Ako epidemija uzme maha, učenici će ove školske godine morati učiti – manje!

Točno je 2059 dana proteklo otkako je Hrvatska u Saboru usvojila strategiju obrazovanja – krovni i ključni dokument po kojem su se trebale dogoditi dugonajavljivane i korjenite promjene u obrazovnom procesu – od najniže do najviše akademske razine.

Pet godina nakon, uz silne promjene u svim povjerenstvima i raznim skupinama imenovanima za unapređenje obrazovnog sustava, uz izmjenu do sada čak petero ministara koji su reformu obrazovanja preuzimali jedan od drugoga – od Vedrana Mornara, koji je u fotelju sjeo kao nestranački ministar kojega je predložio SDP, HDZ-ova ministra Predraga Šustara, Pave Barišića, kao još jednog HDZ-ova člana, Blaženke Divjak, nestranačke ministrice kojoj je poziciju u Ministarstvu obrazovanja izborio HNS, do nedavno imenovanog ministra Radovana Fuchsa – promijenilo se malo toga.

Točnije, promijenilo se u obrazovnim institucijama ono što je za četvero ministara, ne ubrajajući u tu skupinu novog ministra Radovana Fuchsa, koji dužnost ne obavlja ni punih sto dana, bilo najjednostavnije provesti.

Usvojeni su novi kurikuli, i to tek nakon brojnih i burnih reakcija javnosti gotovo za svaki pojedinačni predmet, ali ni danas nema jasnih smjernica za rad s darovitom i djecom s teškoćama u razvoju, nema temeljite izmjene u strukovnom obrazovanju, nema izbornosti u gimnazijskom programu, nema ponuđenih novih programa za obrazovanje učenika, nema kontinuiteta u važnosti predmeta.

Dobar primjer za tu teze jest informatika. Koja je najvažnija bila ministrici obrazovanja Blaženki Divjak. Nakon njezine odluke da informatika u petom i šestom razredu postane obvezni predmet u satnici osnovnoškolaca, ostalo je pravilo da isti predmet u sedmom i osmom razredu iznova postaje izborni. Sve zato što u satnici učenika posljednja dva razreda osnovne škole nije bilo mjesta za još jedan obvezni predmet. Informatika je, budimo posve jasni, u takvoj opciji trebala istisnuti vjeronauk – a to si ni jedan ministar u svojoj političkoj karijeri nije mogao dopustiti.

Teško da će se moći dopustiti i bilo koji sljedeći jer Hrvatska još muku muči s pozicijom vjeronauka u rasporedu sati učenika. I ove školske godine. Svi ti problemi sada su prepušteni Radovanu Fuchsu, koji se s njima kao peti ministar više ne može igrati. Ili barem ne bi trebao.

Koliko odlikaša

Od velike najave reformskih promjena u spomenutih 2059 dana u školama nije se promijenila ni satnica predmeta – ali se zato odgovorilo na “ključne probleme” školstva koje svake godine iznova isplivaju na površinu. Svake godine unatrag pet – početkom rujna – ključni problem školstva postaje težina školskih torbi. Tome se jedino ministrica Divjak dosjetila doskočiti – ona je udžbenike stanjila, i to tako da je dio sadržaja digitalizirala, djeci nabavila tablete (ne ulazeći u njihovu kvalitetu), a u udžbenicima propisala manje sadržaja. Ove školske godine sve se izmijenilo – više nije bitno koliko je torba teška, nego tko će, hoće li i koliko dugo nositi maske na satu određenog predmeta.

I sva se filozofija školovanja djece svela na to i pitanje koliko će, u kojoj školi, dugo pojedini razred izdržati učeći u direktnom kontaktu s nastavnikom, a koliko će ih prijeći na online oblik školovanja, koji lani u prvoj primjeni u povijesti hrvatskog obrazovanja nije postigao najbolje rezultate.

Više nikoga ne zanima ono što je ključ obrazovnog sustava – što je to što će učenici učiti i naučiti.

Još više što je to što će učenici naučiti u najneizvjesnijoj školskoj godini uvjetovanoj epidemiološkom situacijom. Potencijalno izgubljeno gradivo u dvije školske godine – prethodnoj i možebitno ovoj – uvelike će utjecati na obrazovne temelje, koji u posljednjih desetak generacija i nisu sjajni, a dokazuju to i brojni međunarodni testovi kojima pristupaju hrvatski učenici. Dokazuju to i rezultati državne mature, kao i prvi ispiti na visokoškolskim ustanovama koji otkrivaju usvojene temelje u osnovnoj i srednjoj školi.

