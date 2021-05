Balkanska je mafija poput mitske Hidre: Kad im policija i uspije odsjeći glavu, narastu im dvije nove

Znam da je pronađeno mnogo dokaza, DNK tragova. Ti su ljudi mučili, klali i mljeli ljude u velikim industrijskim miješalicama za mljevenje mesa. Uglavnom navijače Partizana, jedan je bio navijač Crvene zvezde, ali većina su navijači Partizana. To nije imalo veze s navijanjem, već s drogom. Jedan od njih slao je ćevape, mljeveno meso tih ljudi... Kad ih zakolju, prikolju, onda ih samelju i Zviceru (Radoje Zvicer navodni je vođa kavačkog klana, op. a.) pošalju ćevape. Imali su svoje stanove, skrovišta, uz pojedina veleposlanstva. Oštrice sjekira stavljali su ljudima u anus, trgali su im zglobove, lubanje... Riječ je o ljudima s kojima su se obračunavali i bili im protivnici na tribini. Prije bi nosili dijelove tijela kroz jednu drugu kuću, gdje su ih bacali u Dunav i to ribe ih pojele. Ne možemo još otkriti gdje je ta kuća, to je nova lokacija... – jedna je od nedavnih šokantnih izjava Aleksandra Vučića, srbijanskog predsjednika u tamošnjim medijima.

Vučić posljednjih mjeseci često istupa u medijima i iznosi šokantne podatke iz istrage koja je u Srbiji pokrenuta protiv skupine Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja. Belivuk i petnaestak pripadnika njegove kriminalne skupine uhićeni su početkom veljače i od tada, gotovo svakodnevno, srbijanska, a i šira javnost bombardirana je jezivim detaljima njihova “rada”. Spominju se tajne komore za mučenje, od kojih su neke bile stacionirane i na stadionu Partizana, premlaćivanje, sakaćenje i mučenje protivnika pa čak i pretvaranje tih protivnika u mljeveno meso za ćevape, koje je potom slano drugom kriminalcu, jednom od navodnih vođa crnogorskih mafijaških klanova!? Koliko u tim grozomornim pričama ima istine, a koliko je to tek propagandna mašinerija koja Vučiću služi za distanciranje od čovjeka kojeg su mnogi smatrali njegovom produženom rukom u svijetu organiziranog kriminala, za sada je teško reći. To da predsjednik države istupa kao glasnogovornik policije neuobičajeno je za države ozbiljne demokracije, no Srbija se u takve zemlje zasigurno ne ubraja. Vučić je u toj zemlji doslovno gospodar života i smrti, a javno prozivanje Belivuka za stravične zločine zasigurno mu služi i kao neka vrsta obrambenog kišobrana.

Jer najmoćniji čovjek Srbije Belivuka i njegove batinaše proteklih godina često je koristio za svoje političke ciljeve pa su mu tako služili i za rastjerivanje prosvjednika protiv njega u Beogradu. Osim toga, Vučić je svojedobno morao javnosti objašnjavati i što je njegov sin Danilo Vučić radio u Belivukovu društvu, nakon što su objavljenje njihove zajedničke fotografije. O Vučićevim vezama s organiziranim kriminalom prije koji mjesec pisali su i New York Times te Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Organizirani kriminal u Srbiji oduvijek je bio pod pokroviteljstvom tamošnje politike i tajnih službi, a ne treba zaboraviti ni na činjenicu da je Srbija država u kojoj je organizirani kriminal 2003. likvidirao premijera Zorana Đinđića. “Zasluga” za to pripala je zloglasnom zemunskom klanu, nakon čega je pokrenuta akcija Sablja. To je rezultiralo što uhićenjima, što likvidacijama svih važnijih pripadnika tog klana, no teško da bi se moglo reći da je država Srbija pobijedila mafiju. Na razvalinama zloglasnih Zemunaca nastali su ili su se na njih naslonili novi klanovi, koji su se proteklih godina krvavo razračunavali u Srbiji i Crnoj Gori, ali i u Beču, Amsterdamu, Ateni...

