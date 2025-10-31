Znate li koliko vremena tijekom života potrošimo na seks? Rezultati istraživanja bi vas mogli iznenaditi!

Novo istraživanje koje je proveo Reebok pokazalo je da ljudi tijekom života ne provedu baš puno vremena u seksu. Fitness brand želio je znati koliko vremena ljudi posvećuju tjelesnoj aktivnosti tijekom svog života. No, očigledno ne puno. U suradnji s Censuswideom, Reebok je pregledao podatke iz devet zemalja i otkrio da ljudi u prosjeku provedu 0,45 posto svog života, ili 117 dana, u seksu, piše Complex.

Iako se čini da bi se više seksa općenito bilo bolje, to nije nužno tako. Nije bilo korelacije između sreće i čestog seksa. Oni koji su češće imali seks nisu primijetili skok u zadovoljstvu. Osim što ljudi nemaju puno seksa, ljudi nemaju ni puno partnera. Centar za kontrolu bolesti otkrio je da većina muškaraca ima u prosjeku šest partnerica tijekom života, dok većina žena ima u prosjeku četiri. Za one koji su tijekom života spavali s 15 ili više partnera, taj broj iznosi nešto više od 20% za muškarce i 10% za žene.

Prema toj studiji, do 71. godine života potrošit ćemo u prosjeku samo 117 dana na seks. Čak ćemo i vježbati više nego uživati u vrućim zagrljajima. Naime, znojit ćemo se trenirajući oko 180 dana kroz život. Čak 41 posto vremena tijekom života vezani smo uz neku tehnologiju. Možda su ljudi danas tako frustrirani, usamljeni i anksiozni jer se previše druže sa svojim telefonima i kompjuterima, a ne jedni s drugima.