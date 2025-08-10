Znate li koji su horoskopski znakovi najljepši, koji najpametniji, a koji najbogatiji?
Iako se ni astrolozi neće međusobno složiti oko toga pod utjecajem kojih se planeta najbolje roditi, neki znakovi čini se imaju izraženije neke društveno važnije vrlina, pa su i njihovi su pripadnici zbog njih posebno istaknuti i najpoželjniji u društvu. piše Your Tango. Evo koji su horoskopski znakovi 'superiorniji' i u čemu:
Najljepši znakovi: Budući da prema astrologiji i izgled kao i sve drugo ovisi o svim planetima natalne karte, a ne samo o znaku, 'pravi' će poredak dati skladnu kombinaciju koja će postati će postati jamstvo dobrog izgleda, a općenito se u horoskopu Blizanci, Djevice i Vodenjaci smatraju najprivlačnijima.
Najbogatiji znakovi: Ne iznenađuje da su Lavovi na vrhu svih lista top najbogatijih jer pripadnici tog horoskopskog znaka nastoje biti prvi u svemu i ne rade za druge, već samo i isključivo sebe. Blizanci i Vodenjaci također su dobri u zarađivanju i povećanju kapitala
Najjači znakovi: Prije svega, to su znakovi u kojima su Sunce i Mars posebno usklađeni: Ovan, Lav i Strijelac su znakovi na koje oba planeta dobro utječu, a Mars je i dalje posebno jak u Škorpionu i Jarcu.
Najpametniji znakovi: Vodenjak i Blizanci smatraju se najinteligentnijim i najsposobnijim znakovima, dok Blizance odlikuje dobra sposobnost pamćenja, brzo razmišljanje i razigran um. Na neobične Vodenjake najviše djeluje Uran, pa njihovo razmišljanje drugima može biti pomalo čudno, no Vodenjak će uvijek pronaći rješenje, makar ono po mišljenju drugih bilo nestandardno.
Najsretniji znakovi: Teško je reći tko je najsretniji jer je sreća vrlo subjektivna, no vatreni se znakovi smatraju najoptimističnijim znakovima koji najviše vjeruju u sebe i u svoju snagu. Za zemaljske znakove sreća leži u materijalnom bogatstvu, za vodene u osjećajima, a zračne će usrećiti samo društvo i komunikacija. Ipak, astrolozi Blizance smatraju općenito najsretnijima jer se uvijek u pravo vrijeme nađu na pravom mjestu, a i rijetko će propustiti dobru priliku.