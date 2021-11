Znate li kakav seks žene trebaju za postići orgazam? Evo što kaže studija...

Poznato je da neke žene rijetko ili nikad u seksu ne dožive potpuni klimaks, te da muškarci daleko rjeđe od njih imaju problem s postizanjem orgazma. To je potvrdila i Američka nacionalna studija o seksu National Survey of Sex and Behaviour koja je pokazala da vrhunac tijekom seksa doživi čak 91 posto muškaraca, te 64 posto žena.

Orgazam od 1.8 milijuna dolara. Ovo je najskuplja seksi igračka na svijetu

Zanimljivo je da su, kad ih se u studiji pitalo koliko često priušte ženi orgazam, muškarci odgovorili da su im partnerice dosegle vrhunac u 85 posto slučajeva, što je 19 posto više nego što žene same kažu: što može značiti ili da tipovi 'preuveličaju' ili da dio žena glumi.

U kakvom seksu žene najčešće postižu orgazam?

Nedavna studija u kojoj je sudjelovalo 1.931 odrasla osoba u dobi od 18 do 59 godina ispitala je kakav seks ženama najčešće rezultira orgazmom, a pokazalo se, prenosi Daily Star, da je to vaginalni seks u kojem orgazam doživi 36 posto žena.

Na drugom je mjestu bio oralni seks s 26 posto ispitanica koje su rekle da im taj čin najčešće omogućava orgazam, dok je za 24 posto sudionica najbolja međusobna masturbacija.

Istraživanje: Muškarci pomisle na seks 19, a žene 10 puta dnevno!