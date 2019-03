Beč nema ovlasti za Bleiburg, Crkva nije generalštab

Moglo se očekivati da Austrijska biskupska konferencija, koja je ovaj tjedan redovito zasjedala, neće donijeti pravorijek o Bleiburgu. To, naime, tako funkcionira. I svatko tko misli da je Katolička crkva ustrojena poput generalštaba, kojemu bi utjelovljenje trebala biti biskupska konferencija, posve je u krivu. Jer svaka je biskupija autonomna oblast i biskup njome upravlja posve samostalno. Odnosno, biskupi jedan drugome, bili oni i pod zajedničkom krovnom biskupskom konferencijom, nisu nadređeni ni podređeni.

Posve pojednostavljeno, moglo bi se reći da je svaka biskupija država u državi, tj. biskupi su odgovorni samo Svetoj Stolici. Bilo je stoga iluzorno očekivati da će ovaj tjedan iz Beča doći neki pomaci po pitanju zabrane mise u Bleiburgu. Čak i bez obzira na to što je bečki kardinal i predsjednik ABK kardinal Christoph Schoenborn veliki prijatelj Hrvata ili što u ABK sjedi i gradišćanski biskup Egidije Živković, nikakve pomake u odnosu na zabranu dijecezanskog upravitelja Biskupije Gurk-Klagenfurt nije trebalo očekivati.

Pojasnio je to lijepo kardinal Schoenborn porukom kako su možda upravo sada sazrela vremena da se o onome što se dogodilo u Bleiburgu razgovara hladne glave na razini povijesnih činjenica. No, teško je vjerovati da odluka dijecezanskog upravitelja u Klagenfurtu tome ide u prilog, jer se čini kako je upravo ona sada ponovno raspirila ideološke i svjetonazorske strasti na Bleiburškom polju, i to u dijelu u kojemu je to najmanje trebalo činiti, a to je euharistijsko slavlje.

Moguće je da su unutarnji problemi Biskupije Gurk-Klagenfurt bili dobar kontekst za zabranu mise u Bleiburgu jer je ta biskupija, svjetovnim jezikom rečeno, pod upravom „prinudnog upravitelja“, a papa Franjo imenovao im je i „inspektora“, tj. apostolskog vizitatora. Sve zbog loših prilika i neraščišćenih računa u biskupiji, koja sada trenira strogoću na nečemu za nju posve efemernom, poput dolaska hrvatskog biskupa u Bleiburg. Naime, valja još jednom ponoviti da na misnome slavlju u Bleiburgu nije bilo ustaških obilježja. „Ustaše“ su austrijske vlasti, da su htjele, mogle loviti izvan liturgijskog prostora.

