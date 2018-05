Bajke ipak postoje: Opasno navijam za tim Sussex

Svjedočiti kraljevskom vjenčanju uistinu je poseban i povlašten trenutak. Vidjeti koliko je kraljevska obitelj bitna ljudima, ne samo u Britaniji, već i u cijelom svijetu, i uvjeriti se u to na vlastitoj koži, iskustvo je koje se pamti cijeli život. S obzirom na to da nije tajna da je kraljevska obitelj hodajući reality show koji uspješno režira sama kraljica, ne čudi da je oko vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle stvorena velika pompa.

Slično je bilo i prije sedam godina na vjenčanju princa Williama i Kate Middleton. I tada su ljudi kampirali na ulicama želeći imati što bolju poziciju, policija je imala stroge mjere osiguranja, a oklade na to čiju će haljinu mladenka odjenuti parale su nebo. No sve je bilo puno kontroliranije, uštogljenije, baš kraljevski. Harry, a i kraljica, napravili su ovim vjenčanjem mnoge ustupke, od toga što su dopustili da pučanka uđe u kraljevsku lozu do toga da je imala slobodu izbora pjesama, svećenika, lokacije... Dokaz je to da se monarhija mijenja, da je spremna na sve kako bi preživjela, pa čak i koketiranje s hollywoodskim zvijezdama kojih na ovom vjenčanju nije nedostajalo. I iako se možda čini da nisam u timu Harry i Meghan, ja stvarno navijam za njih.

Izgledaju istinski zaljubljeno, gledaju jedno u drugo onako kako ja gledam u burek i djeluju stvarno, za razliku od Willa i Kate koji ostavljaju dojam hladniji od Sjevernog pola. Još je jedan razlog zašto sam u timu Sussex – njihova priča dokaz je da bajke postoje i da uvijek moramo vjerovati u snove. Jer Meghan je dobila uistinu princa na bijelom konju, većina žena, nažalost tijekom života nije te sreće pa nalete samo na – konja! No, vratimo se bitnom, a to je da su Harry i Meghan novi moćan par na svjetskoj sceni i svojim utjecajem, poznanstvima i slavom i te kako mogu mijenjati stvari. Oboje su jako angažirani u humanitarnom radu i koriste sve alate koji su im na raspolaganju da bi svijet bio bolje mjesto svima. Zbog toga imaju moj veliki naklon, iako me, priznajem, Meghan bacila na koljena nakon što je izašla u jednostavno predivnoj Givenchyjevoj haljini.