Riječ je o tzv. mafiji iz Kotora, koja je nadzirala kompletnu trgovinu drogom u Srbiji i Crnoj Gori. Do 2014. bili su jedan jedinstveni klan, a onda su se nakon zavade koja je nastala zbog 200 kilograma kokaina ukradenih iz jednog stana u Valenciji raspali na dva klana. Rascijepali su se na tzv. škaljarski i tzv. kavački klan. Imena su dobili po Škaljarima i Kavaču, malim naseljima u okolici Kotora koja zajedno nemaju ni 4000 stanovnika. Crnogorska i srbijanska policija smatraju da je Jovica Vukotić vođa škaljarskog klana, dok kavački klan vode Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan. Uz ove posljednje navodno je bio vezan i Belivuk, odnosno radio je za njih. Kašćelan je prije kojih mjesec dana s više pripadnika svoje skupine uhićen u Crnoj Gori, što je u toj državi proglašeno velikim uspjehom u borbi protiv mafije. No uslijedio je (ne)očekivan obrat. Sudac istrage, iako je riječ o, kako se sumnja, pripadnicima kriminalne skupine kojoj se na teret stavlja ozbiljna trgovina drogom i nebrojene likvidacije u kojima su, osim pripadnika krim-miljea, počesto stradali i nedužni građani, pustio ih je da se brane sa slobode. Takva odluka bila je šokantna, a najglasniji u osudi takvog čina bio je Dritan Abazović, potpredsjednik vlade Crne Gore.

Foto: Stefan Tomasevic/ATAImages/PIXSELL 04, February, 2021, Belgrade - As part of the investigation after the arrest of the organized criminal group, Veljko Belivuk, known as Velja Nevolja, was brought to the stadium of the Partizan Football Club accompanied by the police. Veljko Belivuk. Photo: Stefan Tomasevic/ATAImages 04, februar, 2021, Beograd - U sklopu istraznih radnju posle hapsenja organizovane kriminalne grupe Veljko Belivuk, poznat kao Velja Nevolja doveden je u pratnji policije na stadion Fudbalskog kluba Partizan. Photo:Stefan Tomasevic/ATAImages

“Dok god policija ne pronađe navodne članove kavačkog kriminalnog klana koji su pušteni na slobodu odlukom suca istrage Miroslava Bašovića, on snosi direktnu profesionalnu i moralnu odgovornost ako netko od njih, dok je u bijegu, počini bilo kakvo kazneno djelo, naročito likvidaciju. Kaznena djela s više od 160 stranica dokaznog materijala policija stavlja na teret vođama kavačkog klana, za koja je zapriječena kazna do 40 godina zatvora. No sucu Bašoviću to nije bilo dovoljno da im se odredi istražni zatvor nakon što su uhićeni u akciji desetljeća. Da bi za suca istrage stvar bila gora, nekoliko sati kasnije sudsko vijeće poništilo je njegovu odluku, čime su jasno stavili do znanja što misle o radu kolege u ovom slučaju. Sudac istrage pustio je kriminalce, a uhitio državu! Cilj je bio poniziti policiju, javnost, dokazati da je mafija jača od države. I to nije sve. Sudac je ponizio međunarodne partnere koji su pomagali akciju i redom dva dana prije upućivali čestitke crnogorskoj policiji na velikom uspjehu. Također, puštanjem 16 osoba s kriminalnom pozadinom da se slobodno šeću ulicama htjela se poslati poruka da sve aktivnosti vezane za kriminalne grupe nemaju nikakva smisla niti ih treba poduzimati”, napisao je Abazović na svome Facebook-profilu.

