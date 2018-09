Ako to sad i želi, Penava se više ne može povući i otkazati prosvjed

U ovih četvrt stoljeća i malo više u Hrvatskoj je održano na stotine raznih prosvjeda, ali je malo koja već najava samoga prosvjeda izazvala toliko pažnje kao najava prosvjeda u Vukovaru 13. listopada.

Kada je to najavio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, velika većina Hrvatske ostala je začuđena, a mnogi i u šoku. Poslije njegove konferencije za novinare, a i tjedan dana poslije, ostao je u zraku niz pitanja vezanih uz njegove optužbe o neradu državnih institucija kada je u pitanju procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Nikome ni danas nije jasno zašto do najave prosvjeda dolazi početkom rujna 2018. i zašto će se on održati baš 13. listopada. Još više javnost zanima što se “valja iza brda”, odnosno što se to dogodilo da se Penava odlučio na žestoku kritiku državnih institucija u kojima su gotovo u pravilu članovi HDZ-a kojemu i sam pripada.

Bila je to svojevrsna pljuska i Andreju Plenkoviću koji u svojim izjavama ne krije da mu se ideja o organiziranju prosvjeda u Vukovaru nimalo ne sviđa. Vrh HDZ-a pokušao je smiriti situaciju i Penavu pozvao na hitne razgovore u Zagreb, ali Jandroković, Božinović, Kuščević i Brkić nisu uspjeli. Možda bi Penava poslije svega i odustao, ali sada više, nakon što je izazvao toliku pažnju, to ne može napraviti. A istina o svemu do sada napravljenome negdje je na sredini i može se tumačiti kako kome odgovara. Činjenica je da je Vukovar 27 godina poslije svoje velike tragedije velika, neispričana priča.

Puno je tu pitanja koja više od četvrt stoljeća čekaju odgovore što u Zagrebu ne mogu ili ne žele shvatiti. Penava ističe kako je dobar dio ratnih zločina neistražen te odgovorni nisu procesuirani. Kao primjer, naveo je da zločin na Ovčari još uvijek nije istražen, a da se ne zna ni za zločine na adresi Trpinjska cesta 33. Upozorava i na velik broj nestalih za koje se ništa ne zna unatoč svoj tehnologiji kojom se danas raspolaže. Sve se opravdava nedostatkom informacija i odmakom vremena. U isto vrijeme oglasio se i zamjenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Milaković i SDSS koji traže istinu za 50-ak Srba ubijenih u Vukovaru u ljeto 1991., i to prije ratnih događanja koja su uslijedila. Iz Vlade su pak brže-bolje objasnili kako nije istina da se nije ništa napravilo po pitanju procesuiranja ratnih zločina.

Činjenice i govore i u njihovu korist jer postoji više presuda za ratne zločine, neki su postupci u tijeku, a mnogi krivci nisu dostupni hrvatskom pravosuđu. Iako je i dalje velik broj nestalih, i na tome se radilo dosta. Kako god, prosvjed će se unatoč svim pritiscima i negodovanju ipak održati za manje od mjesec dana i mjesec dana prije obilježavanja tužne vukovarske obljetnice. Toga dana, ako ne prije, i sve će druge maske pasti te će se znati što je dovelo do prosvjeda i tko stoji iza njega.

U međuvremenu se nagađa da se Penava uključio u unutarstranačke obračune u HDZ-u ili je pak stao u nečiju zaštitu skrećući pozornost na ovaj način. Neki smatraju da tako štiti i sebe jer kod premijera ne stoji najbolje. Svi uključeni u ovaj “projekt”, ako se pokaže da se radi o politikantstvu, trebali bi znati da je igranje sudbinama ljudi i njihovim emocijama nešto najniže što se može napraviti.