledu tako velike tvrtke što uopće ima radnika s tako malom plaćom, nešto većom od minimalca u državi. Oni su cijeli život žrtve kapitalističkog virusa, a u nekoliko mjeseci pridružit će im se i predsjednik uprave Jurica Lovrinčević, i primat će samo 4000 kuna. Lovrinčević napominje da to neće imati osobita financijskog učinka za tvrtku, nego je “potez solidarnosti” i “simbolična poruka kako su interesi tvrtke ispred vlastitih interesa”. Pevex “u ovim kriznim vremenima stoji iza svih svojih djelatnika” i pokazuje “kako smo u ovome svi zajedno”. Kad pak koronavirus prođe, neće više biti “svi zajedno”, nestat će “potez solidarnosti”, direktor će se vratiti “vlastitim interesima” i svojoj dragoj plaći, a radnici će ostati na minimalcu kao da korona nije prošla.

Četvrtak 9. travnja

HDZ u Saboru štiti Vesnu Pusić jer su isti

Zastupnik suverenista Hrvoje Zekanović u Hrvatskom saboru je rekao: “Govorio bih o europskoj sebičnosti, a ne solidarnosti, jer ne postoji ni jedan značajniji fond iz kojeg bi države pa i Hrvatska, mogle dobiti sredstva i pomoći svojoj ekonomiji.” Premda cijela Europa na sličan način osipa paljbu po EU, Uniju je branila Vesna Pusić rekavši da takav fond postoji, na što joj je Zekanović rekao – “Kuš!”. Osudili su ga predsjednik Sabora Gordan Jandroković i u ime kluba HDZ-a Branka Juričev Martinčev. Povikom kojim se utišavaju psi nije nimalo lijepo obraćati se ljudima, ali nismo zapamtili da ih se puno u Saboru usprotivilo Vesni Pusić kad je optužila Vicu Vukojevića da je u logoru silovao Bošnjakinju, što je bila teška laž, uvreda i kleveta ne samo za Vukojevića nego i za HDZ i Hrvatsku. Također, nije bilo puno Gordana i Branki da joj uzvrate kad je Tuđmana i HDZ- ovu vlast optužila za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, ili kad je u Zagrebu u vrijeme obrane organizirala skup “Hrvati i Srbi” koji je protekao u izjednačavanju krivnje za rat. Nije ih bilo tada, a pogotovo ih nema danas kad razlike između HDZ-a i Pusićke u odnosu prema Tuđmanu i Hr- vatskoj i u sluganstvu prema EU i nema.

Petak 10. travnja Tako ti je to kad nasljeđuješ komuniste

Opet je lider oporbe Davor Ber- nardić optužio Vladu da je “ka- sno reagirala po pitanju mjera za sprječavanje epidemije i za spas gospodarstva”. Portal Telegram, uz fotografiju, otkriva kako je 8. ožujka “u centru Zagreba dijelio crvene karanfile i ljubio prolaznice čestitajući im Dan žena”. Virus je u Hrvatskoj otkriven 12 dana prije, do 6. ožujka zaraženih je bilo jedanaest, dan ranije ministar Beroš proglasio je opasnost od epidemije, a Bernardić je građanke ljubio na Trgu kad je već bilo 12 zaraženih. Čini se da oporbu, pogotovo Bernardića i SDP, koronavirus, zaraženi, umrli, gospodarstvo... i ne zanimaju, nego samo gledaju kako podmetnuti nogu onima koji su 24 sata na dan u utrci sa zlom. Politiku iz normalnih vremena prenose u vrijeme epidemije. U normalnim vremenima to je donekle razumljivo, ali kad je i za domaću i za svjetsku javnost Hrvatska uspješan primjer obuzdavanja virusa, nije ni patriotski ni za SDP korisno. Tako je to kad nasljeđuješ komuniste koji su se pola stoljeća mnogo više nego sudbinom zemlje bavili političkim protivnikom kojeg i nisu imali, koji su antifašizam štitili režimom sličnim fašizmu kao što danas Bernardić optužuje vlast za grijehe kakve sam čini.

