Balkanski Pablo Escobar: 'On je nedodirljiv jer je povezan sa strankama i političarima'

Klement Balili moćni je šef organizirane kriminalne grupe s političkim vezama. Pune dvije godine policija, vlada i tužiteljstvo nisu bili sposobni ili ga nisu htjeli uhititi. Nitko nije iznad zakona. Pozivam premijera Ramu, ministra unutarnjih poslova, policiju i tužitelje da nastave nemilosrdnu borbu protiv organiziranog kriminala.”

Riječi su to koje je koncem prošle godine izgovorio Donald Lu, tadašnji američki veleposlanik u Tirani. U ime svoje zemlje, Lu je tako udijelio packe Albaniji, zemlji koja godinama očajnički želi ući u euroatlantske organizacije. I dok je u NATO ušla 2009. zajedno s Hrvatskom, ulazak u EU, za tu zemlju, po svemu sudeći, teško je dostižan cilj. Jedan od razloga za to je i ne baš uspješna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, na čemu EU, a i cijeli Zapad inzistiraju.

Važna zemlja balkanske rute

Albanija je jedna od najvažnijih zemalja tzv. balkanske rute, preko koje idu transportni putovi droge s istoka prema zapadu, a može se “pohvaliti” i jednom od najsnažnijih kriminalnih organizacija na svijetu. Riječ je o onom što Europol, Interpol, FBI, DEA pa čak i CIA zovu albanskom mafijom koja, prema procjeni tih agencija, spada među prvih pet mafijaških organizacija na svijetu. Specijalizirani su za trgovinu narkoticima i ljudima, ne libe se ni žestokog nasilja, a samo lani su, prema procjenama europskih policijskih agencija, u Srbiji oprali oko 1,5 milijardi eura zarađenih na ilegalnim poslovima.

Kada se sve to uzme u obzir, nije ni čudo što je prošli tjedan glavna vijest koja je došla iz Albanije bila upravo ona kako je uhićen na početku teksta spomenuti Klement Balili. Riječ je o čovjeku kojeg su grčki mediji titulirali kao “balkanskog Pabla Escobara”, a jedan od nadimaka mu je bio i “Mađioničar”. Balili slovi i kao čovjek s dobrim političkim vezama, što je navodno bio razlog da je godinama organima reda bio neuhvatljiv. To i ne čudi, pogotovo kada se u obzir uzme da se javno naslikavao s vodećim albanskim političarima, a albanski mediji propitkivali su i njegove navodne veze s Edijem Ramom, sadašnjim albanskim premijerom. Da cijela stvar bude još apsurdnija, Balili je jedno vrijeme, točnije 2014. obnašao dužnost šefa gradskog javnog poduzeća u Sarandi, gradu na jugu Albanije, a upravo ta funkcija vjerojatno mu je pomogla u njegovim poslovima s drogom. Kada se sve to uzme u obzir, nije čudo što je Rama nakon njegova uhićenja promptno izjavio da je to velik korak u borbi Albanije protiv organiziranog kriminala.

No kako to već u zemljama Balkana biva, ni Balilijeva uhićenja vjerojatno ne bi bilo da nije bilo pritiska Amerikanaca pa je tako, kako su objavili grčki i albanski mediji, John Brennan, direktor CIA-e početkom prosinca lani nenadano posjetio Tiranu. Povjerljivi izvori na koje su se tada pozivali novinari naveli su da je Brennan u Albaniju došao kako bi napravio pritisak na tamošnju vladu da bolje surađuje u međunarodnim operacijama koje su usmjerene na razbijanje dobro uhodanih lanaca krijumčara drogom. Nekoliko dana nakon posjeta direktora CIA-e Tirani, tamošnji mediji izvijestili su kako je albanska policija, do tada poprilično nevoljna i nesposobna u pokušajima da uhiti Balilija, organizirala operaciju čiji je cilj bio njegovo pospremanje iza rešetaka. Akcija tada nije uspjela, a Balilijev brat medijima je malo nakon toga izjavio:

– On sve vrijeme boravi u Sarandi. Kada ga je policija došla uhititi, nije ga našla jer je zbog posla otputovao u Tiranu. No trebate znati da se njega u medijima naziva “narkobarunom” i “balkanskim Pablom Escobarom”, tvrdi se da je povezan s međunarodnom trgovinom drogom, a policija nikada nije izdala nalog za njegovim uhićenjem.

