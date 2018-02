Što će nam ‘dobrosusjedski odnosi’ s Vučićevom i Dačićevom Srbijom!?

Subota 27. siječnja

Veliki Brat danas nije Hitler nego Kapital

Počeo je novi Big Brother na RTL-u, šou koji oponaša slavni roman “1984.” Georgea Orwella i koji ima veliku gledanost. Doživljava se kao dobra zabava, pa se i prešućuje da je Orwellov Veliki Brat slika Hitlera i Staljina, a emisija slika njihovih totalitarnih, zločinačkih režima, pokoravanja i držanja pod nadzorom svekolikog stanovništva.

Isti Zapad koji se zgraža nad desecima milijuna Staljinovih i Hitlerovih žrtava, kažnjava veličanje Hitlera, nacizma i fašizma, prihvatio je njihov totalitarizam kao svoj, nadzor nad gađanima i upravljanje njihovim sudbinama obilježje je i njegovih vlasti. Danas se Veliki Brat zove Kapital koji je vladar zapadnoga svijeta, a sveden je samo na profit, te mu je potreban građanin također sveden na jednu dimenziju – potrošačku. Kad čitate novine, gledate televiziju, kad se vozite autocestom ili šećete gradom, kao i TV šou ili u Hitlerovoj, Staljinovoj državi odasvud vas gleda Veliki Brat, koji je ideološko-politički teror zamijenio terorom reklame i potrošnje. Nacrtate li na zidu kukasti križ, možete završiti u zatvoru, a kad uživate u “kukastom” Big Brotheru pripadate milijunskoj publici zbog koje će cvjetati marketing na TV-u s koje vas Kapital poziva da trošite njegove proizvode i žrtvujete svoju ličnost kao što se žrtvovala tiranima Staljinu, Hitleru, Titu...

Nedjelja 28. siječnja

Slavljenje smrti dokaz da je moral društva u hropcu

Prije nekoliko mjeseci hvarski župnik Mili Plenković na Facebooku je napisao. “Obradovala me je vijest da je umro dr. Slavko Goldstein. Drago mi je da je jedan mrzitelj Hrvatske nestao s pozornice ovoga svijeta.” Sada je saborski zastupnik Ivan Pernar na istoj društvenoj mreži izrazio svoje veselje: “Naravno da se radujem Hanžekovićevoj smrti kad me gad tužio.” Riječ je o preminuću poznatog odvjetnika i vlasnika Hanze medije Marijana Hanžekovića. Što su zapravo Plenković i Pernar poručili? Da su oni Božji izabranici koji zaslužuju da žive u ovome svijetu u kojemu trebaju umrijeti oni koje ne vole. Kad bi bili u situaciji da po svojim mjerilima odlučuju između sebe i svih drugih ljudi, u svom bi egoizmu ustanovili da su svi osim njih nesavršeni, “gadovi” i “mrzitelji”, pa svi zaslužuju smrt prije njih. Tako bi ostali samo oni, i čekali kad će jedan umrijeti da bi se drugi radovao. Smisao svijeta bio bi u radovanju jedinog njegova stanovnika – Plenkovića ili Pernara. Tako je u dva najmoćnija miljea, Crkvi i politici, trijumfiralo slavljenje smrti, što je znak da je u hropcu i moral svekolikog društva koje ohrabruje lešinare.

Ponedjeljak 29. siječnja

Hrvatska je UN-u trebala pokazati tko vodi Srbiju

U obrani svoga dostojanstva, časti i međunarodnog ugleda samostalna Hrvatska nikad nije pala tako nisko. Umjesto da se iskoristi prilika i kaže svijetu tko vodi današnju Srbiju koja je u UN-u priredila izložbu o Jasenovcu, šalju se nekakve note u kojima se žali što Dačić, koji milijunti put ponavlja da se u Hrvatskoj rehabilitira ustaštvo, “otvara pitanje je li Srbija doista zainteresirana za izgradnju dobrosusjedskih odnosa”. Sa Srbijom koju vode Vučić i Dačić nikad neće biti dobrosusjedskih odnosa niti nam trebaju. Zašto Hrvatska u UN-u nije organizirala “izložbu” na kojoj bi se izložilo i pokazalo da je Dačić bio u vrhu Miloševićeve stranke koja je pokrenula jedan od najkrvavijih ratova u Europi, da je u tom ratu kao pripadnik zločinačkih postrojba u Hrvatskoj bio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić? I da su obojica zaslužili suđenje, i to u Hrvatskoj. “Dobrosusjedske odnose” s agresorskom Srbijom nameću Hrvatskoj od vremena Račanove vlade Europa i tzv. međunarodna zajednica. I toj Europi, međunarodnoj zajednici i Srbiji treba reći da Dačić, Vučić i drugi u Beogradu izmišljaju ustaštvo duboko negdje u svojim zločinačkim strahovima osjećajući da ga – zaslužuju.

