Arsen Bauk: Plenković proklinje dan kad se odlučio vratiti iz Bruxellesa

Član vodstva SDP-a i šef Kluba zastupnika te stranke Arsen Bauk govori o najvećoj aferi aktualne vlade, ali i nezavidnom stanju u svojoj stranci koju je prije neki dan napustio još jedan saborski zastupnik.

Kaže premijer da mirno spava zbog afere Hotmail. Biste li i vi na njegovu mjestu?

Nisam na njegovu mjestu pa se ne moram brinuti o tome, ali vjerujem da proklinje dan kad se odlučio vratiti iz Bruxellesa i postati premijer nakon što je vidio kako su ga “nasanjkali”, ako je samo to u pitanju. Cijelo se vrijeme skrivalo tko je napisao lex Agrokor, a očito je znao tko ga je pisao. Premijer je narušio načelo djelovanja dužnosnika zbog netransparentnosti i to je pitanje za Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Zašto je premijer to napravio, samo on zna. Skinuta je pozlata s njegova europskog lika i djela i mislim da će na listi najnepopularnijih političara on sada biti uvjerljivo prvi. Ali za to je sam kriv. Ne znam tko mu iz njegova kruga može to reći, ali mislim da mu ne slijede nimalo blistavi dani u javnom političkom životu.

Kako gledate na njegov apel “borgovcima“ da vrate novac?

Znate da ja češće nego drugi političari zbijam šale, ali ovo je toliko tužna izjava da nema mjesta ni za šalu. Ako je sve bilo zakonito i legalno, zašto bi to ljudi napravili. A ako nije, onda im se novac može oduzeti u nekom drugom postupku. Gledam na to i kao na činjenicu da je priznao da postoji afera, ali također da bježi od svoje odgovornosti. Isto je kazala i predsjednica? Predsjednica se nije miješala do sada i bilo bi bolje da je s istom praksom samo nastavila.

Traži i sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost?

S obzirom na to da je u pretkampanji i da je vidjela da joj distanciranje od Vlade ponekad donosi popularnost, mislim da želi zajahati na valu onoga što je oporba već pripremila. Ali dok Vlada ima 76 ruku, bit će Vlada. Tko će biti taj koji će reći da ova Vlada više nema njihovu potporu ili da želi izbore, možemo samo nagađati. Do sada se govorilo da će HDZ sam izazvati izbore. Mislim da o tome više ne razmišljaju.

Borgovce i “borže” zvati za svjedoke u Sabor Most opet traži saborsko istražno povjerenstvo? Podržat ćemo to, možda napišemo i novu odluku o istražnom povjerenstvu Borg. I trebalo bi na to prisiliti vladajuće. Zadnji put pristali su zbog ustavnih sudaca. Sada nemamo tu vrstu pritiska. Svjedoci mogu biti skupina Borg i “borži” koji su im to omogućili. Može li afera Hotmail postati afera veća i od Fimi medije? Borgovce i “borže” zvati za svjedoke u Sabor Fimi media bila je način funkcioniranja cijelog sustava velikog broja tvrtki. Ovdje je riječ o skupini ljudi koja čak nije ni stranački aktivna. Vjerujem da nijedan član HDZ-a nije radio u kampanji da bi se skupina oko M. Dalić obogatila na Agrokoru. To je najveća sramota za HDZ, a pogotovo što im je to napravila osoba koja ih je napustila 2015. godine.

Blistavi dani nisu ni u SDP-u. U trenutku kada stranka traži raspuštanje Sabora Zdravko Ronko odlučio je napustiti stranku. To je mandat manje za SDP. S kime ćete to raspustiti Sabor? Sabor neće biti raspušten dok postoji parlamentarna većina. Prema tome, neka to stoji na dnevnom redu, nikad se ne zna kad može zatrebati. Što se tiče kolege Ronka, konstatiram da je u trenutku kad HDZ i Vladu trese najveća afera rekao da im je spreman pomoći da se održe na vlasti. Sva nagađanja o tajmingu i motivima prepuštam vašim čitateljima.

Mislite li da provocira ili je to doista u stanju i napraviti?

On daje izjave u tom smjeru iako odstupaju jedna od druge u nekim nijansama. Mislim da je njegovu najavu eventualne podrške premijeru HDZ dočekao sa širokim osmijehom, a koalicijski partneri s grčem jer, ako HDZ ima ruku više, onda i njima cijena pada.

Bi li vas iznenadilo da Ronkovim stopama ode još netko iz Kluba SDP-a?