Iako se tijekom, naročito prošle školske online godine, više učilo nego se gradiva naučilo, u Hrvatskoj se upravo te školske godine broj odlikaša povećao. Od 460.836 učenika prošlu godinu s odličnim su završila njih 240.482. Od spomenute brojke odlikaša čak petina njih ima iz svih predmeta zaključenu peticu.

A što će ove godine učiti naši učenici, sve odreda odlikaši koje je politika još lani, a sve zbog želje za boljim rezultatom na održanim izborima, naučila da ne mogu pasti razred – odnosno da za to doista moraju uložiti ekstranapor?

Zbog nikad neizvjesnije školske godine učenici, i u osnovnim i u srednjim školama, učit će manje.

Naime, kako doznajemo u Ministarstvu obrazovanja, zbog koronavirusa ove školske godine za nastavu su se morali pripremiti okvirni izvedbeni kurikuli (GIK-ovi) za nastavne predmete, i to prema tjednima, odnosno mjesecima. Ključ je u jednoobrazovnim ishodima – drugim riječima, ako epidemiološka situacija uzme maha i djeca se masovno vrate na online nastavu, propisani su ishodi koje svi, neovisno u kojem su dijelu Hrvatske, moraju svladati. Sve dodatno ovisi isključivo o volji i aktivnosti nastavnika, a to dodatno smanjilo je uobičajeno gradivo koje se učilo po razredima.

– Riječ je o GIK-ovima za nastavne predmete od V. do VIII. razreda osnovne škole te za srednje škole, kao i za izborne predmete od I. do IV. razreda osnovne škole. Okvirnim GIK-ovima određuje se skup temeljnih odgojno-obrazovnih ishoda/nastavnih sadržaja koje učenici na nacionalnoj razini u pojedinom nastavnom predmetu trebaju ostvariti. Pri primjeni okvirnih GIK-ova u nastavi odgojno-obrazovni radnici slobodni su ih prilagoditi potrebama svojih učenika u radi najboljeg ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda. Jednako tako, odgojno-obrazovni radnici autonomni su i u izradi vlastitih GIK-ova, pri čemu trebaju uzeti u obzir specifičnost epidemiološke situacije te modele rada koji se za ovu nastavnu godinu predlažu – poručili su iz Ministarstva obrazovanja svim učiteljima, profesorima i nastavnicima.

Jasno razrađen plan po mjesecima tako primjerice za listopad za učenike koji su upisali prvi razred osnovne škole podrazumijeva da u listopadu moraju odraditi osam sati prirode, 22 sata hrvatskog jezika, 17 sati matematike, četiri sata likovnog i glazbenog te 12 sati tjelesnog. Na tim će satima, između ostalog, morati naučiti geometrijska tijela i likove, naučiti opisati i prikazati količine prirodnim brojevima i nulom, naučiti čitati tekstove primjerene početnom opismenjavanju i jezičnom razvoju, znati prepričati pročitano te naučiti prepoznati ulogu glazbe.

Foto: VL

Od prvašića se tako do siječnja očekuje da, bez obzira na to kako se škola održavala, svlada školskim formalnim pismom slova, riječi i kratke rečenice, a do veljače nauči zbrajati i oduzimati do 20.

Nasuprot njima, od učenika prvih razreda srednjih škola koji matematiku slušaju 140 sati godišnje do kraja studenoga, prema GIK-ovima, očekivati je da svladaju računanje s realnim brojevima, primijene proporcionalnost, postotke, linearne jednadžbe, da rješavaju nejednadžbe s pomoću intervala, primijene Talesov poučak o proporcionalnosti dužina i sličnost te da primijene trigonometrijske omjere. Do kraja školske godine ti učenici morat će svladati različite prikaze linearnih funkcija, primijeniti linearnu funkciju pri rješavanju problema, a izborni ishod koji je ostavljen u lipnju na izbor nastavnicima jest objasniti učenicima računanje s realnim brojevima.