Nakon prosinačkog neuspjeha u lovu na Balilija, oglasio se američki ambasador u Tirani, koji je oštro kritizirao tamošnju vladu, policiju, tužiteljstvo i pravosuđe, a ni mjesec dana od američke javne packe ekipi Edija Rame, Balili je uhićen. Ili se predao. Ovisno kome vjerujete. Njegovo uhićenje istog momenta postala je svjetska vijest broj jedan, a Rama je osobno demantirao navode o njegovoj predaji, ustvrdivši da se radilo o “dugačkoj i kompliciranoj, dobro planiranoj policijskoj akciji”.

No kako to obično biva, stvarnost je brzo demantirala Ramu, pa su albanski mediji odmah objavili da je tamošnja policija gotovo godinu dana pregovarala s članovima obitelji Balili o predaji Klementa Balilija. Tako je, među ostalim, objavljeno da je te pregovore vodio Ardi Veliu, šef albanske državne policije te da su oni okončani u utorak u 9.45 kada se Balili predao policiji na području između gradova Saranda i Finiq. Predaji su nazočila i dva člana njegove obitelji, a nakon predaje Veliu ga je osobno odvezao u Tiranu, objavili su albanski mediji. Da se sve upravo tako odigralo, potvrdio je i Sandër Lleshi, albanski ministar unutarnjih poslova.

– Albanska policija danas je finalizirala dugu i kompliciranu te za nas vrlo važnu operaciju predaje Klementa Balilija. Do predaje je došlo nakon poduljeg traganja za njim, a osim albanske policije u toj operaciji sudjelovale su tajne službe i naši međunarodni partneri – kazao je Lleshi.

Zanimljivo je i da je do predaje došlo u trenutku kada je, kako piše Tirana Times, albansko tužiteljstvo specijalizirano za borbu protiv organiziranog kriminala, dovršilo višegodišnju istragu protiv njega te je odlučilo spis poslati sudu radi odlučivanja o podizanju optužnice. To je znakovito, jer bi netko zločest mogao reći da je Baliliju zapravo namjerno omogućeno da na slobodi čeka početak možebitnog suđenja protiv njega.

Foto: DANNY GOHLKE/DPA/PIXSELL Balili je, prema pisanju albanskih medija, povezan i s premijerom Eijem Ramom

Akcija DEA-e

A cijela ta za njega neugodna priča počela je u svibnju 2016. u Grčkoj. Tamošnja policija u suradnji s američkom DEA-om uspjela se infiltrirati u jednu grupu trgovaca drogom. Infiltriranje je završilo zapljenom više od 670 kilograma marihuane na grčkom otoku Zakynthos. Tijekom te akcije, isplivalo je Balilijevo ime i nije dugo trebalo da ga grčka policija oglasi glavnim organizatorom cijelog tog vrlo unosnog posla. Grčki policajci tada su uhitili 15 osoba koje su povezivali s međunarodnom trgovinom drogom, no Balili im je uspio pobjeći. Već tada u grčkim medijima, koji su se pozivali na policijske izvore Balili je označen kao balkanski narkobos, a uskoro se pretvorio i u “balkanskog Escobara”. Malo nakon udružene operacije američke DEA-a i grčke policije, Balili se pojavio u Sarandi gdje je prvo zanijekao sve optužbe protiv sebe.

– Gluposti su da se bavim trgovinom drogom, da to organiziram i financiram. Moj dosje je čist, nemam ni jednu prijavu. Od svakog medija koji to objavi, zadovoljštinu ću tražiti na sudu – poručio ja Balili.

Nakon toga nestao je bez traga, a Grčka je izdala nalog za njegovim uhićenjem. I tada na scenu stupa politika. Naime, Balili je imao moćno političko zaleđe, bio je povezan s jednom albanskom političkom strankom, vodio je gradsko poduzeće za prijevoz u Sarandi, a jedan nećak mu je izabran za gradonačelnika Delvina. Osim toga, njegova braća bavila su se svim i svačim, pa su tako imala tvrtke za prijevoz, osiguravateljske tvrtke, zaštitarske tvrtke... Sam Balili 2015. je uložio milijune kako bi nekadašnji radnički kamp u Sarandi pretvorio u lanac luksuznih hotela. Otvorenju tog kompleksa prisustvovali su mnogi albanski visoki državni dužnosnici, uključujući i tadašnjeg albanskog predsjednika. S obzirom na sve to, nije ni čudo što se albanska policija oglušila na zahtjeve grčkih kolega za Balilijevim uhićenjem, iako su im ovi ustupili oko 10.000 stranica materijala iz kojeg je nedvojbeno proizlazilo da je Balili dosta moćan šef zločinačke organizacije koja se bavi trgovinom drogom.

