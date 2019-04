Bandićeva i Šestanova Hrvatska nisu iste Hrvatske

U moru loših vijesti stigla je jedna blistava, zapravo, briljantna, ona o uspjehu hrvatskog znanstvenika prof. dr. sc. Nenada Šestana. S grupom kolega uspio je dokazati mogućnost povratka cirkulacije i nekih molekularnih i staničnih funkcija u mozgu svinje nekoliko sati nakon smrti.

Riječ je o jednom od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika u inozemstvu, profesora na uglednome američkom Sveučilištu Yale, koji radove objavljuje u najprestižnijim svjetskim časopisima, dopisnom članu HAZU-a te dobitniku brojnih međunarodnih priznanja.

Objavio je oko 90 znanstvenih radova citiranih oko 10.000 puta, premda je negdašnjeg dječarca, kako je ovih dana pisao Zadarski list, iz Zemunika Donjeg majka otpravila u svijet sa svega 110 dolara u džepu.

“Poslala sam ga na američko Sveučilište Yale, Bože moj, koliko sam mu knjiga kupila tijekom školovanja. Stalno sam zbog njih bila u kreditima, ali se isplatila svaka kuna”, rekla je Anđelka Šestan, pucajući od ponosa, a nije zgorega spomenuti ni da su više od 50 dobitnika Nobelove nagrade u svih šest kategorija bili studenti ili predavači upravo na Sveučilištu Yale, baš kao “njezin Neno”.

Prepoznao se u ovoj priči o odricanju i uspjehu i zagrebački gradonačelnik, pa je komentirajući prijedlog za dodjelu počasnog doktorata, rekao: “Kao da je Bandić tražio titulu počasnog doktora, pa ja imam pet titula počasnih doktora politologije. Ja mogu predavati operativnu politiku na Oxfordu, Cambridgeu, Stanfordu i Yaleu jer imam reference za to”.

Uistinu, što kažu Bandićeve reference, javno dostupne, i poput Šestanovih, također objavljene na internetu? U jedinoj dostupnoj službenoj Bandićevoj biografiji, onoj na web stranici Stranke rada i solidarnosti stoji kako je Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik u šestom mandatu, najdugovječniji hrvatski politički dužnosnik, što ga čini jednom od najkonzistentnijih osoba u političkoj povijesti svih europskih gradova.

Bandićev i Šestanov životni put počeo je istom prašnjavom stazom, no Bandić u svome životopisu poentira ovako: “Po mojoj računici, 365 dana delam bez prestanka. Zašto idem na sve događaje? Zato što ljudima želim pokazati da do njih držim”.

No, snimke njegovih telefonskih razgovora nedavno emitiranih u sudnici, nedvojbeno govore o nekim drugim referencama koje je prešutio u biografiji, o ponižavanju suradnika koje je pretvorio u krotke poslušnike, o psovanju Majke Božje čija svetišta redovito posjećuje, o nepotizmu koji je toliko prirodan da se o njemu priča i preko telefona, pa i o uspješnom modelu za zapošljavanje djece branitelja.

“Osjećate li vi Hrvatsku”, upitao je preplašenog suradnika. Zapravo, to je pitanje za svakog Bandićevog birača koji će, ne zaustave li ga zatvorskom kaznom, Bandićevo ime zaokružiti i sedmi, zašto ne i osmi put? No, nije li to glas za Hrvatsku kakvom je osjeća Milan Bandić, ali ne i za Hrvatsku kakvom je osjeća Nenad Šestan, jedan Hrvatskoj na čast, a drugi na sramotu. Začudno je to, jer navodno oboje imaju reference za Sveučilište Yale.