Abazović je zatim, prema pisanju crnogorskih medija, dobio pojačanu policijsku zaštitu jer je otkriveno da ga kavački klan planira likvidirati. Što se tiče Kašćelana i njegove kriminalne grupacije, dio njih, među kojima je bio i Kašćelan, naknadno je ipak ponovno uhićen i pritvoren, dok su neki drugi, poput Miloša Radonjića, pobjegli i za njima je raspisana tjeralica. Radonjić je inače poznat i našoj policiji jer je u srpnju 2019. uhićen u Slavonskom Brodu zbog krivotvorenja dokumenata. Tada je, naime, trebao doći po lažnu hrvatsku putovnicu, za koju je zahtjev predao u Novoj Gradiški, a nakon što je uhićen, doznalo se da je crnogorski ured Interpola za njim raspisao tjeralicu. Jedno je vrijeme bio u istražnom zatvoru u Hrvatskoj, čak je i dovođen na zagrebački Županijski sud, gdje je molbenim putem ispitivan u istragama koje je crnogorska policija provodila zbog više atentata na njega. A onda je valjda u tišini pušten po isteku istražnog zatvora te se ponovno, očito, zadesio u Crnoj Gori. Otkriće da je Radonjić bio jedan od brojnih kriminalaca iz regije koji je imao lažnu hrvatsku putovnicu, ili ju je pokušao ishoditi u ono vrijeme, bilo je rezultat uskočko-policijske akcije koja je rezultirala uhićenjem više kriminalnih skupina u Hrvatskoj koje su na prodaji hrvatskih putovnica razvile lukrativan posao. Jer Hrvatska je zemlja koja je u EU i njezina je putovnica u kriminalnom miljeu na visokoj cijeni, zato što hrvatskim državljanima, za razliku od srbijanskih, ne trebaju vize za putovanje u veći broj zemalja. Uostalom, svojedobno su lažne hrvatske putovnice imali i Milorad Ulemek Legija, koji služi kaznu zbog likvidacije Zorana Đinđića, i Luka Bojović, koji je prema tvrdnjama srbijanske policije preuzeo vodstvo nad razvalinama zemunskog klana nakon akcije Sablja.

A imao ju je i Igor Dedović koji je u sukobu dvaju crnogorskih klanova, zajedno sa Stevanom Stamovićem, u siječnju 2020. likvidiran u jednom atenskom restoranu. Dedović je bio visokorangirani pripadnik škaljarskog klana, a lažnu hrvatsku putovnicu na ime Dušan Stanić pribavio je u ljeto 2018. Stanić je hrvatski državljanin koji očito nikada nije tražio hrvatske dokumente pa je uz njegove originalne podatke ubačena Dedovićeva fotografija. To je obrazac po kojem su se radile lažne putovnice, što je raznim kriminalcima omogućavalo da osobno dođu po njih. Kao što je to svojedobno napravio i Sretko Kalinić Zver, glavni egzekutor zemunskog klana, koji se pred srbijanskom policijom i pravosuđem godinama neometano skrivao u Zagrebu. I to se vjerojatno ne bi otkrilo da se s još jednim Zemuncem, Milošem Simovićem nije revolveraški 2010. razračunavao na jednom zagrebačkom jezeru. Simović je nakon toga uspio biciklom pobjeći u Srbiju, gdje je uskoro uhićen, dok je Kalinić u Hrvatskoj uhićen i suđen zbog krivotvorenja dokumenata te na kraju izručen Srbiji, gdje mu je suđeno zbog Đinđićeve likvidacije te brojnih zločina koje je počinio kao član zemunskog klana.

Navedeni primjeri zorno pokazuju da balkanski kriminalci ne haju za nacionalnost i međunacionalne sukobe pri obavljanju svojih kriminalnih poslova, među kojima je svakako najvažnija trgovina drogom. Putove balkanskih kriminalnih skupina i njihove poslove s drogom godinama istražuju i međunarodne policijske agencije, poput američkih FBI-a i DEA-e. FBI je tako svojedobno Dedovićevu likvidaciju iz siječnja 2020. povezivao sa zapljenom 17,5 tona kokaina u lipnju 2019. u luci u Philadelphiji. Droga je bila vrijedna 1,3 milijarde dolara, a brod na kojem je nađena plovio je iz Čilea u Nizozemsku. Među posadom bilo je nekoliko Crnogoraca, a neki od njih su nakon uhićenja priznali da su za neometan utovar kokaina na brod dobili 50.000 eura. Nakon te zapljene, koja je u to vrijeme bila najveća u povijesti američke carine i Obalne straže, jedan visoki dužnosnik DEA-e prognozirao je da gubitak tolike droge netko mora platiti. Ispostavilo se da je bio u pravu jer je Dedović ubrzo likvidiran, no još nije otkriveno tko je naručio njegovu likvidaciju. I njegova i Stamovićeva likvidacija u policijskim statistikama crnogorske policije zavedena je kao jedan u nizu krvavih obračuna dvaju crnogorskih klanova, koji su od 2014. do danas odnijeli više od 50 života.