Ako kažem ne, onda se dovodim u opasnost da me budućnost demantira, a ako kažem da, onda me ne morate više ništa ni pitati. Članovi Kluba SDP-a dugogodiš- nji su članovi i većina njih zna što je u stranci dopušteno, a što znači prijeći crvenu crtu. Vjerujem da svi oni koji su sada u Klubu žele ostati članovi SDP-a. A koliko se slažu sa sadašnjim, prošlim ili budućim rukovodstvom, na svakome od njih osobno je da ocijeni.

Može li Bernardić biti siguran da neće biti pokušaja da ga se makne?

Statut je predvidio kako se bira predsjednik i kako mu se može skratiti mandat i to još nijednom nije bilo institucionalizirano.

Kao matematičar znate izračunati rejting u mandat. Može li si SDP u ovom trenutku dopustiti izbore?

Znam da ne bismo imali manje mandata nego što ih imamo sada i znam da sadašnja većina ne bi bila većina.

Onda znate i da bi Živi zid dobio i do 25 mandata i da bi izbor bio ili vlast sa Živim zidom ili velika koalicija?

A kako se zove koalicija HDZ-a i ljudi s liste SDP-a, mislim posebno na HNS. I sada se bez točno sedam zastupnika koji su ušli u Sabor s naše liste ne bi mogla sastaviti Vlada. A nisam siguran ni da bi svih 20-ak živozidaša koji bi ušli u Sabor ostalo na hrpi. Do sada to nije bio slučaj. U njihovu klubu više nisu Mišić, Škibola, Lovrinović, Runtić, dakle četiri od osam.

Znači, nakon idućih izbora možemo očekivati šoping?

Količina zastupnika netradicionalnih stranaka povećava vjerojatnost pojedinačnog, kako ste ga nazvali, šopinga. Šopinga je, nažalost, uvijek bilo i bit će, a jošje gore što to birači ne kažnjavaju. Ne samo pojedinci, već i cijela jedna stranka prešla je na drugu stranu.

I pri tome se podijelila?

Došlo je do one podjele koja je i inače u HNS-u bila vidljiva, na ove kojima su na prvom mjestu bile liberalne vrijednosti i one kojima su na prvom mjestu bili „projekti“.

Kao što u SDP-u postoji dio skloniji Bernardiću i dio i dalje skloniji Milanoviću?

Ali tu se ne vide toliko ideološke razlike kao što su se vidjele u HNS-u. Ovdje je više riječ o osobnim animozitetima.

Kad smo kod osobnih animoziteta, zašto ste išli s amandmanom da se onemogući kandidatura za šefa županijske organizacije svima koji nisu dolazili na 50 posto sazivanih sjednica i vrijedi li to pravilo ili ne?

Pravila su objavljena na stranicama SDP-a onako kako ih je Glavni odbor donio, dakle i s tih pet riječi.

Znači, Ranko Ostojić neće se moći kandidirati?

Postupak kandidiranja i uvjeti za kandidiranje pišu u pravilima, a provode ih izborne komisije.

Ne šteti li stranci i kad se na sve moguće načine želi onemogućiti određenom broju ljudi da se kandidiraju?

Kriteriji za kandidiranje uvedeni su prije nekoliko mjeseci u pravila za lokalne organizacije i tada nije bilo nikakvih povika. Isto je bilo predloženo i sada i na to se nitko nije ni osvrnuo. I odjednom, zbog pet dodatnih riječi – bura. Dakle, nije uvedeno ništa novo, kako se to željelo prikazati, nego se ono što je vrijedilo za obične članove proširilo na funkcionare. Smatram da ljudi koji, da tako kažem, „žive od SDP-a“, koji su profesionalni političari, koji od SDP-a primaju plaću, trebaju imati nešto veću odgovornost i obveze nego obični članovi i moram reći da nisam čuo nijedan suvisli argument protiv takvog stava. Nije baš socijaldemokratski prešutjeti sankcioniranje običnih članova, a zbog iste stvari dići buru kad je riječ o profesionalnim političarima. Zašto predsjednik stranke ne dolazi na sjednice Kluba zastupnika?

Bio je na dosta sjednica, nije baš točno da ne dolazi. Kolege koji to potenciraju vjerojatno ciljaju na baš neke sjednice na kojima su oni htjeli da on bude.

Neki traže vašu smjenu i da Klub vodi Bernardić?

Ja se nisam natjecao s Bernardićem i pobijedio ga u izboru za predsjednika Kluba, nego je on mene predložio za predsjednika Kluba i ja sam to prihvatio. Ako u bilo kojem trenutku predsjednik stranke bude htio biti i predsjednik Kluba, on će to i biti. Volio bih samo da zastupnici SDP-a koji su u Saboru istim žarom rade za stranku čiji je danas predsjednik Bernardić, jučer je bio Milanović, a sutra može biti netko treći.