Ako bi Dalićev ostanak zacementirao stanje u HNS-u, bolje je da ode

Sada je idealan trenutak da odem! Odluku sam donio još poslije Amerike, sa svojom obitelji. Ali dolaskom u Zagreb, kada sam vidio onaj doček, tu svoju odluku moram preispitati. Zbog tih običnih ljudi, koji su mi najvažniji, zbog tih emocija, pitam se, imam li ja sada pravo te ljude iznevjeriti?” Rekao je to novinarima slavni izbornik sad već slavne nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Otvorivši dušu, potvrdio je da je bio izložen pritiscima ljudi iz Hrvatskoga nogometnog saveza (HNS), koji su mu podmetali klipove čim je postao izbornik, koji su ga htjeli smijeniti i prije nego što je s reprezentacijom otputovao u Rusiju, već nakon poraza u prijateljskoj utakmici protiv Perua, koji četiri mjeseca nisu dopustili da kompletira svoj stručni stožer (“slučaj Ladić”).

Dalićeva izjava, premda se čini šokantnom, za poznavatelje sportskih prilika uopće nije iznenađujuća, jer cijela Hrvatska odavno zna za nezdrave odnose u HNS-u. Ipak, Dalić je sada svjestan da je titula svjetskog viceprvaka promijenila i njegov status u HNS-u, i njegovu cijenu na sportskom tržištu, ali i njegov status u hrvatskom društvu, jer on je ovog ljeta postao ne samo nacionalni junak nego i ujedinitelj razjedinjene nacije čiji bi uspjeh mogao utjecati i na pozitivne promjene u društvu. Premda takva anketa nije provedena, lako je pretpostaviti da bi golema većina “običnih ljudi”, ali i nogometnih znalaca bila protiv Dalićeva odlaska iz reprezentacije. Protiv bi bili i Luka Modrić, i Ivan Rakitić, i ostali vatreni. Razlog nije samo to što ne treba mijenjati tim koji pobjeđuje nego i to što bi ovaj pobjednički duh koji krasi reprezentaciju vrlo brzo splasnuo i veliko je pitanje što bi ga to ponovno moglo vratiti.

Treba li onda Dalić odbiti “nemoralne” ponude koje mu stižu iz inozemstva i za višestruko nižu plaću nastaviti voditi svoje srebrne momke? Treba li ga osuđivati ako bi razočarao naciju i izabrao trenerski angažman koji bi osigurao egzistenciju i njemu i njegovim potomcima?

Kakva god njegova odluka bila, treba ga razumjeti kao čovjeka, silno povrijeđena neprofesionalnim postupcima čelnika HNS-a, istih onih koji sad prisvajaju povijesni uspjeh reprezentacije. Mi samo možemo reći: ako bi njegov ostanak na čelu nogometne reprezentacije zacementirao sadašnje stanje u HNS-u, tada bi bilo bolje da ode. No moramo vjerovati da se takav scenarij neće dogoditi. Za dobrobit hrvatskoga nogometa.