Za policiju nedodirljiv

Kako stvari u Albaniji funkcioniraju, albanski policajci objasnili su svojim grčkim kolegama na jednom od sastanaka koji je održan malo nakon što je na Zakynthosu zaplijenjeno gotovo 700 kilograma marihuane.

– On je nedodirljiv jer je u Albaniji povezan s političkim strankama te visoko pozicioniranim političarima.

No Grci su i dalje inzistirali na njegovu uhićenju, pa je albanska policija forme radi pokušala uhititi Balilija, naravno bezuspješno. U međuvremenu on je ipak smijenjen s pozicije šefa gradskog poduzeća u Sarandi, a njegov slučaj se pretvorio u pravi političko-policijski rat između Albanije i Grčke. Albanski veleposlanik u Ateni tako je demantirao da je Balili povezan s tamošnjim vodećim političarima, a albanska oporba napala je tadašnjeg ministra policije tvrdeći da i policija i tužiteljstvo štite Balilija. U međuvremenu, mediji su počeli objavljivati fotografije Balilija u društvu visokopozicioniranih albanskih političara, uključujući neke ministre i članove parlamenta, a pri tome su tvrdili da su fotografije snimljene nakon što je Grčka za Balilijem raspisala nalog za međunarodnim uhićenjem. Sam Balili albanskoj policiji je i dalje bio neuhvatljiv, a, po svemu sudeći, posve neometano se sve vrijeme od svibnja 2016. do uhićenja neki dan kretao između Albanije i Grčke. U društvu političara viđen je na jahti, na nećakovom vjenčanju, a koncem 2016. dao je i intervju grčkim novinama Ethnos.

– Ova kampanja koja se vodi protiv mene, zapravo ima svrhu da politički našteti premijeru Rami. Riječ je o pravom političkom progonu. Iako imam luksuzni hotel i veliki apartmanski kompleks, ne živim luksuzno. Pa kada sam bio na čelu gradskog poduzeća u Sarandi, svako sam jutro ustajao u 6 i radio do 20 sati i to za jako malu plaću – pojadao se Balili tada grčkim novinarima. Grci nisu odustali od zahtjeva za njegovim uhićenjem, no albanska policija sve do neki dan nije napravila doslovno ništa. Čak su jedno vrijeme negirali i da je izdan međunarodni nalog za njegovim uhićenjem, a te rečenice dolazile su iz usta ministra policije, iako je u to vrijeme Balili već dosta dugo bio i na Interpolovu popisu najtraženijih osoba. A onda je uslijedio obrat, očito nakon pritiska koji je došao s američke strane. Kako bi se cijela stvar nakon američkih pritisaka mogla rasplesti, prije mjesec dana najavio je i sam premijer Rama.

– Njegovo uhićenje je velika nužnost. Do prije dvije godine, bio je politički jaka osoba. No u suradnji s našim partnerima uhitit ćemo ga, iako to uopće nije lako.

Rama je to izjavio nakon packe koju je koncem prošle godine dobio od američkog ambasadora u Tirani i gle čuda, nakon manje od mjesec dana, Klement Balili, “balkanski Pablo Escobar”, uhićen je. U međuvremenu mu je blokirana gotovo sva imovina, a je li prilikom svoje predaje za sebe ispregovarao povoljne uvjete, tek će se vidjeti. S obzirom na pozicije koje je obnašao te društvo u kojem se kretao, Balili zasigurno mnogo zna i o političko-policijsko-pravosudnim pokroviteljima organiziranog kriminala u Albaniji. I kao takav vjerojatno je opasan za mnoge u tim krugovima. Njegovo izručenje traži Grčka, koja je krajnjem slučaju cijelu tu priču i inicirala. No iz Albanije im je već poručeno da će se Baliliju suditi u Albaniji, vjerojatno kako bi Rama svojim partnerima na Zapadu cijeli slučaj mogao prikazati kao uspješan primjer borbe protiv organiziranog kriminala. Činjenica da Albanija Balilija za sada ne želi izručiti Grčkoj, upućuje na to da je to vjerojatno bio i uvjet njegove predaje. Jer bez obzira na to što je trenutačno iza rešetaka i što mu je blokirana sva imovina, Balili sigurno još uvijek može računati na zaštitu svojih političkih pokrovitelja koji su očito svjesni da, štiteći njega, zapravo štite sebe i svoje pozicije.

