Analiza hrvatsko-američkih odnosa: Pobjeda Trumpa ugrozila bi nam odnose sa SAD-om

Bilo je neobično kada je američki državni tajnik Mike Pompeo prije nešto više od mjesec dana na svojoj europskoj turneji posjetio Sloveniju, Austriju, Češku i Poljsku, a zaobišao Hrvatsku, koja je dugo slovila kao najvjernija američka saveznica u regiji. Sada je to donekle ispravljeno. Pompeo, najviši američki dužnosnik koji je došao u Hrvatsku u mandatu Donalda Trumpa, posjetio je Hrvatsku kao zadnju postaju svoje turneje na kojoj je mjesec dana prije američkih predsjedničkih izbora posjetio još i Grčku i Italiju, i to samo nekoliko tjedana uoči dolaska ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova u Zagreb.

Do Pompeova posjeta došlo je nakon sporazuma što su ga Srbija i Kosovo pod Trumpovim pokroviteljstvom potpisali u Bijeloj kući, što možda nije bila tema razgovora Pompea i hrvatskih dužnosnika u Dubrovniku, ali to svakako moramo imati na umu kada analiziramo kontekst Pompeova posjeta Hrvatskoj. Papir što su ga Aleksandar Vučić i Avdullah Hoti potpisali u Washingtonu signalizira promjenu u američkoj politici prema Srbiji i američko približavanje Beogradu, premda to vjerojatno ne implicira da će Hrvatska zbog toga izgubiti svoju poziciju važne američke saveznice u regiji.

Međutim, američko-hrvatski odnosi u idućem razdoblju ipak će vjerojatno biti preispitani ako na predstojećim izborima u SAD-u Trump osvoji još jedan mandat, i to ne zbog promjene u američkim odnosima sa Srbijom, nego zbog činjenice da je premijer Andrej Plenković vjeran proeuropskoj agendi i politikama Bruxellesa, prema kojima je Trump izrazito neprijateljski nastrojen. Plenković je krajnje suzdržan prema proameričkoj Višegradskoj skupini, kao i prema američkoj Inicijativi tri mora, koju je snažno zagovarala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. I jedna i druga diplomatska inicijativa usmjerene su na unošenje razdora i podjela u EU, što je u interesu Trumpove administracije, koja ne samo da priželjkuje raspad ujedinjene Europe, nego i aktivno djeluje u tom smjeru.

Zbog toga ne iznenađuje što je hrvatska strana ovom prilikom odbila potpisati američku izjavu o sigurnosti 5G mreže, kojom Pompeo okuplja saveznice u Europi u američkom trgovinskom i tehnološkom ratu s Kinom, s obzirom na to da je spomenuta izjava izravno usmjerena protiv kineskog Huaweija, iako se ni Kina ni Huawei ne spominju u samoj izjavi. Amerikanci tvrde da kineska 5G mreža omogućava špijuniranje korisnika u korist kineske komunističke partije, premda za to nisu ponudili nikakve dokaze, a ni Europska unija nije prihvatila američku argumentaciju, nego je usvojila dodatne operativne mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti 5G mreža u EU, što uključuje i provjeru sigurnosti kineske mreže.

Tvrdnje hrvatske strane da izjava o 5G nije bila tema razgovora valja uzeti s rezervom s obzirom na to da je ta tema bila glavni cilj Pompeovih razgovora u svim europskim zemljama koje je posjetio u posljednja dva mjeseca. O tome je sigurno bilo riječi tijekom pripremnih razgovora dviju strana, kao što je jasno i zašto se Plenkovićeva Vlada po tom pitanju svrstala uz prevladavajuće europsko stajalište, nakon čega američka strana to pitanje više nije mogla nametnuti Zagrebu. Potpisujući američku izjavu prije mjesec dana, susjedna Slovenija vraćena je u krug bliskih američkih saveznica, kao što će i hrvatsko izbjegavanje kontroverzne izjave ostaviti trag na hrvatsko-američkim odnosima, pogotovo ako Donald Trump ostane američki predsjednik i sljedeće četiri godine.