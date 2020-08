Aduti Bidena i Trumpa: Kamala Harris vs. strah bijelaca

Glavna priča iz Washingtona ovoga tjedna dugo je očekivana pojava svih karata za igru demokrata 2020., kad je Joe Biden izabrao kalifornijsku senatoricu Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. Harris je povijesni i relativno siguran izbor za Bidena. Imenujući prvu crnkinju i Azijatkinju koja se kandidirala za mjesto potpredsjednika, nada se da će potaknuti birače demokratske manjine, a pritom ne otuđiti bijele i neovisne. Harris ima karizmu i zvijezda je u usponu, čija je vlastita kampanja za predsjednika prošle godine završila i prije nego što su počeli predizbori. Kao bivša vladina tužiteljica i bivša državna tužiteljica u Kaliforniji, ona ima uglavnom centristički profil koji bi se trebao svidjeti širokom spektru biračkog tijela. Stoga ona nije bila izbor kojemu su se republikanci nadali, ali nisu gubili vrijeme da je prikažu kao ekstremisticu koja će kontrolirati ostarjelog Bidena i prijetiti ljevičarskom preuzimanju vlasti.

Predsjednik Trump karakteristično je otišao još dalje, lažno dovodeći u pitanje njezinu podobnost za potpredsjedništvo kao kćeri imigranata rođenih u Sjedinjenim Državama. Njegov napad shvaćen je kao još jedan primjer njegove sklonosti za omalovažavanje crnaca, ali bio je u skladu s rasnim podtekstom njegove strategije ponovnog izbora. Posljednje ankete javnog mnijenja pokazuju da Biden vodi nad Trumpom na nacionalnoj razini s oko devet posto. No važnije su ankete u ključnim državama – Wisconsinu, Michiganu i Pennsylvaniji – koje pokazuju da je Biden vodeći s oko šest posto prednosti. Manje od 80 dana do izbora to bi upućivalo na vjerojatnost pobjede u studenom. Ali republikanski stratezi primjećuju da je Hillary Clinton uživala sličnu prednost na izborima 2016. i vide nadu za još jedan Trumpov povratak.

Oni posebno računaju na tri zakazane predsjedničke debate kao šansu da Trump sruši protivnika kojeg ocjenjuju kao fizički i psihički nesposobnog za predsjednika. Gospodarstvo još nije sigurno, ali pozitivan znak je i tržište dionica, koje je posljednjih tjedana naraslo do rekordne razine. Zahtjevi za isplaćivanje naknade za nezaposlene pali su ispod milijun prošlog tjedna, prvi put od ožujka. Industrijska proizvodnja i prodaja na malo rastu, a tržište stanova je u procvatu. S negativne strane, broj nezaposlenih je i dalje izuzetno visok, a poduzeća nastavljaju propadati. Činjenica je da se gospodarstvo stabiliziralo u tolikoj mjeri da se može pripisati velikim državnim subvencijama u ožujku. Nedavni neuspjeh Kongresa i predsjednika da se dogovore o novom paketu za pomoć građanima riskira povećane ekonomske teškoće za milijune Amerikanaca.

To se dijelom dogodilo zbog Trumpove nespremnosti da pristane na demokratske zahtjeve za pomoć na izborima za države i dodatna sredstva za Poštansku službu, što je javno priznao da je to napravio zbog želje za suzbijanjem glasovanja putem pošte. Jedno od pitanja koje bi moglo ići u korist predsjednika su zločini. Od početka pandemije korone više je ubojstava i nasilja. Ti bi se trendovi mogli pokazati korisnim Trumpu, koji se zalaže za zakon i red te optužuje demokrate za slabost, ali i “sudioništvo u zločinačkom valu”. Biden riskira da bude politički oslabljen ako se bezakonje nastavi i Trump uspije iskoristiti strahove bijelih birača.

Posljednji čimbenik koji bi mogao pomoći u oblikovanju rezultata izbora bila bi nepredvidiva kriza na međunarodnoj razini. Napetosti se nastavljaju između SAD-a i Kine. Tu su i nove napetosti zbog Tajvana. Drugo potencijalno žarište je između SAD-a i Irana zbog zapljene četiri pošiljke iranskoga goriva koje su bile upućene u Venezuelu, a Trumpova administracija obećava uvođenje novih sankcija iranskom režimu. S obzirom na to da tenzije u Zaljevu neprestano rastu, možda će biti potrebna neuobičajena tolerancija od strane svih potencijalnih aktera da se spriječi klizanje u novi sukob.