Utorak 30. siječnja

Ministar zdravstva čini pravosuđe - bolesnijim

Na predsjedničkim izborima 2014. godine današnji ministar zdravstva dobio je samo 6,3 posto glasova, a ostao je zapamćen po povijesnim izjavama. Upitan zašto posao uspješnog liječnika želi zamijeniti bavljenjem politikom, odgovorio je otprilike – kao liječnik, spašavao sam pojedince, sad je vrijeme da spašavam hrvatski narod. Druga je – da će sa središnjeg zagrebačkog trga ukloniti Jelačićev spomenik i postaviti Tuđmanov. A u trećoj se, u kampanji u Mostaru, usprotivio trećem, hrvatskom entitetu. Sada je kao ministar podužem nizu svojih bisera dodao još jedan – poslao je pismo ministru pravosuđa Bošnjakoviću u kojem traži da se ujednače različite, oprečne presude u sudskim sporovima bolnica i mnogih liječnika koji zahtijevaju da im se isplate dodaci za prekovremeni rad. To jest, da se tužbe liječnika odbace, pa bi mogli biti još izrazitiji “simbol depopulacije”. Svi katastrofičari i umjereni i odmjereni kritičari stanja u zemlji drže da je pravosuđe jedna od najvećih prepreka razvoju zemlje, “najslabija karika sustava”, a ministar zdravstva i vlast čine ga još bolesnijim.

Srijeda 31. siječnja

Samo se sriču opravdanja za ovršnu pljačku i teror

Ima stručnjaka koji tvrde da se novi ovršni zakon može donijeti odmah, da je potrebno izmijeniti samo nekoliko odredaba, što bi ga učinilo podnošljivim. Zatim ima onih koji misle da se zakon jednostavno može prepisati iz neke uređene europske zemlje. Vladi pak i ministru pravosuđa Bošnjakoviću se ne žuri, osnivaju se radne skupine i vojska stručnjaka uključuje se u pripremu zakona koji neće biti donesen još najmanje godinu dana. Do tada će tisućama ljudi biti oduzeti stanovi i kuće i prodani budzašto, tisućama će se ljudi dugovi povećati do nepodnošljivih razmjera i bit će im blokirani računi, tisuće nevoljnika spas će od svoje bešćutne i nemilosrdne države i njezinih grabežljivaca potražiti u inozemstvu. A što će dotle raditi glavni krivci za taj mirnodopski genocid, vlastodršci koji tjeraju ljude iz Hrvatske? Šef zakonodavne vlasti Jandroković sa suprugom tražit će jacuzzi za svoju viletinu na Šalati, šef izvršne vlasti Plenković s punicom će planirati novi posjet papi, a ministar pravosuđa Bošnjaković, kako bi im olakšao savjest u tim patriotskim naporima, sricat će opravdanja za sadašnju ovršnu pljačku i teror nad građanima.

Četvrtak 1. veljače

Ostojićeva večera uoči svastike na Poljudu

U lipnju 2015. godine na nogometnoj utakmici Hrvatska – Italija otkrivena je svastika (kukasti križ) na poljudskom travnjaku u Splitu. Zbog toga će u listopadu ove godine, kako je upravo priopćeno iz Uefe, Hrvatska utakmicu u Ligi nacija s Engleskom igrati bez gledatelja i tako odraditi kaznu od dvije utakmice pred praznim tribinama. Do danas se još ne zna tko je svastiku nacrtao, a kako to nije bilo lako učiniti u potpunoj tajnosti – rodile su se i još traju sumnje da je to učinila ondašnja lijeva vlast kako bi imala još jedan dokaz o ustašovanju u Hrvatskoj. Neke od tih sumnji bile su neuvijene. Portal Direktno.hr pisao je kako iza nedjela možda stoji ondašnji ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić: “Zašto bi, dakle, bilo isključeno da je splitska svastika nastala upravo u režiji ovoga SDP-ova udarnika, posebice zato što je za SDP, stranku koja... nije doživjela tranzicijsku preobrazbu ni katarzu, karakteristično da konstruira neprijatelja kada ga u stvarnosti nema”. Otkriveno je i da je Ostojić dan prije utakmice večerao u društvu u kojem su bili i šef tvrtke koja održava travu na Poljudu i neki tip pritvaran “zbog sumnji u kriminalne aktivnosti”. Moj komentar: ne bi čovjeku dali da u miru večera!

Petak 2. veljače

Ramljak zauzeo kuću, a sad dovodi i rodbinu

Mladi marksist Plenković (bit će i član Račanove i Stojčevićeve Partije) u knjizi “Sredstva masovne komunikacije” izdanoj 1989. godine, vjeran Marxu i Kardelju te ideologiji oko koje se već hvatao sumrak, pisao je: “Izvor informacija je u svim klasnim društvima vladajuća klasa. Ona putem sredstava masovnog komuniciranja upravo želi da masama priopćava samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne (radi lakšeg upokoravanja, eksploatiranja itd.) jer će mase pod tim utjecajem pružiti najmanji otpor.” Vladajuća klasa koja je u Hrvatskoj sada na vlasti zacijelo nije bila sretna kad su mediji ovih dana iskopali podatak da “tvrtka Texo Management d.o.o. u kojoj je do imenovanja za Vladina povjerenika u Agrokoru radio Ante Ramljak” za savjetničke usluge Agrokoru ispostavlja tjedno račun od oko 243.000 kuna, što je mjesečno nešto manje od milijunčića. Upasti u nečiju kuću, istjerati iz nje vlasnika i sjesti u njegovu stolicu te u kuću početi dovoditi rodbinu – ta slika o slučaju Agrokor koja mi u povodu otkrića tog podatka pada na pamet nije za bacanje. Todorićevi preci u selu su Zmijavcima bili susjedi meni i mojima, pa znam da oni to nikad nikome ne bi učinili.