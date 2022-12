Znate li da se soda bikarbona može pokvariti? Evo kako možete biti sigurni da joj je prošao rok valjanosti

Ako postoji sastojak u smočnici koji je svestran i čini čuda kod mnogih problema u kućanstvu, to je soda bikarbona. Osim za pečenje, koristi se za čišćenje, liječenje opeklina i uboda, a vjerojatno vam je najpoznatija kao sredstvo za čišćenje, te sredstvo koje održava svjež miris hladnjaka. No, ako toj sodi bikarboni istekne rok trajanja, svježina vašeg hladnjaka sigurno će biti narušena. Kako znate da vam se soda bikarbona pokvarila? Da biste to saznali, pomiješajte je s vrućom vodom i octom, piše Lifesavvy.

Soda bikarbona odlična je u obrani od neugodnih mirisa u hladnjaku jer upija sve smrdljive čestice hrane koje lebde u njemu. Dakle, kada toj sodi bikarboni konačno istekne rok trajanja, što se može dogoditi? Pa, smrdljivi hladnjak.

Također, iako vam upotreba sode bikarbone kojoj je istekao rok trajanja neće naškoditi ako je konzumirate, vaša peciva možda neće ispasti tako dobra, pa ćete svakako željeti znati da je rok prošao.

Da biste provjerili je li vam se soda bikarbona pokvarila, jednostavno pomiješajte pola šalice vruće vode i četvrtinu žličice bijelog ili jabučnog octa. Zatim u smjesu dodajte četvrtinu žličice sode bikarbone. Ako odmah pršti ili stvara mjehuriće, još uvijek je dobro, no ako ne, vrijeme je da je bacite. Postoje kemikalije u vašoj sodi bikarboni koje uzrokuju ovu reakciju. Njihovim testiranjem dokazat ćete jesu li te kemikalije još uvijek aktivne. Stoga, ako nisu aktivne, vaš hladnjak možda neće mirisati svježe, a pecivo se neće dići.

Zabavna činjenica: Možete izvesti isti test sa svojim praškom za pecivo samo dodavanjem vode bez octa.

Dakle, ako shvatite da soda bikarbona ne osvježava vaš hladnjak, vjerojatno je vrijeme da ju zamijenite.