Ono što upada u oči u tim likvidacijama jest to da policije nesumnjivo znaju tko stoji iza njih, no rijetko kada to mogu dokazati na sudu. Upada u oči i to da su navodni šefovi tih klanova, poput Kašćelana i Vukotića, prije bili uhićivani za, blago rečeno, minorne prijestupe i nakon toga puštani na slobodu. Vukotić je tako svojedobno u srbijanskom pritvoru završio zbog krivotvorene putovnice, dok je Kašćelan 2018. bio uhićen u Pragu, izručen Crnoj Gori te pušten uz jamčevinu od pola milijuna eura. Policije u Srbiji i Crnoj Gori neke uspjehe u borbi s organiziranim kriminalom počele su postizati tek kada su se u priču umiješale međunarodne policijske agencije.

Tako je američka DEA bez sumnje zaslužna što je iza rešetaka 2014. završio Darko Šarić, narkobos za kojeg se sumnjalo da je legalnim poslovima u Srbiji i Crnoj Gori oprao četiri milijarde eura zarađenih na kokainu. On se sam predao nakon što je DEA-ina akcija Balkanski ratnik oko njega stegnula obruč, čime je prekinut tadašnji narkorat koji je do Šarićeve predaje srbijanskoj policiji rezultirao krvavim tragom u svim državama bivše Jugoslavije. U kriminalnim ratovima za primat na tržištu kokaina, koji se u tonama naručivao i još uvijek se naručuje iz Latinske Amerike, živote je izgubilo više od 30 ljudi. Mnoge od tih likvidacija nikada nisu razriješene, pa ni ona Cvetka Simića, čije je raskomadano i dekapitirano tijelo 2010. nađeno u zagrebačkom Jarunu.

Krvavi narkoratovi na Balkanu traju već više od deset godina, a policije su u srazu s kriminalcima, koji nekad manje, a nekad više očito imaju i političko zaleđe i zaštitu, često ispadaju nemoćne. Jer prave političke volje za obračun s mafijom zapravo nema. Ni Hrvatska nije izuzetak, jer je svojedobno suđenje tzv. zločinačkoj organizaciji završeno pravomoćnom sudskom presudom u kojoj je zaključeno da u Hrvatskoj mafije – nema. Preživjeli akteri te priče koji su se tijekom 1990-ih krvavo razračunavali na zagrebačkim ulicama sada su uglavnom slobodni ljudi. U tom postupku neki su od njih bili osuđeni za pojedinačna djela, dok su drugi pravomoćno oslobođeni i od tada svoje poslove, bilo ilegalne bilo legalne, vode u tišini, daleko od očiju javnosti.

U svjetlu svega toga zasigurno je zanimljivo promatrati recentna događanja u Srbiji i Crnoj Gori koje, ruku na srce, s organiziranim kriminalom imaju puno veći problem nego Hrvatska. Uhićenja viđenijih pripadnika kriminalnih klanova ne znače ništa ako to ne dovede i do pravomoćnih osuđujućih presuda. Ne treba zaboraviti ni da su vođe kriminalnih klanova uglavnom čvrsti ljudi koji u principu ne surađuju s policijom. No ako se odluče, pogotovo u Belivukovu slučaju, za sobom bi mogli povući i poveći dio tamošnje političke elite. A to nije nešto na što će političke elite pristati. Stoga je gotovo sigurno da je obračun s mafijom, kako u Srbiji tako i u Crnoj Gori, daleko od kraja, a tamošnji kriminalni klanovi do sada su i policiji i državi pokazali da su kao mitska Hidra – kada im se odsiječe glava, narastu joj dvije nove.