Austrijanci mogu pomoći da turistička špica izvuče i 50% lanjske

Potez nizozemskih vlasti koje su Hrvatsku svrstale u društvo epidemiološki manje sigurnih zemalja bio je vrlo neugodna vijest jer hrvatski turizam ove godine više nego ikad ovisi o autogostima, a upravo su Nizozemci jedni od tih. Zbog ranijih odlazaka i otkaza ranije najavljenih dolazaka iz Nizozemske neki su se manji kampovi gotovo ispraznili. Uz tu neugodnost, dodatnu je nervozu stvarala mogućnost, koja je već neko vrijeme lebdjela u zraku, da i Austrija svojim gostima po povratku iz Hrvatske propiše samoizolaciju ili da moraju imati test na COVID-19. To bi za ionako prepolovljenju sezonu u doba korone bio nenadoknadiv gubitak. No to se srećom nije dogodilo.

Doduše, sada je svaki gost bitan. Spomenutih Nizozemaca, recimo, lani je bilo oko pola milijuna, Hrvatska je ovih dana tražena u toj zemlji i osjetit će se svaki Nizozemac koji ne dođe. Ali Austrijanci su treći po brojnosti hrvatski gosti, lani ih došlo više od 1,3 milijuna, a ti su autogosti i sad među najbrojnijim nacijama na Jadranu. Upravo oni, uz Nijemce i Slovence, daju nadu da bi ova sezona mogla završiti vrlo dobro u odnosu na mršave izglede otprije dva mjeseca.

Trenutačno ih se kod nas odmara oko 40.000. I - mogu mirno nastaviti odmor. Austrijsko ministarstvo zdravlja u petak navečer, naime, objavilo je da su 32 zemlje rizične za putovanja, ali ne i Hrvatska. Na tom su popisu zemlje od BiH, Srbije i Crne Gore, preko Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova, do Turske, Rusije i Švedske. Svi koji dolaze iz tih tridesetak rizičnih zemalja, za razliku od hrvatskih građana, moraju od sutra na ulasku u Austriju pokazati PCR test. Također, Austrijanci po povratku iz tih zemalja moraju predočiti isti test, ali, da ponovimo dobru vijest, ne i kad se vraćaju iz Hrvatske, koju su austrijske zdravstvene vlasti svrstale među sigurne.

Informaciju iz Austrije odmah je s olakšanjem komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić: "Ovo su odlične vijesti za hrvatski turizam s obzirom na to da se Austrija nalazi među top pet inozemnih tržišta s kojih ostvarujemo najveći turistički promet. Očekujemo nastavak pozitivnih trendova."

Nakon vijesti iz Austrije rastu izgledi da Hrvatska u špici sezone izvuče i 50 posto lanjskog prometa.