Ono što će čitati

Sedmaši će pak iz hrvatskog jezika biti potaknuti da ove godine pročitaju “Priče iz davnine” Ivana Brlić-Mažuranić, “Pjesme” Dobriše Cesarića, Prosenjakov roman “Divlji konj”, Gavranov “Zaboravi Hollywood”, Rundekov “Psima ulaz zabranjen”, a savjetuje im se da u lipnju sami odaberu naslov koji žele čitati. Do tada će iz hrvatskog jezika morati naučiti i što je predikat, atribut, apozicija, priložne oznake, značajke lirske pjesme, glasovne promjene, razlikovati medijske tekstove, znati o prvome hrvatskom rječniku i prvoj hrvatskoj gramatici te naučiti kada se u rečenicama koriste zarezi i obrazložiti, primjerice, značenje popularnokulturnih tekstova s obzirom na društveni i ekonomski kontekst. Drugim riječima, učenici sedmih razreda koji hrvatski u godini imaju 140 sati godišnje 50 posto nastave morat će utrošiti na usvajanje znanja iz jezika i komunikacije, 40 posto otpast će na književnost i stvaralaštvo, dok se preostalih deset posto satnice odnosi na sadržaj koji se tiče kulture i medija.

U kemiji će osnovno gradivo ove školske godine među osmašima biti temeljeno na usvajaju znanja o tvarima i energiji. Morat će svladati ione, brzine kemijskih reakcija, kiselina, ugljikovodike, a ti učenici nisu pošteđeni ni inicijalnih ispita u prvim tjednima škole kako bi se procijenilo kako su gradivo iz tog predmeta svladali tijekom protekle školske godine. Svi profesori kemije za učenike sedmih i osmih razreda te učenike srednjih škola tijekom rujna moraju predvidjeti ponavljanje upravo prema rezultatima inicijalnih testova kako bi učenicima bilo lakše svladati navedeno gradivo sa što manjim gubitkom u odnosu na prošlu godinu.

Kontakt s nastavnicima

Gimnazijalci koji u općoj gimnaziji imaju 64 sata fizike sada će, prema raspoloživom vremenu, dakle kao izborno gradivo, ako to školska godina i uvjeti pandemije budu dopuštali, naučiti primjenjivati Heisenbergovo načelo neodređenosti, opisati detekcije ionizirajućeg zračenja, objasniti evoluciju zvijezda i opisati osnovne elementarne čestice. Pritom se maturanti ne moraju brinuti – s navedenim gradivom, ako ga u školi i ne obrade, na maturi neće biti zakinuti. Naime, pitanja mature usklađuju se kao i lani s uvjetima u kojima su učenici proveli školsku godinu i sa sadržajem koji su trebali naučiti. Drugi par rukava jest koliko će im to gradivo ili uopće neće nedostajati kada nastave svoje obrazovanje na fakultetima.

Iako su u svakom predmetu u GIK-u propisani i međupredmetni sadržaji, za učenike drugog razreda gimnazije u psihologiji potiče se nastavnike da u dijelu međupredmetnog sadržaja motiviraju učenike da razvijaju sliku o sebi, uče raditi u timu i preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje.

Teme su jasne i u biologiji. Tako će ovogodišnji maturanti do studenoga morati svladati genetiku, dok će od siječnja učiti o genima u populaciji, genetici čovjeka, stvaranju svemira te naučiti objasniti pojam ekološke valencije, opisati biokemijske cikluse vode, objasniti na primjerima pojmove održivog razvoja i zaštite okoliša, kao i primjerice naučiti raspravljati o problemima onečišćenja zraka, tla i vode te utvrditi moguće pravce djelovanja u rješavanju tih problema.

Sve u svemu, neovisno o predmetu i razredu koji pohađaju, ova je školska godina spasonosna i održiva za učenike sve dok su u direktnom kontaktu s nastavnikom koji im može gradivo jednostavnije i lakše objasniti ili bi barem trebao. Iako su se učenici tijekom protekle školske godine prilagodili situaciji u kojoj škole nisu pohađali od ožujka, jasno kažu da im je online način podučavanja bio znatno teži, naročito kada su s ponavljanja gradiva prešli na usvajanje novoga. Tada su bili prepušteni uglavnom sebi, i iz tog im je gradiva znanje manjkavo već početkom ove godine, a nastaviti tako, polovično nadograđivati gradivo – sada su prvi put svjesni i sami učenici – šteti samo i isključivo njima.

Do tada novom ministru Radovanu Fuchsu preostaje sustav reforme obrazovanja vratiti na pravi put – barem onaj koji je obećavao promjene koje su važne i korisne učenicima. U suprotnom, priključit će se listi ministara koji se na tome putu i nisu najbolje ni najuspješnije snašli.