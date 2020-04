'Dobra odluka 2008. bila je da u krizi povećamo oglašavanje'

U osječkoj Saponiji od pojave korona virusa rade u čak tri smjene kako bi proizveli dovoljno sapuna, sredstava za dezinficiranje, pranje rublja i čišćenja kućanstva. Potražnja je golema, pogoni rade punom parom i sada je, više nego ikad, potrebno da svi osvijestimo kako kupovinom domaćih proizvoda pomažemo da svaki radnik u tvornici u Hrvatskoj sačuva svoje radno mjesto, prihode za svoju obitelj i sigurnu budućnost.

Styria Media Group pokrenula je kampanju 'Budite heroji koje Hrvatska treba' u kojoj razgovaramo s čelnicima hrvatskog gospodarstva o tome što svatko od nas može napraviti kako bi spasili što više radnih mjesta, a Mirko Grbešić, vlasnik Mepas grupe u čijem je portfelju Saponia, ali i osječki Kandit, bjelovarski Koestlin te zadarska Maraska, ukazuje da najrazvijenije države Europske unije odavno imaju izgrađen osjećaj svojih potrošača da kupujući domaći proizvod pomažu radniku u vlastitoj zemlji te da sudjeluju u očuvanju vlastitog gospodarstva.

Sada su se u pandemiji korona virusa države dodatno okrenule domicilnim proizvođačima te vlastitim proizvodima i to je ono što treba i Hrvatskoj. Pandemija je donijela neizvjesnost, nezapamćen pad u svim sektorima gospodarstva, a Grbešić poručuje da je kupovanje proizvoda iz Hrvatske čak nova vrsta domoljublja podcrtavajući kako je i u kriznoj 2008. jedna od dobrih poslovnih odluka Mepas grupacije bila bila ta što su čak povećali svoja ulaganja u marketing.

Sada, kaže, nije jednostavno odgovoriti što treba raditi kako bi se spasila radna mjesta, ali neke stvari daju se napraviti još danas.

- Možemo se kvalitetno pripremiti za svaki od mogućih scenarija razvoja događaja. Moramo biti svjesni svojih mogućnosti i svoga trenutnog stanja, jer dobro upravljanje krizom na razini države nama ništa ne znači ako se i mi unutar svojih kompanija ne postavimo na pravi način. Kvalitetna i pravovremena prilagodba kompletne poslovne politike, te njena usklađenost s mjerama države, bit će od ključne važnosti za opstanak kompanija i očuvanje radnih mjesta. Nisu sve zemlje u isto vrijeme i na isti način uvele restriktivne mjere, niti su jednako krenule s njihovim ublažavanjem. Zato nam za donošenje pravih odluka sigurno može pomoći pomno praćenje situacije u ostalim zemljama i korištenje tuđih iskustava – govori nam Grbešić.

Foto: Saponia U osječkoj Saponiji rade u tri smjene kako bi proizveli dovoljno sredstava za dezinficiranje, sapuna i ostalih deterdženata

Kao najbitniju kariku u upravljanju ovom situacijom smatra Vladu od koje ovisi način preživljavanja i brzina oporavka gospodarstva. Slaže se s mnogim kolegama da Vlada uz resorne ministre, prije svega uz ministre Beroša, Božinovića, Marića i Horvata, jako dobro obavlja svoj posao i olakšava cjelokupnu situaciju.

Podcrtava kako se Hrvatska, kao i druge zemlje, u krizi okrenula više domaćem tržištu kako bi se prioritetno zadovoljile potrebe vlastita tržišta i svog stanovništva.

- U Mepas grupi smo i ranije podržavali promociju hrvatskih proizvoda, kao i akciju Hrvatske gospodarske komore “Kupujmo hrvatsko” jer se time čuvaju radna mjesta i razvoj hrvatskog gospodarstva. Sada moramo, više nego ikada, promišljati o tome da kupujući hrvatske proizvode, izravno pomažemo očuvanju radnih mjesta, razvoju hrvatske proizvodnje i gospodarstva u cjelini - kaže naš sugovornik.

Primjećuje kako je do sad svijest o domaćem proizvodu bila nedovoljno razvijena, ali uvjeren je da će se sad to bitno promijeniti. Slaže se da je osnaživanje svijesti o domaćem proizvodu i domaćoj usluzi čak nova vrsta domoljublja koja brine o zajedničkoj budućnosti.

- Hrvatska je dio Europske unije te ne treba raditi puno više od onoga što rade druge, razvijenije zemlje unutar EU, a tamo je svijest o važnosti kupovine domaćih proizvoda na vrlo viskom nivou. Treba se služiti istim mjerama i konstantno educirati potrošače o važnosti domaće industrije i ponuditi im kvalitetu koja će ih dodatno motivirati da kupuju hrvatske proizvode. Tako promišljamo i u Mepas grupi te svaka članica daje maksimalni doprinos kvalitetom svojih proizvoda i usluga. Sada smo u situaciji da ćemo vrlo brzo vidjeti učinke podrške domaćim proizvođačima – kaže Grbešić.

