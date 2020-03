Bandić zaboravio da je u blagajni 18 milijuna za nove fasade

I žbukao je i armirao, veli, pa onda, shodno tome, i sam sebe kvalificirao da Zagrepčanima kaže: “Ni pet posto ovakve štete potres ne bi napravio da ste obnavljali fasade.”

Prema njegovu modelu, naravno, dodao je gradonačelnik Milan Bandić, koji je možda žbukao i armirao, ali je i zaboravio da je 80 posto, koliko je Grad nudio za pomoć pri obnovi fasada, išlo upravo, samo i isključivo za to – “friškanje” pročelja. “New Deal”, kako je projekt prije četiri godine nazvao Bandić, tada uvjeren da će u sljedećih deset proljeća obojiti pet tisuća fasada, nije uključivao, niti sada uključuje, novu stolariju ili, još važnije, krovišta, s kojih su se dimnjaci za potresa strovalili i na zgradama s lijepo obojenim pročeljima.

Zaboravio je gradonačelnik i da 80 posto vrijedi samo za ulične fasade, dok se dvorišne sufinanciraju sa 60 posto, a s uma je smetnuo i činjenicu da je prije točno godinu dana upravo njegov Gradski ured za prostorno uređenje izvijestio da se za svaku drugu od oko 3000 za obnovu prijavljenih fasada jednostavno ne mogu naći izvođači radova.

Nije se sjetio prvi čovjek metropole ni da se u više od dvije godine trajanja njegova projekta obnovilo samo jedno pročelje, a na papirić si je, čini se, trebao zapisati i da se Zagrepčani nisu pomamili za njegovom obnoviteljskom mjerom jer ih s njom obnova fasade košta isto koliko bi ih koštala i bez nje.

Razlog je jednostavan, a on je da se izvođač radova traži preko gradske javne nabave, na koju se uvijek javljaju otprilike iste tvrtke, s cijenama koje su mnogo više od onih koje bi suvlasnici mogli dogovoriti privatno. Previdio je gradonačelnik još jednu važnu stvar, a to je 18 milijuna kuna u gradskoj blagajni namijenjenih baš obnovi pročelja i upravo u tekućoj godini. Pa već kad, kako kaže Bandić, Zagrepčani nisu iskoristili priliku da si riješe fasade, sad to može on, a ne mora sam ni žbukati ni armirati.

– Ovo nitko ne bi rekao u Hrvatskoj osim mene, a ja ću to reći jer je istina, kao da se ispovijedam dragom Bogu, nesretan sam zbog toga – koliko ga pogađa što tih 18 milijuna iz gradske blagajne nije iskorišteno, neki je dan objašnjavao Bandić. Razumljivo jer, kao i štošta vezano za njegov “fasadni projekt”, zaboravio je sigurno i da na računu njegovih sugrađana ima i više nego dovoljno za nove fasade.