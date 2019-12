Američka politička repriza građanskog rata

Zastupnički dom američkog Kongresa potvrdio je većinom glasova optužnicu protiv aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, pozivajući se na ustavnu odredbu u kojoj stoji da predsjednik može biti optužen zbog “izdaje, mita ili drugih ozbiljnih zločina ili prekršaja”. Riječ je o prijelomnom događaju u povijesti najvažnije demokratske sile zapadnog svijeta, čija se demokracija urušava pred našim očima.

O tome ne svjedoči samo rušilačko ponašanje predsjednika Trumpa posljednje tri godine nego i način na koji je pokrenut Trumpov opoziv. Unatoč američkoj tradiciji u kojoj nije rijetkost da zastupnici glasaju suprotno želji svoje stranke, u ovom su slučaju samo demokratski zastupnici glasali za Trumpov opoziv, a tri demokratska zastupnika, koja se ne slažu s odlukom svoje stranke, promijenila su stranu i prešla republikancima. Na drugoj su strani bili svi republikanci, koji su, naravno, bili protiv Trumpova opoziva. Za nekoliko dana u Senatu sve će se ovo ponoviti, samo što u gornjem kongresnom domu većinu imaju republikanci, pa će odluka biti suprotna, a Trump oslobođen optužbi.

Kao što su demokrati i republikanci podijeljeni u dva nepomirljiva tabora, Trump je podijelio i američku javnost. Amerika je danas politički potpuno raspolućena nacija, što se u ovim razmjerima nije dogodilo još od američkog građanskog rata. Pokretanje postupka opoziva, premda je jasno kako on neće dovesti do uklanjanja Trumpa iz Bijele kuće, tu podijeljenost samo dodatno naglašava. Demokrati, naime, cijelom postupku nisu uspjeli dati nadstranački karakter. Institut opoziva, jasno je, očevi američkog ustava zamislili su kao krajnje sredstvo.

O tome svjedoči i činjenica da je taj institut u povijesti SAD-a pokrenut samo dvaput. Zadnji se put to dogodilo demokratskom predsjedniku Billu Clintonu, iako se iz današnje perspektive čini da i njegovo laganje o aferi Lewinsky, iako za svaku osudu, nije opravdavalo posezanje za najtežom kaznom. Izbacivanje predsjednika iz Bijele kuće predstavlja drastičnu mjeru, koja zahtijeva politički i nacionalni konsenzus, inače će samo dovesti do odmazde i produbljivanja podjela, a u ovom konkretnom slučaju najvjerojatnije i do dodatnog učvršćivanja Trumpova položaja.