Foto: Filip Brala/PIXSELL Zbog korona krize države, sve države EU okrenule su se domicilnom tržištu i vlastitom proizvodu. Time štite radna mjesta u svojim zemljama

Naš sugovornik podcrtava da je važno da Vlada, nakon što se ukinu epidemiološke mjere, nastavi usmjeravati pomoć prema proizvođačima jer će gospodarska kriza trajati očito puno dulje od same opasnosti od zaraze.

- Treba također podizati svijest svih struktura o važnosti upotrebe hrvatskih proizvoda u svim segmentima gospodarstva, od malih hrvatskih OPG-ova sve do velikih poduzeća. Tako ćemo utjecati na očuvanje radnih mjesta te ostanak mladih i obrazovanih ljudi u Hrvatskoj, kao i na povećanje potrošnje domaćih proizvoda. To je praksa koju rade sve razvijene zemlje već godinama jer tako daju određenu konkurentsku prednost svojim domaćim proizvođačima – kaže nam čelnik vodećih hrvatskih kompanija.

Zanimljivo je iskustvo Mepas grupe iz krizne 2008. kada je većina tvrtki rezala troškove ulaganja u marketing. Ali ne i ovoj grupaciji, naprotiv. Nisu požalili.

- To se pokazalo kao dobra poslovna odluka. Takav optimističan stav zauzimamo i danas. Vjerujemo u budućnost, a tu vjeru potvrđujemo novim proizvodima koji su prilagođeni zahtjevima tržišta. Nastavljamo oglašavati na domaćim medijima - televiziji, tisku i portalima - kaže Grbešić.

Ističe kako je jedan od preduvjeta njihova tržišna uspjeha i taj što se kontinuirano medijski oglašavaju. Pritom više od 50 posto svojih prihoda od prodaje Saponia, Maraska, Koestlin i Kandit ostvaruju u Hrvatskoj, pa i marketinške budžete usmjeravaju u Hrvatsku.

Foto: Davor Javorović/ PIXSELL Kandit, Koestlin, Maraska i Saponia više od 50 posto prihoda od prodaje ostvaruju u Hrvatskoj pa najveći dio svog oglašavanja usmjeravaju na domaće tržište

Unatoč mnogim skepsama, Grbešić je uvjeren kako će se nakon ukidanja epidemijskih mjera ljudi brzo vratiti u trgovine, kina i restorane te da će se pokrenuti potrošnja. Koliko, ovisit će o platežnoj moći građana.

- U tom trenutku je bitno brzo djelovati i aktivirati medijsku podršku kako bi potrošače dodatno poticali na kupovinu hrvatskih proizvoda i korištenje usluga hrvatskih tvrtki. Domoljubno je i društveno odgovorno reklamirati se preko domaćih platformi i medija, koje zapošljavaju radnike u zemlji. Svjesni smo da ulaganjem u hrvatsku reklamnu industriju također štitimo hrvatska radna mjesta u industriji oglašavanja, produkcije i medija u Hrvatskoj. Suradnjom s hrvatskim agencijama u mogućnosti smo kvalitetnije oblikovati oglašivački sadržaj i prilagoditi ga domaćim medijima koji bolje poznaju publiku, navike i ciljane skupine u našoj zemlji. Pri tome nismo zaboravili da iza svakog proizvoda stoje naši zaposlenici koji su se sada maksimalno angažirali. Stoga nam je medijski prostor pomogao da se i njima posebno zahvalimo - kaže nam Grbešić.

Iako u Saponiji sada rade pojačano u tri smjene, kriza je ipak pogodila ostale tvrtke u grupaciji. Zatvaranjem ugostiteljskih objekata, hotela, specijaliziranih trgovina te skraćivanjem radnog vremena tvrtke poput Maraske, Kandita, Koestlina, Brodomerkura i Mepas distribucije našle su se u puno težoj situaciji. Pad prometa u maloprodaji odrazio se i na rezultate prodaje tih kompanija, ali Grbešić šalje riječi ohrabrenja:

- Na kraju, bez obzira na sve otežavajuće okolnosti, krizom uspješno upravljamo i nećemo dovesti u pitanje opstojnost bilo koje od naših kompanija.

Foto: Saponia Domaće tvrtke u teškim vremenima donirale su pomoć u borbi protiv korona virusa za nabavku opreme KBC-u Osijek

Podsjetimo i to da su Saponia i Kandit donirale sredstva za nabavljanje respiratora/ monitora vitalnih funkcija osječkom KBC-u, da je Saponia također nakon potresa u Zagrebu donirala svoje proizvodima onima koji su ostali bez svojih domova, te da je ista tvrtka novčano nagradila svoje radnike, koji rade u tri smjene.